KOBE ELITE

ЛЕГКОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКАПрактически бесшовный верх из материала Flyknit
с прозрачными волокнами обеспечивает еще
большую прочность и воздухопроницаемость.
ГИБКОСТЬ И АМОРТИЗАЦИЯТеперь амортизирующий пеноматериал Lunarlon
дополнен эластичными желобками в передней
части стопы, которые, двигаясь в различных
направлениях, обеспечивают необходимую
свободу движений для мощного первого рывка.
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ АДАПТИВНОСТЬПрозрачная вставка Nike Zoom в области пятки
отвечает за низкопрофильную адаптивную
амортизацию с первых секунд игры и до
финального свистка.