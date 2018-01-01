Благодаря подошве из стекловолокна,
шипам с технологией Direct Injection
и специальному дизайну Vapor Traction II
для сцепления при движении в любом
направлении модель Mercurial Vapor VI
помогает достичь невероятной скорости.
Эта легкая, скоростная модель,
созданная вручную, ознаменовала
собой начало новой эпохи обуви Mercurial.
Для новой модели потребовалось новое
имя — Superfly. Производство других
моделей Mercurial продолжилось,
но Superfly воплотила в себе
все лучшие качества Mercurial.
Яркая модель для стремительной игры.
Модель Mercurial Vapor Rosa, которую
демонстрировали такие талантливые
игроки как Франк Рибери,
неизменно притягивает взгляды.
Спустя 10 лет после того, как бутсы Mercurial
стали символом футбола, мы возвращаемся
к истокам, создав модель Mercurial SL для
бега. Эта ультралегкая модель полностью
создана из углеволокна и весит всего 185
граммов, что помогло достичь нового уровня
легкости и скорости.