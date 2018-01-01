МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛЕБРОНА Когда Джейсон Петри и его команда показали Леброну одну из

первых версий материала Flyknit, Леброн остался очень доволен.

Однако он не был уверен в прочности материала. Поэтому команда

Nike по разработке материалов начала работать в совершенно другом

направлении. Команда стремилась к тому, чтобы ткань обеспечивала не

только надежную фиксацию, но и свободу движений, когда это необходимо.

Результатом работы стал материал BattleKnit. «Нам удалось обеспечить

защиту, эластичность и эффективность в необходимых зонах, — говорит

Джейсон, — здесь все включено».