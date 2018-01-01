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NIKE GRIND

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ИННОВАЦИЯ В НОВОМ ОБЛИКЕ Особый процесс позволяет повторно получить высококачественные материалы NIKE GRIND из первоначальных материалов и изделий. Ограниченные ресурсы еще не означают ограниченные возможности.

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ВДОХНОВЕНИЕ АТЛЕТОВ. МОЩНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

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ОБУВЬ Обувь с применением материалов NIKE GRIND обеспечивает непревзойденный комфорт и функциональность.

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ОДЕЖДА Материалы NIKE GRIND широко используются в производстве экипировки, обеспечивая комфорт на поле, стадионе, площадке и за их пределами.

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ПОКРЫТИЯ Материалы NIKE GRIND применяются при изготовлении покрытий треков и площадок, созданных для побед.

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СЕГОДНЯ МАТЕРИАЛЫ NIKE GRIND
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВОЛОКНАХ И ОТДЕЛКЕ
71% ОБУВИ И ЭКИПИРОВКИ NIKE,
НАПРИМЕР ДЖЕРСИ И ОБУВИ
ПРЕМИУМ-КЛАССА.

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МЫ СТРЕМИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ СНОВА И СНОВА. Отслужившие свой век кроссовки становятся материалом для покрытий треков для соревнований по бегу. Бутылки для воды перерабатываются в футбольную форму, в которой выступают на чемпионате мира. Создание каждого изделия с NIKE GRIND происходит с учетом эффективности и функциональности.

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КЛАССИКА В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ Изделия из материалов NIKE GRIND.

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ОДЕЖДА Новейшие модели одежды с материалами NIKE GRIND для твоих будущих побед.

ОБУВЬ Новейшие модели обуви с верхом из материала NIKE GRIND, чтобы выйти за пределы своих возможностей.

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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ОБУВИ Твоя обувь отслужила тебе верно, помогая тебе стремиться к мечте. Теперь она может послужить для других целей. Отнеси свою старую пару в пункт приема Nike, чтобы помочь защитить окружающую среду.

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