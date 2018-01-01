PG 1Играть как Пол Джордж значит быть универсальным игроком, демонстрирующим
свое мастерство на любой позиции и в любой ситуации. PG 1 созданы с учетом этой
особенности атлета, поэтому они обеспечивают упругую амортизацию, фиксацию,
стабилизацию и мягкость для непревзойденной результативности на любой позиции.
МАКСИМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯРемешок в передней части стопы с технологией Flywire
обеспечивает стабилизацию для плавных движений в
любом направлении.
АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТПолноразмерная внутренняя вставка и мягкая стелька
отвечают за непревзойденный комфорт на протяжении
всей игры.
ОПТИМАЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯНизкопрофильная вставка Nike Zoom Air обеспечивает
невесомую амортизацию для скоростных маневров на
каждой игре.
«МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА СТОПА ПЛОТНО ЗАФИКСИРОВАНА В ОБУВИ. НАДЕВ КРОССОВКИ, МГНОВЕННО
ОЩУЩАЕШЬ КОМФОРТ. А ФИКСАЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМЕШОК В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОПЫ».ПОЛ ДЖОРДЖ
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНАСОБСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕНесколько лет назад Пол Джордж показал дизайнерам Nike собственный
эскиз идеальной обуви. Он рассказал, какая обувь ему нужна: фиксирующая
стопу, мягкая, удобная и с уникальным дизайном, который отлично смотрится
как на площадке, так и на улице. Пол Джордж тесно сотрудничал с дизайнерами
Nike, прорабатывая каждую деталь, чтобы воплотить свое видение идеальных
кроссовок. Так им удалось создать модель, которая не только позволила Полу
реализовать весь свой потенциал, но и усилить его универсальную игру.
ПОТРЯСАЮЩАЯ ПОСАДКАУзнав, что Пол выбирает обувь на полразмера меньше для
более плотной посадки, дизайнеры Nike принялись за разработку
обуви, которая обеспечивает не только необходимую атлету фиксацию,
но и дополнительный комфорт. За основу они взяли концепцию Пола с
ремешком в передней части стопы и сверхлегкими и очень прочными
интегрированными нитями Flywire для идеального баланса гибкости и
поддержки. Такая конструкция позволяет знаменитому универсальному
игроку ростом 206 см двигаться в любом направлении и выполнять резкие
рывки. Также дизайнеры сделали стельку более толстой, что обеспечило
мягкость и комфорт. «Ты надеваешь их и чувствуешь только
непревзойденный комфорт», — говорит дизайнер Nike Тони Хардман.
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНВ свободное от игры и тренировок время Пол Джордж любит
рыбачить. «Вот такая он разносторонняя личность», — говорит
Хардман. Пол хотел отразить в дизайне свои увлечения и важные
для него события, поэтому здесь есть детали, вдохновленные
рыбалкой, напоминание о рождении дочери и почтовые коды
Палмдейла и Индианы. На правом кроссовке даже есть полоса,
символизирующая титановый стержень, который атлету
имплантировали после травмы в 2014 году, и долгий путь Пола к
восстановлению. А замша — это отсылка к элегантному стилю
Пола вне площадки.