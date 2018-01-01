Бутсы Nike Mercurial Vapor III созданы для
невероятной скорости на футбольном поле.
Верх из микрофибры Teijin, увеличенный
вкладыш в пяточной части и двусоставная
подошва с шипами по технологии Direct
Injection помогают бегать еще быстрее.
Модель Nike Mercurial Vapor II создана для
непревзойденной скорости. Должно быть,
многие помнят фирменные бутсы Роналдо
Луиса Назарио де Лима Mercurial Vapor II R9 в
золотисто-черной расцветке. Но восходящая
звезда Криштиану Роналду также выступал
в этой модели.