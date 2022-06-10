Как и почему следует разминаться перед тренировкой

Подготовь свое тело к будущим победам
Советы
Потратив несколько дополнительных минут на разминку, ты сможешь удвоить эффективность тренировок.
Никто не ставит форму с выпечкой в холодную духовку. Сначала духовку нужно хорошенько прогреть. Если этого не сделать, вероятнее всего, красивых фото результата для соцсетей у тебя не будет. То же самое относится и к телу. Перед тренировкой необходимо его разогреть.
Разминка постепенно переводит тело из состояния покоя в состояние готовности к качественному движению. Мастер-тренер Nike Джо Холдер уверен, что только в этом случае можно рассчитывать на хороший результат. «Разминка помогает усилить кровоток в мышцах, которые будут работать, обеспечивает краткосрочное увеличение диапазона движений и настраивает разум на занятие», — объясняет он.
«Разминка помогает усилить кровоток в мышцах, которые будут работать, обеспечивает краткосрочное увеличение диапазона движений и настраивает разум на занятие».
Мастер-тренер Nike
Джо Холдер
Все эти факторы способствуют мгновенному повышению продуктивности. В обзоре, опубликованном в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, было рассмотрено 32 исследования. В 79% из них люди, которые не пренебрегали разминкой перед тренировкой, показывали более высокую общую эффективность. А это, без сомнения, способствует развитию силы и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, особенно в долгосрочной перспективе.
Риски при сокращении времени разминки
«Мы понимаем, что тебя не радует мысль о том, что перед тренировкой нужно выделить несколько дополнительных минут на разминку. Ведь и на саму тренировку бывает так трудно найти время в жестком графике. Однако это лучше, чем терять темп в середине занятия или бороться с забитыми или неподатливыми мышцами, повышая риск растяжений, крепатуры и травм. А все это более чем вероятно, если ты пропускаешь разминку, считает Мишель Олсон, доктор наук, старший практикующий профессор в области физической культуры и спорта в колледже Хантингдона в Монтгомери, штат Алабама, и сертифицированная специалистка по силовой и общей физической подготовке.
«Всем тканям и органам, включая мышцы и сердце, для эффективной работы при возрастающей нагрузке требуется больше наполненной кислородом и питательными веществами крови, — объясняет Мишель. — Кроме того, увеличение концентрации кислорода в крови с помощью разминки поможет предотвратить головокружение и аритмию». (По словам Мишель, последнее необязательно является тревожным признаком, но неполезно для сердца.)
И еще важный факт. «Тренировки с забитыми мышцами могут привести к снижению контроля моторики крупных мышц», — объясняет Дэвид Реви, эксперт по повышению продуктивности и основатель компании React Physical Therapy в Чикаго. «Например, у тех, кто проводит весь день за рабочим столом, обычно забиты сгибатели бедра», — говорит он. Это может привести к выдвижению таза вперед, что в медицине называют передним наклоном таза. Это забивает мышцы пресса и ягодиц во время бега и подъема веса, снижая эффективность всей проделанной работы.
Что делать
Итак, мы разобрались, для чего нужна разминка. Следующий важный вопрос — как правильно разминаться. Мишель рекомендует уделять разминке 10–15 минут. Однако она отмечает, что чем интенсивнее тренировка, тем более длительной и тщательной должна быть разминка. Джо согласен с этим, но советует не перестараться. Слишком длинная или сложная подготовка может сработать против тебя. В качестве примера приведем исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Physiology. Велосипедисты, принимавшие участие в интенсивной 20-минутной разминке, испытывали больше мышечной усталости и с меньшей силой давили на педали во время тренировки, чем те, кто выполнил более короткую и легкую разминку.
Джо рекомендует выбирать разминку на 4–5 баллов по 10-балльной шкале интенсивности, чтобы не истратить энергию еще до начала основной тренировки. А если времени совсем мало, Мишель советует снизить интенсивность тренировки в первые минуты, что можно будет также засчитать за разминку.
Помимо этих рекомендаций используй приведенную ниже структуру разминки, которая подойдет для любой тренировки. По словам Мишель, к концу ее выполнения уже проступает пот. Это ключевой показатель того, что тело готово к серьезной работе.
Общая подготовка (5 минут)
В первую очередь следует размять крупные группы мышц и забитые зоны с помощью валика. Сюда относятся широчайшие мышцы спины, квадрицепсы, икроножные мышцы и мышцы голеностопа. Именно на них, по словам Джо, большинству людей не хватает времени. Если валика из пеноматериала нет, используй мяч для лакросса или другой твердый мяч, чтобы добраться до этих зон. Затем переходи к легкой кардионагрузке. «Нужно немного повысить пульс и подготовить мышцы к общей нагрузке», — объясняет он. Мишель также отмечает, что это поможет увеличить концентрацию кислорода в мышцах. Здесь подойдет бег, прыжки через скакалку и движения в разных направлениях, например приставные шаги или кариока. Если ты не знаешь, что это за упражнения, погугли, как их выполнять. (Ориентируйся на надежные источники, например лицензированного физиотерапевта или сертифицированного фитнес-инструктора.)
Проработка суставов + активация мышц (3–5 минут)
Далее следует сосредоточиться на мобилизации суставов. Для этого выполняй круговые вращения бедрами и плечами, а также разведение бедер с полусогнутыми коленями. «Делай всё на увеличение диапазона движений [насколько амплитудно сустав может двигаться в заданном направлении]», — говорит Джо. Недавно он запустил программу Advance в приложении Nike Training Club, где акцентирует внимание на таком виде работы. Разминка этих суставов поможет двигаться с более правильной техникой и более высокой эффективностью», — объясняет он. Затем выполни упражнения на активацию, которые помогают «включить» важные мышцы в работу, особенно мышцы кора и ягодиц, путем установления связи между ними и мозгом. Это позволяет развить скорость, силу, выносливость и другие навыки, которые понадобятся тебе во время предстоящей тренировки. Джо предлагает попробовать сет из вытяжения противоположных руки и ноги, планки и ягодичного мостика.
Динамические движения + легкая плиометрика (2–5 минут)
Теперь настало время движений, которые подготовят твое тело к основной тренировке. Начни с динамичных активных движений, которые позволят мышцам и суставам двигаться в полном диапазоне, увеличивая амплитуду движений. (Джо отмечает, что статическая растяжка, например стойка в наклоне в сторону, могут снизить силу мышц.) Заверши разминку простыми плиометрическими прыжками («взрывными прыжками»), чтобы вызвать возбуждение центральной нервной системы (ЦНС). «Активная ЦНС быстрее и эффективнее генерирует силу во время тренировки», — говорит Джо.
Как будет выглядеть разминка перед пробежкой? Мишель предпочитает выпады и махи ногами. Это упражнение иногда называют «солдатики» (если тебе не довелось посмотреть культовый скетч Монти Пайтон «Министерство глупых походок», обязательно посмотри). Джо предлагает растяжку задней поверхности бедра в движении, подтягивание коленей и бег с подъемом коленей. Здесь тебе снова поможет Google. Если у тебя есть стойка для приседаний, выполни приседы сумо с растяжкой, а затем прыжки с согнутыми ногами. Перед высокоинтенсивной интервальной тренировкой Мишель советует выполнить медленные приседания или выпады с собственным весом, а Джо предлагает добавить прыжки со скакалкой, прыжки пого или прыжки со сгибанием ног.
Разогретое тело — это словно выпечка, вынутая из духовки: теплая, упругая и идеальная для начала дня. Ой, то есть для начала тренировки.
Текст: Розалин Фрациер
Иллюстрации: Ксоана Эррера
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