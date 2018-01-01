ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

СКОРОСТНЫЕ БУТСЫ MERCURIAL

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Speedroom_3_11.jpg

Бутсы Nike Mercurial Vapor III созданы для
невероятной скорости на футбольном поле.
Верх из микрофибры Teijin, увеличенный
вкладыш в пяточной части и двусоставная
подошва с шипами по технологии Direct
Injection помогают бегать еще быстрее.

Speedroom_4_02.jpg

Модель Nike Mercurial Vapor II создана для
непревзойденной скорости. Должно быть,
многие помнят фирменные бутсы Роналдо
Луиса Назарио де Лима Mercurial Vapor II R9 в
золотисто-черной расцветке. Но восходящая
звезда Криштиану Роналду также выступал
в этой модели.

Speedroom_4_03.jpg
Speedroom_4_04.jpg
Speedroom_4_05.jpg
Speedroom_4_06.jpg

В 2002 году Роналдо Луис Назарио де Лима
продемонстрировал модель Mercurial Vapor R9
в расцветке «серебристый хром, черный и
салатовый» — это была революционная модель
весом менее 200 граммов.

Speedroom_4_07.jpg
Speedroom_4_08.jpg

Модель Nike Match Mercurial 2000 входила
в серию Alpha Project Nike — линейку
многофункциональной обуви.

Speedroom_4_09.jpg
Speedroom_4_10.jpg
BottomPagenationSpacer.jpg
Другие модели Mercurial
Speedroom_4_12.jpg

ФУТБОЛЬНЫЕ БУТСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ФУТБОЛА

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading