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WESTBROOK 0.2

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КОЛЛЕКЦИЯ JORDAN
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WESTBROOK 0.2

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WESTBROOK 0.2

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Элегантный силуэт для
изысканного стиля. Воплощение динамичного стиля Рассела Уэстбрука
в кроссовках Westbrook 0.2: четкие линии
замшевого верха с открытым дизайном и фирменная
фраза Why not? на внутренней стороне язычка.

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КОМФОРТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛОЩАДКИ Верх из замши с открытым дизайном обеспечивает
первоклассный комфорт и стильный классический вид.

ФИРМЕННЫЕ ДЕТАЛИ Два комплекта шнурков:
кожаные и вощеные. Вощеные шнурки
дополнены символикой KB3 в честь
умершего друга и товарища по школьной
команде Уэстбрука — Келси Барса.

СЦЕПЛЕНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ Легендарный рисунок протектора KO
как у модели Classic AJ 1.

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«Мой стиль постоянно
меняется. Буквально
каждый день». Рассел Уэстбрук

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ВСЕГДА ГОТОВ Рассел Уэстбрук, один из лучших
разыгрывающих защитников в лиге, подходит
к выбору одежды с той же неистовой энергией,
какую вкладывает в свои мощные броски сверху.
Его вдохновляет смелость, которую
невозможно сдерживать. «Ты не узнаешь,
можешь ли что-то сделать, пока не попытаешься.
Так почему бы и нет?»

СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ «Я выбираю разные вещи», —
говорит Уэстбрук. «Я уверен в том,
что я ношу, и мне не важно, что носят
другие. Я просто пытаюсь найти то,
что подходит мне. Я делаю покупки
почти каждый день: в сети и в любом
городе, в который приезжаю».

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«Не сдерживайся.
Добивайся своего». Рассел Уэстбрук

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