90голов — по одному на каждую
минуту своих матчей.
«МОЖЕТЕ ЗАБРАТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ, ФАНАТОВ И СЛАВУ...
НО Я ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУ ИГРАТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ЖИВУ ФУТБОЛОМ».
В ИГРЕ С РОЖДЕНИЯКриштиану Роналду душ Сантуш Авейру, известный как Роналду,
родился 5 февраля 1985 года на небольшом португальском острове
Мадейра в семье повара и заведующего экипировкой. Можно сказать,
что он с рождения стал частью футбола: его отец занимался бутсами
и джерси для португальского клуба Андоринья и предложил капитану
команды стать крестным отцом своего младшего сына. Карьера
Роналду началась в этом же клубе в возрасте 8 лет.
ОТ ВУНДЕРКИНДА К ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЕВ возрасте, когда большинство игроков еще оттачивает свои навыки,
Роналду уже подписывал контракты. В 12 лет он перешел в знаменитый
португальский клуб Спортинг. Во время своей выдающейся игры за Манчестер
он получил знаменитую джерси с номером 7 (и получил за это прозвище CR7).
Теперь, играя за Реал Мадрид, он продолжает завоевывать триумфальные победы
для своей команды. На его счету самое большое количество домашних игр подряд,
в которых он забил голы; его средний показатель — больше одного гола за игру;
а также он — один из игроков, сделавших наибольшее количество хет-триков
в истории Ла Лиги. И это далеко не все его достижения.
ВОЙНУ НЕ ВЫИГРАТЬ БЕЗ ПОДГОТОВКИРоналду упорно стремится к совершенству и тренируется с большей страстью,
чем любой другой футболист. И результат не заставляет себя ждать: благодаря своей
выносливости он готов к финальному рывку даже в последние секунды матча, его комплекция
дает преимущество в борьбе за мяч, а сильные мышцы ног позволяют отбивать мячи головой
на высоте 2,5 метра. Заполучить его фото на обложку хотят лучшие журналы мира, но он
тренируется не для красивой фигуры, а для игры. «Я не пытаюсь сделать свое тело
привлекательным... Я тренируюсь ради футбола, чтобы выиграть любую битву».
БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ, УМНЕЕВзрывное ускорение и мгновенная смена направления Роналду
оставляет запыхавшихся защитников далеко позади. Он бьет по мячу
со скоростью 129 км/ч каждой ногой, поселяя страх в сердцах вратарей.
Колоссальный опыт, полученный в результате тысяч часов игры, и умение
в считанные секунды просчитывать комбинации позволяют ему делать
точнейшие пасы другим членам команды. Соперники не могут успеть
за ним, но есть бутсы, которые на это способны: Nike Mercurial.
Ведь они вдохновлены его динамичным стилем игры.
ГОРДОСТЬ ПОРТУГАЛИИ Победы клуба не так важны, величайшая слава — это
победа страны. Роналду вдохновил целую нацию и принимал
участие в крупнейших соревнованиях в мире. Капитан сборной
Португалии, забивший больше голов, чем другие португальские
футболисты, он лучший в Португалии. Но для такого настойчивого
человека недостаточно просто быть лучшим: «Я буду полностью
удовлетворен своей карьерой, — сказал он, — только
когда получу награду вместе со сборной Португалии».
ВДОХНОВЕНИЕ НА ПОЛЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИРоналду сказал, что хочет остаться в истории как образец
для подражания, а не легендарный футболист. Хотя, скорее всего,
ему удастся и то и другое. За пределами поля, в перерывах между
появлением в видеоиграх, работой над коллекцией Nike CR7 и воспитанием
сына, он проявляет себя как убежденный филантроп. Роналду оказывает
помощь жертвам цунами, вносит пожертвования на борьбу с раком и
является послом всемирной благотворительной организации Save
the Children, которая оказывает помощь нуждающимся детям.