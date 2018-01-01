Многие претендовали на звание суперигрока,

но только те, кто выступает в Mercurial Vapor

Superfly III, вправе делать такие заявления.

Модель с адаптивным сцеплением NIKE SENSE,

подошвой из углеволокна и технологией

Nike Flywire украшена узнаваемой

графикой на пятке. И это последняя деталь,

которую успеют разглядеть защитники.