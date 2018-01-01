ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ СКОРОСТИ Дизайнеры Nike хотели создать легкие кроссовки, которые позволят игрокам

двигаться еще быстрее. Поэтому они добавили оптимизированный ремешок

для фиксации: он достаточно эластичный, но не утяжеляет модель. Все

остальное — от верха с перфорированным пеноматериалом до ультратонкой

сетки — выдержано в духе абсолютного минимализма. «Когда Леброн выходит

на площадку, он не должен отвлекаться на обувь, — говорят дизайнеры

Nike — Мы хотели, чтобы кроссовки выглядели максимально просто».