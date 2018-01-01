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KYRIE 2

КОЛЛЕКЦИЯ КАЙРИ
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KYRIE 2 СКОРОСТЬ ПОД
ЛЮБЫМ УГЛОМ Kyrie 2 созданы для скоростной и динамичной игры на площадке.

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KYRIE 2 Скорость и творческий подход позволяют Кайри расстраивать планы соперников
каждую игру. Вторая модель в его фирменной коллекции заряжает энергией
этого непредсказуемого игрока благодаря невероятно легкой системе
амортизации и скругленной подметке.

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ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ Кайри никогда не стоит на месте. Скругленная
подметка придает боковым переходам плавность,
что делает игру более динамичной и техничной.

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ОПТИМАЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ Более легкая вставка Nike Zoom Air в области пятки и
низкий профиль обеспечивают упругую амортизацию
при каждом шаге, помогая Кайри быть на высоте.

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ФИКСАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ Уникальный дизайн ремешка позволяет надежно
зафиксировать стопу, усиливая стабилизацию в
области пятки и помогая Кайри Ирвингу играть на
максимуме.

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«ТЫ СТАРАЕШЬСЯ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДНО ДВИЖЕНИЕ, И ТРЕТЬЕ,
И ЧЕТВЕРТОЕ, И ПЯТОЕ, И ШЕСТОЕ, [ЧТОБЫ] ВЫМОТАТЬ
СОПЕРНИКА И ОТБИТЬ У НЕГО ВОЛЮ К ПОБЕДЕ». КАЙРИ ИРВИНГ

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В ОСНОВЕ ДИЗАЙНА ИДЕАЛЬНАЯ ОБУВЬ БЛАГОДАРЯ НАУКЕ Когда Кайри движется, кажется, что он нарушает все законы физики.
Однако именно наука, лежащая в основе его движений, послужила
вдохновением для дизайнера Nike Basketball Лео Чанга. Например,
поскольку Кайри может невероятно быстро замедлять скорость —
с 13 миль в час до практически нуля за 0,2 секунды — ему нужна
надежная фиксация. Чанг создал ремешок, который обхватывает
стопу и позволяет Кайри делать свои фирменные прыжки с
внезапной остановкой как никогда опасными для соперников.

СЦЕПЛЕНИЕ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ Кайри может выполнить кроссовер всего за 0,33 секунды.
Чтобы быстро менять направление, ему необходимо
двигаться под углом невероятно близко к полу — как будто
бы он ехал с наклоном на мотоцикле на полной скорости.
Посмотрев запись игры Кайри, где он передвигается на
боковой поверхности стопы, Чанг убрал край, отделяющий
подошву от боковой поверхности. Так появилась
инновационная скругленная подметка.

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KYRIE 2

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КОЛЛЕКЦИЯ КАЙРИ
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