LEBRON 14Такого сочетания скорости и силы как у Леброна не демонстрировал ни один
игрок лиги. Он мастер скрытых атак и настоящий хищник. Бесшумный. И всегда
точный. Его сила — невидимая угроза, которая меняет ход игры. Новая модель,
воплотившая его стиль атаки, создана для тех, кто готов делать невозможное.
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯШирокий ремешок в средней части распределяет
ударную нагрузку и обеспечивает стабилизацию
при каждом движении и на любой скорости.
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯЧетыре вставки Nike Zoom Air придают энергию
каждому шагу, помогая тебе оторваться от
соперников в любой момент.
КОМФОРТ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯУльтралегкий перфорированный верх
для вентиляции, гибкости и поддержки.
«У МЕНЯ НЕ МОГЛО НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ».ЛЕБРОН ДЖЕЙМС
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНАЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕЛеброн постоянно развивается. С каждым сезоном он становится быстрее
и сильнее. Вдохновившись его скоростью и динамичностью, дизайнеры
Nike захотели создать более легкие кроссовки для скоростной игры с таким
уровнем фиксации, защиты и амортизации, который требуется Леброну.
Они добавили новый ремешок в средней части, ультралегкую сетку и
амортизирующие вставки Nike Zoom Air вдвое толще, чем у
позапрошлой версии.
ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ СКОРОСТИДизайнеры Nike хотели создать легкие кроссовки, которые позволят игрокам
двигаться еще быстрее. Поэтому они добавили оптимизированный ремешок
для фиксации: он достаточно эластичный, но не утяжеляет модель. Все
остальное — от верха с перфорированным пеноматериалом до ультратонкой
сетки — выдержано в духе абсолютного минимализма. «Когда Леброн выходит
на площадку, он не должен отвлекаться на обувь, — говорят дизайнеры
Nike — Мы хотели, чтобы кроссовки выглядели максимально просто».
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА С ZOOMТщательно изучив движения стопы Леброна, дизайнеры Nike разместили
шестигранные вставки Nike Zoom Air в зонах наибольших ударных нагрузок,
где требуются гибкость и амортизация. Для усиления его взрывной энергии
они увеличили объем амортизирующих вставок и убрали ненужные детали.
«С вставкой Zoom ты прямо чувствуешь, что летишь. И тебе не мешает
резина или пеноматериал, — комментируют дизайнеры, — Эти
кроссовки дарят свободу».