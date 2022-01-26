Игрок женской НБА Кайла Макбрайд рассказывает о том, как важно уделять внимание психическому здоровью атлетов

Для Кайлы Макбрайд баскетбол никогда не был просто игрой. Он был отдушиной от детских травм и последовавших за ними психологических проблем. Но когда во время пандемии спортивные мероприятия были приостановлены, Кайле пришлось увидеть в себе не только атлетку, но и женщину. В финальном третьем эпизоде нашей серии о психическом здоровье опытная баскетболистка женской НБА поговорит с ведущей Жаклин Байрер о своем пути исцеления, который начался с того момента, когда Кайла публично заговорила о своей истории. Она честно рассказывает о том, как сложно быть уязвимой, и о преимуществах этого состояния, среди которых более тесная связь с семьей и более счастливые отношения со спортом. Кайла также рассказывает о том, как обсуждение психического здоровья помогло ей показать другим и самой себе, что жизнь атлета — это не только игровой номер или статистика в таблице сезона. Послушай подкаст и узнай, как способность отказаться от своих защит и позволить окружающим сделать то же самое может повысить приоритет психического здоровья во всём мире.