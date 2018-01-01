Элегантный силуэт для
изысканного стиля.Воплощение динамичного стиля Рассела Уэстбрука
в кроссовках Westbrook 0.2: четкие линии
замшевого верха с открытым дизайном и фирменная
фраза Why not? на внутренней стороне язычка.
КОМФОРТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛОЩАДКИВерх из замши с открытым дизайном обеспечивает
первоклассный комфорт и стильный классический вид.
ФИРМЕННЫЕ ДЕТАЛИДва комплекта шнурков:
кожаные и вощеные. Вощеные шнурки
дополнены символикой KB3 в честь
умершего друга и товарища по школьной
команде Уэстбрука — Келси Барса.
СЦЕПЛЕНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЛегендарный рисунок протектора KO
как у модели Classic AJ 1.
«Мой стиль постоянно
меняется. Буквально
каждый день».Рассел Уэстбрук
ВСЕГДА ГОТОВРассел Уэстбрук, один из лучших
разыгрывающих защитников в лиге, подходит
к выбору одежды с той же неистовой энергией,
какую вкладывает в свои мощные броски сверху.
Его вдохновляет смелость, которую
невозможно сдерживать. «Ты не узнаешь,
можешь ли что-то сделать, пока не попытаешься.
Так почему бы и нет?»
СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ«Я выбираю разные вещи», —
говорит Уэстбрук. «Я уверен в том,
что я ношу, и мне не важно, что носят
другие. Я просто пытаюсь найти то,
что подходит мне. Я делаю покупки
почти каждый день: в сети и в любом
городе, в который приезжаю».