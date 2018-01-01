РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН «На площадке Кайри неуловим, он все время подрезает и меняет

направление движения, — говорит Бен. — Главной задачей дизайнеров

было создание кроссовок с нужной стабилизацией. Мы решили использовать

новый подход — разделить подошву в средней части для поддержки под

любым углом». Теперь Кайри может мгновенно переходить к следующему

маневру, даже если его стопа оказывается под углом 45 градусов к поверхности.