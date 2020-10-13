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Тренировки и питание

Почему важно время приема пищи

От Nike Training

Почему важно время приема пищи

Соблюдение постоянного расписания приема пищи более важно, чем кажется на первый взгляд.

Когда стараешься питаться правильно, легко запутаться, в какое время стоит принимать пищу, а в какое — нет. Нет единого мнения о том, какое время идеально для приема пищи и усвоения определенных питательных веществ. На самом деле существует столько разных мнений, можно целую вечность пытаться понять, что и как следует есть.

Однако есть хорошие новости! Это совсем не обязательно.

Чтобы максимально правильно питаться, стоит позаботиться о систематичности — так считает Брайан Сен-Пьер, дипломированный диетолог и тренер Precision Nutrition, компании, которая консультирует атлетов любого уровня по питанию.

«Чтобы максимально правильно питаться, стоит позаботиться о систематичности».

Брайан Сен-Пьер, Precision Nutrition

Например, ты пропускаешь полноценный обед во время работы и заменяешь его перекусами, или же вообще забываешь поесть, погрузившись в дела, а затем заедаешь стресс всем, что попадется под руку. Возможно, ты питаешься правильно всю неделю, а в выходные наступает раздолье! Или ты не можешь оторваться от просмотра сериалов на Netflix до 2 часов ночи, постоянно перекусывая.

Пропуск приемов пищи, переедание и нерегулярное питание негативно сказывается на состоянии организма. Согласно двум исследованиям, опубликованным в журнале Proceedings of the Nutrition Society, у людей, которые едят нерегулярно, давление и индекс массы тела (ИМТ) выше, чем у тех, кто питается в определенное время. Отсутствие регулярности в питании нарушает выработку гормона грелина, который ответственен за чувство голода. Вместо того чтобы подсказывать, когда нам нужно подкрепиться, этому гормону приходится разбираться с последствиями голодовки или переедания. В результате мы теряем связь с чувством голода, что приводит к еще большему количеству голодовок и перееданий.

Брайан говорит, что на примере своих клиентов ему доводилось видеть последствия случайного пропуска привычного завтрака и обеда. «В такие моменты ощущаешь яростный голод и ешь все, что есть под рукой. Поскольку тебе пришлось так долго ждать, ты ешь и ешь, пока не приходит чувство пресыщения». Стоит отметить, однако, что эта ситуация отличается от целенаправленного ограничения времени питания, когда ты постепенно сокращаешь время начала и окончания приема пищи. В первом случае ситуация выходит из под контроля и тебе труднее насытиться, а во втором действия осуществляются регулярно и с определенной целью.

По последним данным британских исследователей, с грелином шутки действительно плохи — нарушение ритма его выработки оказывает негативное влияние на весь организм. Если выработка грелина нарушена, сбивается циркадный ритм — естественный цикл, который отвечает за пищеварение и способность тела расщеплять пищу, а также регулировать уровень сахара и холестерина.

Почему важно время приема пищи

«Создание регулярного ритма позволяет стабилизировать гормоны голода и естественные циркадные ритмы организма».

Брайан Сен-Пьер, Precision Nutrition

Именно поэтому так важно придерживаться регулярного приема пищи, считает Брайан. Постарайся принимать пищу примерно одинаковое количество раз в день и в определенное время. «Создание регулярного ритма позволяет гармонизировать гормоны голода и естественные циркадные ритмы организма», — говорит Брайан.

А что же делать с питанием для тренировок? Брайан уверен, что его регулировать проще, чем кажется.

«Для этого не обязательно делать упор на очень быстро усваиваемые белки или прием пищи через 27 минут после тренировки, — говорит он. — Поэтому, если ты употребляешь среднее количества белка — столько, сколько входит в ладонь, — и ешь через час или два после тренировки, ты максимально используешь время для питания». Также Брайан добавляет, что, конечно, у профессиональных атлетов, которые получают деньги за свои выступления, диета намного сложнее и специфичнее. Однако у них есть команда, которая помогает поддерживать такой режим 24/7.

Главная цель: систематичность. Если ты можешь придерживаться определенной схемы питания — независимо от того, какой это день и как он проходит, то станешь здоровее и будешь чувствовать себя лучше.

Преврати это в привычку: вспомни, какой прием пищи всегда нарушает твой график, и попробуй запланировать его — например, приготовить заранее, чтобы съесть в определенное время. Привяжи это новое действие к уже существующей привычке, к примеру, к проверке расписания на неделю (смотришь на календарь — планируешь приготовить обед). Не забывай каждый раз хвалить себя за выполнение этого, чтобы закрепить новую привычку.

Почему важно время приема пищи

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Почему важно время приема пищи

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