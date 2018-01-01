ГИБКОСТЬ И
СЦЕПЛЕНИЕЗигзагообразный рисунок эластичных
желобков по всей длине подметки для
превосходной гибкости и сцепления.
МГНОВЕННАЯ
АМОРТИЗАЦИЯЛегкий пеноматериал со вставкой Nike Zoom Air
в области пятки обеспечивает мягкость и
мгновенную амортизацию.
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ПОДДЕРЖКАСетка обеспечивает охлаждение, а
нити Flywire создают поддержку
при резких рывках.
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНА:KYRIE 4Совместно с директором отдела разработок Nike Basketball
Лео Чангом дизайнер Бен Нетонгком создал кроссовки,
которые соответствуют мощной игре Кайри на площадке
и выражают его уникальный стиль за ее пределами.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН«На площадке Кайри неуловим, он все время подрезает и меняет
направление движения, — говорит Бен. — Главной задачей дизайнеров
было создание кроссовок с нужной стабилизацией. Мы решили использовать
новый подход — разделить подошву в средней части для поддержки под
любым углом». Теперь Кайри может мгновенно переходить к следующему
маневру, даже если его стопа оказывается под углом 45 градусов к поверхности.
СКОРОСТЬ НА ПОВОРОТАХБыстрые движения для Кайри — источник силы. Разрабатывая
дизайн, команда Бена фокусировалась на скорости, поэтому
подметка работает по принципу шины, которая обеспечивает
поддержку машине при развороте. «Мы хотели дать ему максимум
скорости, — говорит Бен, — и новая форма с изгибами позволяет
двигаться эффективно под любым углом». Скруглив подметку,
дизайнеры добились того, чтобы импульс не терялся, а
передавался следующему движению.