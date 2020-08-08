Почему разнообразие не всегда лучше

Конечно, разнообразие в тренировках — это весело, но это не всегда эффективно с точки зрения результатов. Подумай об этом с другой точки зрения: можно получить удовольствие, развивая один конкретный навык до профессионального уровня. При таком подходе ты увидишь заметные результаты. Читай дальше, чтобы узнать, какие преимущества даст тебе переход от разнообразных тренировок к оттачиванию навыков.

Когда дело касается тренировок, многие люди пытаются заниматься сразу всем, надеясь вписать разные занятия в свой график. Занятия бегом сегодня, онлайн-сессия на развитие мышц кора завтра, подъем веса послезавтра, лишь бы не повторять одни и те же упражнения.



Не стоит заниматься спортом только ради новизны, чтобы попробовать что-то новое. Для достижения высоких результатов нужно быть действовать избирательно: намеренно и обдуманно выбирать подходящие упражнения.



Программы, которые я разрабатываю, могут показаться не такими уж разнообразными. Это сделано специально.



Я понимаю, что разнообразие — это весело, потому что так у тебя не будет возможности заскучать, и ты всегда захочешь попробовать что-то новое.



Однако зачастую масса разнородных упражнений не приносит плодов, потому что ты не занимаешься ничем достаточно долго, чтобы фактически получить желаемый результат.



Необходимо оттачивать выполнение упражнения хотя бы до базового уровня, после чего можно переходить к следующим целям.