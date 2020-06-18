Приложи усилия, чтобы развить силу

От Кирсти Годсо
Если приложить еще немного усилий, то вскоре достигнешь серьезных улучшений в навыках и силе.
Есть нечто важное, о чем я часто напоминаю своим клиентам, — важно тренироваться вопреки своим привычкам. Это значит, что вместо привычной тренировки тебе нужно приложить чуть больше усилий.
Люди, конечно, могут сказать, что они уже пробовали так и это не сработало, или могут прекратить тренировки, когда они становятся по-настоящему сложными. Эти отговорки только усугубляют проблему. Вместо этого попробуй представить, что твое мировоззрение вышло на новый уровень, и теперь ты каждый день становишься немного сильнее и здоровее. Это создает основу для дальнейшей работы над собой.
Зачастую во время тренировки наступает момент, когда ты работаешь из последних сил, на границе привычного.
И поскольку это действительно тяжело — льется пот, тело дрожит от напряжения, сердце стучит вовсю — ты решаешь сдаться.
«Возможно, твоя привычка — сдаваться, когда становится слишком сложно. Но зачем сдаваться именно в этот момент? Именно ради него ты и тренируешься».
Кирсти Годсо
3Возможно, продержаться еще три секунды не кажется тебе значительным достижением.
Но это не так, ведь твое тело запомнило, что это такое. Ты делаешь небольшой вклад, и теперь с каждой тренировкой можешь его увеличивать. Представь, как у тебя растут проценты на счету поставленных целей.
Со временем, если ты продолжишь прикладывать больше усилий в моменты сомнений, прирост процентов на счету здоровья станет еще больше.
В следующий раз, когда ты достигнешь своего пика на тренировке, попробуй сформировать новую привычку — продержаться еще несколько секунд или сделать еще несколько повторов.