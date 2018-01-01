СПОКОЙСТВИЕ В ХАОСЕ:

PG-2

Пол Джордж опасен для противников, играя на любой позиции. И даже если он позволит

себе секундную передышку, у противников все равно не останется ни единого шанса.

PG-2 поддерживают стопу при каждом движении и защищают ее со всех сторон, помогая тебе

превратить хаос на площадке в игру по твоим правилам и прийти к победе с комфортом.