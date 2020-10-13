Почему важно время приема пищи

От Nike Training
Соблюдение постоянного расписания приема пищи более важно, чем кажется на первый взгляд.
Когда стараешься питаться правильно, легко запутаться, в какое время стоит принимать пищу, а в какое — нет. Нет единого мнения о том, какое время идеально для приема пищи и усвоения определенных питательных веществ. На самом деле существует столько разных мнений, можно целую вечность пытаться понять, что и как следует есть.
Однако есть хорошие новости! Это совсем не обязательно.
Чтобы максимально правильно питаться, стоит позаботиться о систематичности — так считает Брайан Сен-Пьер, дипломированный диетолог и тренер Precision Nutrition, компании, которая консультирует атлетов любого уровня по питанию.
«Чтобы максимально правильно питаться, стоит позаботиться о систематичности».
Брайан Сен-Пьер, Precision Nutrition
Например, ты пропускаешь полноценный обед во время работы и заменяешь его перекусами, или же вообще забываешь поесть, погрузившись в дела, а затем заедаешь стресс всем, что попадется под руку. Возможно, ты питаешься правильно всю неделю, а в выходные наступает раздолье! Или ты не можешь оторваться от просмотра сериалов на Netflix до 2 часов ночи, постоянно перекусывая.
Пропуск приемов пищи, переедание и нерегулярное питание негативно сказывается на состоянии организма. Согласно двум исследованиям, опубликованным в журнале Proceedings of the Nutrition Society, у людей, которые едят нерегулярно, давление и индекс массы тела (ИМТ) выше, чем у тех, кто питается в определенное время. Отсутствие регулярности в питании нарушает выработку гормона грелина, который ответственен за чувство голода. Вместо того чтобы подсказывать, когда нам нужно подкрепиться, этому гормону приходится разбираться с последствиями голодовки или переедания. В результате мы теряем связь с чувством голода, что приводит к еще большему количеству голодовок и перееданий.
Брайан говорит, что на примере своих клиентов ему доводилось видеть последствия случайного пропуска привычного завтрака и обеда. «В такие моменты ощущаешь яростный голод и ешь все, что есть под рукой. Поскольку тебе пришлось так долго ждать, ты ешь и ешь, пока не приходит чувство пресыщения». Стоит отметить, однако, что эта ситуация отличается от целенаправленного ограничения времени питания, когда ты постепенно сокращаешь время начала и окончания приема пищи. В первом случае ситуация выходит из под контроля и тебе труднее насытиться, а во втором действия осуществляются регулярно и с определенной целью.
По последним данным британских исследователей, с грелином шутки действительно плохи — нарушение ритма его выработки оказывает негативное влияние на весь организм. Если выработка грелина нарушена, сбивается циркадный ритм — естественный цикл, который отвечает за пищеварение и способность тела расщеплять пищу, а также регулировать уровень сахара и холестерина.
«Создание регулярного ритма позволяет стабилизировать гормоны голода и естественные циркадные ритмы организма».
Брайан Сен-Пьер, Precision Nutrition
Именно поэтому так важно придерживаться регулярного приема пищи, считает Брайан. Постарайся принимать пищу примерно одинаковое количество раз в день и в определенное время. «Создание регулярного ритма позволяет гармонизировать гормоны голода и естественные циркадные ритмы организма», — говорит Брайан.
А что же делать с питанием для тренировок? Брайан уверен, что его регулировать проще, чем кажется.
«Для этого не обязательно делать упор на очень быстро усваиваемые белки или прием пищи через 27 минут после тренировки, — говорит он. — Поэтому, если ты употребляешь среднее количества белка — столько, сколько входит в ладонь, — и ешь через час или два после тренировки, ты максимально используешь время для питания». Также Брайан добавляет, что, конечно, у профессиональных атлетов, которые получают деньги за свои выступления, диета намного сложнее и специфичнее. Однако у них есть команда, которая помогает поддерживать такой режим 24/7.
Главная цель: систематичность. Если ты можешь придерживаться определенной схемы питания — независимо от того, какой это день и как он проходит, то станешь здоровее и будешь чувствовать себя лучше.
Преврати это в привычку: вспомни, какой прием пищи всегда нарушает твой график, и попробуй запланировать его — например, приготовить заранее, чтобы съесть в определенное время. Привяжи это новое действие к уже существующей привычке, к примеру, к проверке расписания на неделю (смотришь на календарь — планируешь приготовить обед). Не забывай каждый раз хвалить себя за выполнение этого, чтобы закрепить новую привычку.