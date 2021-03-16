Серфингистки поднимают волну в Хайнане

Как вам удалось всем подружиться?



Дарси: у нас у всех схожие взгляды. Мы все росли на побережье океана, поэтому мы как сестры. Наша мать — стихия воды.



Сяоми: именно так! Всех, кто решил провести здесь свою жизнь, вдохновляет одно — мы все решили оставить позади стресс большого города.



Джинья: когда я только оказалась здесь, то думала, что мне придется учиться серфингу, чтобы влиться в компанию.



Дарси: ты слишком переживаешь. Даже если бы ты не умела стоять на серф-борде, ты бы всё равно была частью команды!



Вань: деревня очень маленькая, поэтому мы быстро перезнакомились с другими девушками. Когда мы не были заняты серфингом, мы лежали на солнце и слушали музыку вместе днем, или собирались вечером на барбекю. Если во время праздников мы не уезжали домой, то собирались все вместе, чтобы никому не было одиноко.



Дарси: да, мы одна семья. На Китайский Новый год каждая принесла свое блюдо, и у нас был настоящий пир.



Ю: нам всем нравится серфинг, поэтому нам всегда есть о чем поговорить. И каждый день после тренировок в океане мы вместе ходим куда-нибудь пропустить по стаканчику.



Лю: и если мы заходим слишком далеко, то провожаем друг друга до дома!