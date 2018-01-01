ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

ПОЛ ДЖОРДЖ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛА ДЖОРДЖА
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P1.jpg

КОЛЛЕКЦИЯ За спокойным видом Пола Джорджа и уравновешенной техничной игрой скрывается дух соперничества и
яростная воля к победе. Он готов на все, чтобы привести команду к победе. Пол — универсальный
игрок, который максимально использует свои навыки и в защите, и в нападении.

SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P2.jpg

СПОКОЙСТВИЕ В ХАОСЕ:
PG-2 Пол Джордж опасен для противников, играя на любой позиции. И даже если он позволит
себе секундную передышку, у противников все равно не останется ни единого шанса. PG-2 поддерживают стопу при каждом движении и защищают ее со всех сторон, помогая тебе
превратить хаос на площадке в игру по твоим правилам и прийти к победе с комфортом.

SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P3A.jpg
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P3B.jpg
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P3B.jpg
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P3C.jpg
Header_Copy.png

ДРУГИЕ МОДЕЛИ PG Контролируй игру на любой позиции в баскетбольных кроссовках от Пола Джорджа.

SU18_BBALL_HUB_DT_0423_PG2_P4.jpg
P5_CTA.jpg
ВСЯ ОБУВЬ PG
Header_Copy.png

ИГРОВАЯ ФОРМА PG Выбирай официальную игровую экипировку НБА с символикой Пола Джорджа и его команды «Оклахома-Сити Тандер».

SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P5.jpg
P5_CTA.jpg
ВСЯ ЭКИПИРОВКА НБА
Header_Copy.png

СОЗДАЙ СВОЙ ДИЗАЙН КРОССОВОК PG В NIKEiD Создай свой дизайн PG-2 в командных цветах, добавив свое имя или игровой номер и выбрав подошву.

BBALL_HUB_DT_0316_PG_P6.jpg
P7_CTA.jpg
ВСЯ ОБУВЬ PG-2 iD
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P8.jpg
SP18_BBALL_HUB_DT_0224_PG2_P9.jpg
SP18_BBALL_DT_ATHLETE-TOUTS_PG.jpg

БОЛЬШЕ ОТ NIKE BASKETBALL

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading