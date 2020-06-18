Приложи усилия, чтобы развить силу

Если приложить еще немного усилий, то вскоре достигнешь серьезных улучшений в навыках и силе.

Есть нечто важное, о чем я часто напоминаю своим клиентам, — важно тренироваться вопреки своим привычкам. Это значит, что вместо привычной тренировки тебе нужно приложить чуть больше усилий.



Люди, конечно, могут сказать, что они уже пробовали так и это не сработало, или могут прекратить тренировки, когда они становятся по-настоящему сложными. Эти отговорки только усугубляют проблему. Вместо этого попробуй представить, что твое мировоззрение вышло на новый уровень, и теперь ты каждый день становишься немного сильнее и здоровее. Это создает основу для дальнейшей работы над собой.



Зачастую во время тренировки наступает момент, когда ты работаешь из последних сил, на границе привычного.



И поскольку это действительно тяжело — льется пот, тело дрожит от напряжения, сердце стучит вовсю — ты решаешь сдаться.