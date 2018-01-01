В ОСНОВЕ ДИЗАЙНА ИДЕАЛЬНАЯ ОБУВЬ БЛАГОДАРЯ НАУКЕ Когда Кайри движется, кажется, что он нарушает все законы физики.

Однако именно наука, лежащая в основе его движений, послужила

вдохновением для дизайнера Nike Basketball Лео Чанга. Например,

поскольку Кайри может невероятно быстро замедлять скорость —

с 13 миль в час до практически нуля за 0,2 секунды — ему нужна

надежная фиксация. Чанг создал ремешок, который обхватывает

стопу и позволяет Кайри делать свои фирменные прыжки с

внезапной остановкой как никогда опасными для соперников.