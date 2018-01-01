КОЛЛЕКЦИЯЗа спокойным видом Пола Джорджа и уравновешенной техничной игрой скрывается дух соперничества и
яростная воля к победе. Он готов на все, чтобы привести команду к победе. Пол — универсальный
игрок, который максимально использует свои навыки и в защите, и в нападении.
СПОКОЙСТВИЕ В ХАОСЕ:
PG-2Пол Джордж опасен для противников, играя на любой позиции. И даже если он позволит
себе секундную передышку, у противников все равно не останется ни единого шанса.PG-2 поддерживают стопу при каждом движении и защищают ее со всех сторон, помогая тебе
превратить хаос на площадке в игру по твоим правилам и прийти к победе с комфортом.
ДРУГИЕ МОДЕЛИ PGКонтролируй игру на любой позиции в баскетбольных кроссовках от Пола Джорджа.