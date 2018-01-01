СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ «Я выбираю разные вещи», —

говорит Уэстбрук. «Я уверен в том,

что я ношу, и мне не важно, что носят

другие. Я просто пытаюсь найти то,

что подходит мне. Я делаю покупки

почти каждый день: в сети и в любом

городе, в который приезжаю».