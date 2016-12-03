Монстары возвращаются на Землю, чтобы поквитаться за свой проигрыш 20-летней давностикоманде мультяшек. На этот раз они вооружились кроссовками, в которых их разгромил МайклДжордан, — AJ XI. Теперь они надеются обыграть команду Джордана и поработитьих. Но они еще не знают, что команда Джордана выступает в антигравитационных AJ XXXIи готова показать свои фирменные приемы и разгромить наглых противников.
УЖЕ СКОРОПодними игру на новый уровень и приготовься побеждать
в любимых Jordan космических расцветок.
AJ XXXI03 декабря 2016
AJ I03 декабря 2016
AJ XI10 декабря 2016
ВЫБИРАЙ ЭКИПИРОВКУ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД МОНСТАРАМИИ ОТМЕЧАЙ 20-ЛЕТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЧАС КОМАНДОЙ МУЛЬТЯШЕК.