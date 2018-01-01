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ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ

Kobe X Elite

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РАЗРАБОТАНО ПРИ УЧАСТИИ КОБИ БРАЙАНТА

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ЛЕГКОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА Практически бесшовный верх из материала Flyknit
с прозрачными волокнами обеспечивает еще
большую прочность и воздухопроницаемость.

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ГИБКОСТЬ И АМОРТИЗАЦИЯ Теперь амортизирующий пеноматериал Lunarlon
дополнен эластичными желобками в передней
части стопы, которые, двигаясь в различных
направлениях, обеспечивают необходимую
свободу движений для мощного первого рывка.

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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ АДАПТИВНОСТЬ Прозрачная вставка Nike Zoom в области пятки
отвечает за низкопрофильную адаптивную
амортизацию с первых секунд игры и до
финального свистка.

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KOBE X ELITE

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ЗАВЕРШИ СВОЙ ОБРАЗ Носи кроссовки Kobe X Elite с одеждой из последней коллекции Kobe.

KOBE ELITE

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