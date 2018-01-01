ПОТРЯСАЮЩАЯ ПОСАДКА Узнав, что Пол выбирает обувь на полразмера меньше для

более плотной посадки, дизайнеры Nike принялись за разработку

обуви, которая обеспечивает не только необходимую атлету фиксацию,

но и дополнительный комфорт. За основу они взяли концепцию Пола с

ремешком в передней части стопы и сверхлегкими и очень прочными

интегрированными нитями Flywire для идеального баланса гибкости и

поддержки. Такая конструкция позволяет знаменитому универсальному

игроку ростом 206 см двигаться в любом направлении и выполнять резкие

рывки. Также дизайнеры сделали стельку более толстой, что обеспечило

мягкость и комфорт. «Ты надеваешь их и чувствуешь только

непревзойденный комфорт», — говорит дизайнер Nike Тони Хардман.