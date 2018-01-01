МЫ СТРЕМИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ СНОВА И СНОВА.

Отслужившие свой век кроссовки становятся материалом для покрытий треков для соревнований по бегу. Бутылки

для воды перерабатываются в футбольную форму, в которой выступают на чемпионате мира. Создание

каждого изделия с NIKE GRIND происходит с учетом эффективности и функциональности.