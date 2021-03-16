Серфингистки поднимают волну в Хайнане

Эта группа свободных духом женщин находит в серфинге силы, чтобы плыть против течения.
«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.
Дарси Лю борется с бурлящей водой, стремясь выйти из бегущей волны. На море царит шторм, который принес долгожданную прохладу на остров Хайнань, тропический райский уголок в Южно-Китайском море, известный как «китайские Гавайи». Дарси уже нагоняют другие женщины, которые, вдохновившись ее примером, приехали на остров и решили сделать серфинг своим образом жизни. «Каждая девушка, которая выходит заниматься серфингом со мной, не просто осваивает этот вид спорта, — говорит она. — Она исцеляется физически, психологически и духовно». Дарси — 34-летняя профессиональная балерина — переехала на остров в 2007 году, решив сменить танцевальный станок на доску для серфинга. Так она стала первой профессиональной серфингисткой в Китае (единственной на данный момент).
Дарси Лю ждет волны.
С тех пор многое изменилось, и в этом есть заслуга Дарси. Она вдохновила многих женщин, которые решили покинуть свою офисную работу в крупных городах Китая и присоединиться к растущему сообществу серфингисток. В Хайнане они стремятся начать новую жизнь. Многие последовательницы Дарси отказались от вековых традиций страны, которые предписывают женщине иметь стабильную работу, выйти замуж и завести семью. Вместо этого они открывают свой бизнес и занимаются любимым спортом.
Среди этих женщин 34-летняя Сяоми Хуань, которая открыла бар для серферов на острове, после того как Хайнань изменил ее взгляды на жизнь; 25-летняя Джинья Ли, которая решила временно оставить успешный бизнес в сфере косметики, чтобы стать инструктором по серфингу; 26-летняя Вань Бао, которую вдохновила атмосфера серфинга после просмотра фото в соцсетях; 27-летняя Ю Ю, которая нашла свое призвание в работе тренера по серфингу, попробовав несколько работ после колледжа; и 28-летняя Лю Хуань, которая приехала в Хайнань с разбитым сердцем. В этой команде веселых и стремящихся к развитию серфингисток все поддерживают друг друга в решении оставить свою прошлую жизнь ради присутствия в настоящем.
После того как команда закончила тренировку в бурных водах океана, мы перемещаемся в бар Сяоми в бухте Хоухай, чтобы обсудить такие темы, как давление общества, свободную жизнь и отношения с матерью-океаном.
Дарси (слева) дает Джинье Ли наставления на суше.
Дарси, как бы ты описала свой стиль как тренера?
Дарси: мы много разговариваем о жизни. Я никого не заставляю вставать на доску. Мне хочется понять, для чего они сюда приехали, почему они хотят научиться серфингу и чего они ждут от этого спорта. Потому что моя жизнь завязана на серфинге. Он определяет не только мои занятия, но и мой характер. Я узнала о себе многое благодаря этому спорту, и мне хотелось бы поделиться этим с другими.
Дарси, как бы ты описала свой стиль как тренера?
Дарси: мы много разговариваем о жизни. Я никого не заставляю вставать на доску. Мне хочется понять, для чего они сюда приехали, почему они хотят научиться серфингу и чего они ждут от этого спорта. Потому что моя жизнь завязана на серфинге. Он определяет не только мои занятия, но и мой характер. Я узнала о себе многое благодаря этому спорту, и мне хотелось бы поделиться этим с другими.
Вань (слева) и Ю на одной волне.
Чему вас научили волны?
Дарси: серфинг сделал мою жизнь проще — теперь я умею по-настоящему ценить себя и других.
Сяоми: серфинг — это каждый раз новое испытание. Тебе всё время приходится преодолевать страх. Раньше я не умела плавать, и мне было страшно находиться в воде. Я не могла дышать, не могла открыть глаза. А благодаря серфингу я стала смелее по жизни.
Джинья: серфинг приносит мне радость и уверенность в себе. Поймав волну, я чувствую себя королевой! К тому же он дал мне шанс изменить жизнь. Мне 25, и у меня уже есть успешный бизнес, машина, свой дом. Но встретив Дарси, я поняла, что хочу жить так, как она: свободно, уверенно, не упуская ни единой возможности.
Дарси: о, спасибо! Но ты уже ведешь такую жизнь.
Чему вас научили волны?
Дарси: серфинг сделал мою жизнь проще — теперь я умею по-настоящему ценить себя и других.
Сяоми: серфинг — это каждый раз новое испытание. Тебе всё время приходится преодолевать страх. Раньше я не умела плавать, и мне было страшно находиться в воде. Я не могла дышать, не могла открыть глаза. А благодаря серфингу я стала смелее по жизни.
Джинья: серфинг приносит мне радость и уверенность в себе. Поймав волну, я чувствую себя королевой! К тому же он дал мне шанс изменить жизнь. Мне 25, и у меня уже есть успешный бизнес, машина, свой дом. Но встретив Дарси, я поняла, что хочу жить так, как она: свободно, уверенно, не упуская ни единой возможности.
Дарси: о, спасибо! Но ты уже ведешь такую жизнь.
Слева направо: Джинья, Сяоми, Дарси, Сэнь Чен
Как вам удалось всем подружиться?
Дарси: у нас у всех схожие взгляды. Мы все росли на побережье океана, поэтому мы как сестры. Наша мать — стихия воды.
Сяоми: именно так! Всех, кто решил провести здесь свою жизнь, вдохновляет одно — мы все решили оставить позади стресс большого города.
Джинья: когда я только оказалась здесь, то думала, что мне придется учиться серфингу, чтобы влиться в компанию.
Дарси: ты слишком переживаешь. Даже если бы ты не умела стоять на серф-борде, ты бы всё равно была частью команды!
Вань: деревня очень маленькая, поэтому мы быстро перезнакомились с другими девушками. Когда мы не были заняты серфингом, мы лежали на солнце и слушали музыку вместе днем, или собирались вечером на барбекю. Если во время праздников мы не уезжали домой, то собирались все вместе, чтобы никому не было одиноко.
Дарси: да, мы одна семья. На Китайский Новый год каждая принесла свое блюдо, и у нас был настоящий пир.
Ю: нам всем нравится серфинг, поэтому нам всегда есть о чем поговорить. И каждый день после тренировок в океане мы вместе ходим куда-нибудь пропустить по стаканчику.
Лю: и если мы заходим слишком далеко, то провожаем друг друга до дома!
Как вам удалось всем подружиться?
Дарси: у нас у всех схожие взгляды. Мы все росли на побережье океана, поэтому мы как сестры. Наша мать — стихия воды.
Сяоми: именно так! Всех, кто решил провести здесь свою жизнь, вдохновляет одно — мы все решили оставить позади стресс большого города.
Джинья: когда я только оказалась здесь, то думала, что мне придется учиться серфингу, чтобы влиться в компанию.
Дарси: ты слишком переживаешь. Даже если бы ты не умела стоять на серф-борде, ты бы всё равно была частью команды!
Вань: деревня очень маленькая, поэтому мы быстро перезнакомились с другими девушками. Когда мы не были заняты серфингом, мы лежали на солнце и слушали музыку вместе днем, или собирались вечером на барбекю. Если во время праздников мы не уезжали домой, то собирались все вместе, чтобы никому не было одиноко.
Дарси: да, мы одна семья. На Китайский Новый год каждая принесла свое блюдо, и у нас был настоящий пир.
Ю: нам всем нравится серфинг, поэтому нам всегда есть о чем поговорить. И каждый день после тренировок в океане мы вместе ходим куда-нибудь пропустить по стаканчику.
Лю: и если мы заходим слишком далеко, то провожаем друг друга до дома!
Дарси (вторая слева) проводит разминку перед серфингом.
Сложно ли было переехать на остров с материка?
Дарси: жизнь в большом городе неизбежно связана со стрессом, и ты всегда чувствуешь желание поддаться и жить так, как хочется другим. Здесь мы свободны — мы живем так, как хочется нам. Мы одеваемся, как хотим, и сами выбираем свою компанию.
Сяоми: моя семья думала, что мне будет сложно жить в таком маленьком местечке, но со временем они поняли — главное, что я счастлива и здорова, а остальное неважно. В городе можно хорошо зарабатывать, но там очень напряженная жизнь. Некоторые мои друзья даже стали завидовать — им тоже хочется жить, как я.
Вань: мы с мамой поругались, когда я решила переехать. Однако спустя много лет она смогла принять мой образ жизни.
Ю: в подростковом возрасте я едва не погибла в автокатастрофе, поэтому мои родители рады, что я вообще могу заниматься спортом. Они поддержат меня во всём, главное, чтобы я была здорова.
Сложно ли было переехать на остров с материка?
Дарси: жизнь в большом городе неизбежно связана со стрессом, и ты всегда чувствуешь желание поддаться и жить так, как хочется другим. Здесь мы свободны — мы живем так, как хочется нам. Мы одеваемся, как хотим, и сами выбираем свою компанию.
Сяоми: моя семья думала, что мне будет сложно жить в таком маленьком местечке, но со временем они поняли — главное, что я счастлива и здорова, а остальное неважно. В городе можно хорошо зарабатывать, но там очень напряженная жизнь. Некоторые мои друзья даже стали завидовать — им тоже хочется жить, как я.
Вань: мы с мамой поругались, когда я решила переехать. Однако спустя много лет она смогла принять мой образ жизни.
Ю: в подростковом возрасте я едва не погибла в автокатастрофе, поэтому мои родители рады, что я вообще могу заниматься спортом. Они поддержат меня во всём, главное, чтобы я была здорова.
Сверху: Дарси (слева) и Сэнь. Снизу: Ю
Что значить быть серфингисткой в Китае?
Дарси: гнаться за своей волной — что бы это ни значило для тебя. Переключить свое внимание с игр, которые нам навязывает общество, на то, что тебя действительно вдохновляет. В Китае сейчас многие люди стремятся воплотить в жизнь свои мечты, а не следовать чужим.
Ю: так мы становимся более уверенными. Увлечение помогает тебе стать лучше.
Джинья: серфингистки свободны по своей натуре. Их больше интересует то, чего хотят они, а не внешние факторы, которые на самом деле не имеют значения.
Переодевшись, они направляются в любимый ресторан морепродуктов напротив рыбацкой пристани Хоухай, чтобы восстановить потраченные на тренировке калории. Их веселый разговор с легкостью заглушает шумную компанию мужчин, потягивающих пиво напротив них. Сила их дружбы очевидна — они заливисто смеются до слез, обсуждая сплетни последних выходных. Смелые, независимые и уверенные в себе, эти женщины не вписываются в традиционные китайские представления о женственности. Они нашли свое место здесь, среди единомышленниц и высоких волн. Вместе они уверены, что сделали правильный выбор. Они готовы поддержать всех китаянок, которые захотят сбросить оковы большого города, пойти против ожиданий общества и покорить бурные воды океана.
Слева: Дарси (слева) и Сэнь. Справа: Ю
Что значить быть серфингисткой в Китае?
Дарси: гнаться за своей волной — что бы это ни значило для тебя. Переключить свое внимание с игр, которые нам навязывает общество, на то, что тебя действительно вдохновляет. В Китае сейчас многие люди стремятся воплотить в жизнь свои мечты, а не следовать чужим.
Ю: так мы становимся более уверенными. Увлечение помогает тебе стать лучше.
Джинья: серфингистки свободны по своей натуре. Их больше интересует то, чего хотят они, а не внешние факторы, которые на самом деле не имеют значения.
Переодевшись, они направляются в любимый ресторан морепродуктов напротив рыбацкой пристани Хоухай, чтобы восстановить потраченные на тренировке калории. Их веселый разговор с легкостью заглушает шумную компанию мужчин, потягивающих пиво напротив них. Сила их дружбы очевидна — они заливисто смеются до слез, обсуждая сплетни последних выходных. Смелые, независимые и уверенные в себе, эти женщины не вписываются в традиционные китайские представления о женственности. Они нашли свое место здесь, среди единомышленниц и высоких волн. Вместе они уверены, что сделали правильный выбор. Они готовы поддержать всех китаянок, которые захотят сбросить оковы большого города, пойти против ожиданий общества и покорить бурные воды океана.
Пляж Queen Bay в деревне Хоухай
Текст: Кристал Уайльд
Фото: Ю Йень Лу