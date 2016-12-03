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COMPLY

КОЛЛЕКЦИЯ
JORDAN
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Монстары возвращаются на Землю, чтобы поквитаться за свой проигрыш 20-летней давности команде мультяшек. На этот раз они вооружились кроссовками, в которых их разгромил Майкл Джордан, — AJ XI. Теперь они надеются обыграть команду Джордана и поработить их. Но они еще не знают, что команда Джордана выступает в антигравитационных AJ XXXI и готова показать свои фирменные приемы и разгромить наглых противников.

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УЖЕ СКОРО Подними игру на новый уровень и приготовься побеждать
в любимых Jordan космических расцветок.

AJ XXXI 03 декабря 2016

AJ I 03 декабря 2016

AJ XI 10 декабря 2016

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ВЫБИРАЙ ЭКИПИРОВКУ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД МОНСТАРАМИ И ОТМЕЧАЙ 20-ЛЕТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЧА С КОМАНДОЙ МУЛЬТЯШЕК.

КОЛЛЕКЦИЯ
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В ПРОДАЖЕ С 10 ДЕКАБРЯ 2016

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МУЖСКАЯ
ЭКИПИРОВКА Экипировка, которая
поможет тебе победить
команду монстаров.

КОЛЛЕКЦИЯ
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В ПРОДАЖЕ С 3 ДЕКАБРЯ 2016

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ПОДБЕРИ ЭКИПИРОВКУ Подбери всю необходимую экипировку из коллекции, созданной в честь
20-летия со дня легендарного матча против команды монстаров.

КОЛЛЕКЦИЯ
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ОБУВЬ JORDAN

ОДЕЖДА JORDAN

ЭКИПИРОВКА JORDAN

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