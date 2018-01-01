ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ВСЯ ЭКИПИРОВКА ОТ РОНАЛДУ
CR7_desktop_01.jpg

КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ

CR7_desktop_02.jpg

3 награды «Золотой мяч ФИФА».

Более 500 голов к 30 годам.

28 хет-триков в Ла Лиге.

90 голов — по одному на каждую
минуту своих матчей.

CR7_desktop_03.jpg

«МОЖЕТЕ ЗАБРАТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ, ФАНАТОВ И СЛАВУ...
НО Я ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУ ИГРАТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ЖИВУ ФУТБОЛОМ».

CR7_desktop_04.jpg

В ИГРЕ С РОЖДЕНИЯ Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, известный как Роналду,
родился 5 февраля 1985 года на небольшом португальском острове
Мадейра в семье повара и заведующего экипировкой. Можно сказать,
что он с рождения стал частью футбола: его отец занимался бутсами
и джерси для португальского клуба Андоринья и предложил капитану
команды стать крестным отцом своего младшего сына. Карьера
Роналду началась в этом же клубе в возрасте 8 лет.

CR7_desktop_05.jpg

ОТ ВУНДЕРКИНДА К ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЕ В возрасте, когда большинство игроков еще оттачивает свои навыки,
Роналду уже подписывал контракты. В 12 лет он перешел в знаменитый
португальский клуб Спортинг. Во время своей выдающейся игры за Манчестер
он получил знаменитую джерси с номером 7 (и получил за это прозвище CR7).
Теперь, играя за Реал Мадрид, он продолжает завоевывать триумфальные победы
для своей команды. На его счету самое большое количество домашних игр подряд,
в которых он забил голы; его средний показатель — больше одного гола за игру;
а также он — один из игроков, сделавших наибольшее количество хет-триков
в истории Ла Лиги. И это далеко не все его достижения.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА
CR7_desktop_06.jpg

ВОЙНУ НЕ ВЫИГРАТЬ БЕЗ ПОДГОТОВКИ Роналду упорно стремится к совершенству и тренируется с большей страстью,
чем любой другой футболист. И результат не заставляет себя ждать: благодаря своей
выносливости он готов к финальному рывку даже в последние секунды матча, его комплекция
дает преимущество в борьбе за мяч, а сильные мышцы ног позволяют отбивать мячи головой
на высоте 2,5 метра. Заполучить его фото на обложку хотят лучшие журналы мира, но он
тренируется не для красивой фигуры, а для игры. «Я не пытаюсь сделать свое тело
привлекательным... Я тренируюсь ради футбола, чтобы выиграть любую битву».

CR7 ДЛЯ ТРЕНИНГА
CR7_desktop_07.jpg

БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ, УМНЕЕ Взрывное ускорение и мгновенная смена направления Роналду
оставляет запыхавшихся защитников далеко позади. Он бьет по мячу
со скоростью 129 км/ч каждой ногой, поселяя страх в сердцах вратарей.
Колоссальный опыт, полученный в результате тысяч часов игры, и умение
в считанные секунды просчитывать комбинации позволяют ему делать
точнейшие пасы другим членам команды. Соперники не могут успеть
за ним, но есть бутсы, которые на это способны: Nike Mercurial.
Ведь они вдохновлены его динамичным стилем игры.

БУТСЫ ОТ РОНАЛДУ
CR7_desktop_08.jpg

ГОРДОСТЬ ПОРТУГАЛИИ
 Победы клуба не так важны, величайшая слава — это
победа страны. Роналду вдохновил целую нацию и принимал
участие в крупнейших соревнованиях в мире. Капитан сборной
Португалии, забивший больше голов, чем другие португальские
футболисты, он лучший в Португалии. Но для такого настойчивого
человека недостаточно просто быть лучшим: «Я буду полностью
удовлетворен своей карьерой, — сказал он, — только
когда получу награду вместе со сборной Португалии».

ФОРМА ПОРТУГАЛИИ ОТ РОНАЛДУ
CR7_desktop_09.jpg

ВДОХНОВЕНИЕ НА ПОЛЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ Роналду сказал, что хочет остаться в истории как образец
для подражания, а не легендарный футболист. Хотя, скорее всего,
ему удастся и то и другое. За пределами поля, в перерывах между
появлением в видеоиграх, работой над коллекцией Nike CR7 и воспитанием
сына, он проявляет себя как убежденный филантроп. Роналду оказывает
помощь жертвам цунами, вносит пожертвования на борьбу с раком и
является послом всемирной благотворительной организации Save
the Children, которая оказывает помощь нуждающимся детям.

КОЛЛЕКЦИЯ NIKE F.C.
HUB_CR7_CHP2_01 (1).jpg

MERCURIAL ОТ РОНАЛДУ

МАРТ 2016 Superfly CR7
Глава 2: Natural Diamond

HUB_CR7_CHP2_02 (1).jpg

МАРТ 2015 SUPERFLY CR7
SILVERWARE Выпуск прекращен.

НОЯБРЬ 2015 SUPERFLY CR7
ГЛАВА 1: SAVAGE BEAUTY

ФЕВРАЛЬ 2014
 SUPERFLY CR7
RARE GOLD Выпуск прекращен.

CR7_mobile_01.jpg

«В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ, НЕ ПОЖЕРТВОВАВ ЧЕМ-ТО.
И НУЖНО ИДТИ НА РИСК». КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФУТБОЛЬНЫЕ БУТСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ФУТБОЛА

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading