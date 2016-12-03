Монстары возвращаются на Землю, чтобы поквитаться за свой проигрыш 20-летней давности

команде мультяшек. На этот раз они вооружились кроссовками, в которых их разгромил Майкл

Джордан, — AJ XI. Теперь они надеются обыграть команду Джордана и поработить

их. Но они еще не знают, что команда Джордана выступает в антигравитационных AJ XXXI

и готова показать свои фирменные приемы и разгромить наглых противников.