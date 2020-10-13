Почему важно время приема пищи

Например, ты пропускаешь полноценный обед во время работы и заменяешь его перекусами, или же вообще забываешь поесть, погрузившись в дела, а затем заедаешь стресс всем, что попадется под руку. Возможно, ты питаешься правильно всю неделю, а в выходные наступает раздолье! Или ты не можешь оторваться от просмотра сериалов на Netflix до 2 часов ночи, постоянно перекусывая.

Пропуск приемов пищи, переедание и нерегулярное питание негативно сказывается на состоянии организма. Согласно двум исследованиям, опубликованным в журнале Proceedings of the Nutrition Society, у людей, которые едят нерегулярно, давление и индекс массы тела (ИМТ) выше, чем у тех, кто питается в определенное время. Отсутствие регулярности в питании нарушает выработку гормона грелина, который ответственен за чувство голода. Вместо того чтобы подсказывать, когда нам нужно подкрепиться, этому гормону приходится разбираться с последствиями голодовки или переедания. В результате мы теряем связь с чувством голода, что приводит к еще большему количеству голодовок и перееданий.

Брайан говорит, что на примере своих клиентов ему доводилось видеть последствия случайного пропуска привычного завтрака и обеда. «В такие моменты ощущаешь яростный голод и ешь все, что есть под рукой. Поскольку тебе пришлось так долго ждать, ты ешь и ешь, пока не приходит чувство пресыщения». Стоит отметить, однако, что эта ситуация отличается от целенаправленного ограничения времени питания, когда ты постепенно сокращаешь время начала и окончания приема пищи. В первом случае ситуация выходит из под контроля и тебе труднее насытиться, а во втором действия осуществляются регулярно и с определенной целью.

По последним данным британских исследователей, с грелином шутки действительно плохи — нарушение ритма его выработки оказывает негативное влияние на весь организм. Если выработка грелина нарушена, сбивается циркадный ритм — естественный цикл, который отвечает за пищеварение и способность тела расщеплять пищу, а также регулировать уровень сахара и холестерина.