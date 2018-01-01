ОТ ВУНДЕРКИНДА К ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЕ В возрасте, когда большинство игроков еще оттачивает свои навыки,

Роналду уже подписывал контракты. В 12 лет он перешел в знаменитый

португальский клуб Спортинг. Во время своей выдающейся игры за Манчестер

он получил знаменитую джерси с номером 7 (и получил за это прозвище CR7).

Теперь, играя за Реал Мадрид, он продолжает завоевывать триумфальные победы

для своей команды. На его счету самое большое количество домашних игр подряд,

в которых он забил голы; его средний показатель — больше одного гола за игру;

а также он — один из игроков, сделавших наибольшее количество хет-триков

в истории Ла Лиги. И это далеко не все его достижения.