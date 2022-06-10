Как и почему следует разминаться перед тренировкой

Риски при сокращении времени разминки

«Мы понимаем, что тебя не радует мысль о том, что перед тренировкой нужно выделить несколько дополнительных минут на разминку. Ведь и на саму тренировку бывает так трудно найти время в жестком графике. Однако это лучше, чем терять темп в середине занятия или бороться с забитыми или неподатливыми мышцами, повышая риск растяжений, крепатуры и травм. А все это более чем вероятно, если ты пропускаешь разминку, считает Мишель Олсон, доктор наук, старший практикующий профессор в области физической культуры и спорта в колледже Хантингдона в Монтгомери, штат Алабама, и сертифицированная специалистка по силовой и общей физической подготовке.



«Всем тканям и органам, включая мышцы и сердце, для эффективной работы при возрастающей нагрузке требуется больше наполненной кислородом и питательными веществами крови, — объясняет Мишель. — Кроме того, увеличение концентрации кислорода в крови с помощью разминки поможет предотвратить головокружение и аритмию». (По словам Мишель, последнее необязательно является тревожным признаком, но неполезно для сердца.)



И еще важный факт. «Тренировки с забитыми мышцами могут привести к снижению контроля моторики крупных мышц», — объясняет Дэвид Реви, эксперт по повышению продуктивности и основатель компании React Physical Therapy в Чикаго. «Например, у тех, кто проводит весь день за рабочим столом, обычно забиты сгибатели бедра», — говорит он. Это может привести к выдвижению таза вперед, что в медицине называют передним наклоном таза. Это забивает мышцы пресса и ягодиц во время бега и подъема веса, снижая эффективность всей проделанной работы.