Буддийский монах Юкай Симидзу бежит к просветлению по горным тропам Японии

Атлеты*
Буддийский монах в поисках духовной чистоты на горных тропах Японии
Для Юкая Симидзу духовная практика и пробежки — это одно целое, и одно дополняет другое.
«Сдвигая горы» — это рубрика о том, как атлеты находят мотивацию в спорте.
Люди, которые видят Юкая Симидзу на улицах Нагано, знают две его ипостаси: дружелюбный бегун, который приветствует их каждое утро, и монах из местного храма Дзэнкодзи. И хотя некоторые удивляются, что он одновременно и благочестивый монах, и убежденный бегун, Юкай считает эти две части своей жизни взаимодополняющими.
«Для меня, как для монаха, бегать — значит жить в моменте».
У Юкая есть важные причины, чтобы бегать. Роль монаха подразумевает беседы с членами сообщества, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, и на его плечи ложится большая ответственность. Иногда он сомневается, достоин ли он такого положения, но бег дает ему возможность сосредоточиться и лучше разобраться в себе. «У некоторых людей есть проблемы, которые сложно решить, — говорит Юкай. — Если моя душа спокойна, я могу помочь им принять свое горе или посмотреть в лицо трудностям». И пока Юкай использует бег, чтобы преодолеть собственные сомнения, его опыт помогает другим побороть свои.
Для Юкая бег — это еще и способ поддерживать тесную связь с природой. Его маршруты — живописные беговые тропы в горах Нагано — захватывают дух. И каждый раз, когда он достигает вершины, он позволяет себе восхититься этим великолепием. «На пробежках я вижу самые красивые пейзажи в мире», — говорит он.
«На пробежках я вижу самые красивые пейзажи в мире».
Юкаю 46 года, и он продолжает бегать каждый день, чтобы получать удовольствие и ценить то, что ему нравится делать больше всего. Проводить время за столом с семьей. Пить пиво перед телевизором во время матча. Полностью погружаться в момент. «Для меня, как для монаха, бегать — значит жить в моменте. Таково учение буддизма, и это положительно влияет на меня».
В видеоролике выше Юкай рассказывает свою историю и показывает, что бег и стремление к духовной чистоте ничем не отличаются друг от друга.
Текст: Николаус Сугаи
Фото: Уилл Гудан
Видео: Маккензи Шеппард
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.