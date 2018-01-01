BATTLEKNITУльтралегкий материал BattleKnit — новая версия
материала Flyknit, разработанная специально для Леброна, —
обеспечивает эластичность, поддержку и надежную фиксацию.
ПЛОТНАЯ ПОСАДКАВнутренняя вставка во всю длину обеспечивает надежную плотную посадку.
Высокоэластичный бортик поддерживает область голеностопа, не сковывая движений.
Кроме того, благодаря особой конструкции бортика обувь удобно снимать и надевать.
СОЧЕТАНИЕ ВСТАВОКZOOM И MAXЭто первые баскетбольные кроссовки, в которых
сочетаются технологии Nike Zoom Air и Max Air.
Такая комбинация смягчает приземления и позволяет
мощным игрокам двигаться на максимальной скорости.
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНА:LEBRON 15Дизайнер Nike Джейсон Петри работает с Леброном Джеймсом более десяти лет.
Они понимают друг друга с полуслова. Когда началась работа над пятнадцатой
моделью кроссовок Леброна, они планировали создать стильный, современный
и амбициозный дизайн, но сохраняющий классические элементы. Они выбрали
детали, которые должны остаться неизменными, и области, в которых можно
выйти за рамки традиций. Теперь Джейсон Петри рассказывает,
каким получился дизайн LeBron 15.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛЕБРОНАКогда Джейсон Петри и его команда показали Леброну одну из
первых версий материала Flyknit, Леброн остался очень доволен.
Однако он не был уверен в прочности материала. Поэтому команда
Nike по разработке материалов начала работать в совершенно другом
направлении. Команда стремилась к тому, чтобы ткань обеспечивала не
только надежную фиксацию, но и свободу движений, когда это необходимо.
Результатом работы стал материал BattleKnit. «Нам удалось обеспечить
защиту, эластичность и эффективность в необходимых зонах, — говорит
Джейсон, — здесь все включено».
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АМОРТИЗАЦИИАбсолютно новая система амортизации в модели LeBron 15 создана
для таких стремительных игроков, как Леброн. Это сочетание вставок
Max Air и Nike Zoom Air. «Леброну нравится система Max Air», —
говорит Джейсон Петри. Такое сочетание позволяет бегать
с максимальной скоростью и прыгать в полную силу, поглощает
нагрузки при резких остановках и помогает быстро изменить
направление движения. «Новая система предлагает все преимущества
Zoom Air, а также комфорт вставки Max Air», — рассказывает Джейсон.