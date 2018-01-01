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СКОРОСТНЫЕ БУТСЫ MERCURIAL

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Легендарные бутсы, знакомый стиль.
Криштиану Роналду отметил дебют своих
фирменных CR Mercurial Superfly III голом в
важнейшем для клуба матче Эль Класико.

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Первые легендарные бутсы Криштиану Роналду,
созданные на основе беговых кроссовок
Air Safari 1987 года. Скорость. Яркость. Mercurial.

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Благодаря подошве из стекловолокна,
шипам с технологией Direct Injection
и специальному дизайну Vapor Traction II
для сцепления при движении в любом
направлении модель Mercurial Vapor VI
помогает достичь невероятной скорости.

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Эта легкая, скоростная модель,
созданная вручную, ознаменовала
собой начало новой эпохи обуви Mercurial.
Для новой модели потребовалось новое
имя — Superfly. Производство других
моделей Mercurial продолжилось,
но Superfly воплотила в себе
все лучшие качества Mercurial.

Яркая модель для стремительной игры.
Модель Mercurial Vapor Rosa, которую
демонстрировали такие талантливые
игроки как Франк Рибери,
неизменно притягивает взгляды.

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Спустя 10 лет после того, как бутсы Mercurial
стали символом футбола, мы возвращаемся
к истокам, создав модель Mercurial SL для
бега. Эта ультралегкая модель полностью
создана из углеволокна и весит всего 185
граммов, что помогло достичь нового уровня
легкости и скорости.

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В 2006 году Роналдо Луис Назарио де Лима
стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Он добился этого в бутсах Mercurial Vapor III,
созданных в бразильском стиле.

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Другие модели Mercurial
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ФУТБОЛЬНЫЕ БУТСЫ

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