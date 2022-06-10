Stinky Bras and Bra Dos and Don’ts
Вопросы, которые не задают
Неприятный запах и рекомендации по бра
Добро пожаловать в раздел вопросов, которые не задают, о груди, спортивных бра и тренировках.
Когда речь заходит о бра, появляется множество вопросов. Сегодня мы расскажем вот о чем:
1. Неприятный запах от бра
2. Спортивные бра: что можно, а что нельзя
1. Бра неприятно пахнет даже сразу после стирки
Может быть, оно лежало в твоей спортивной сумке несколько дней (или недель), и теперь сколько ни стирай, запах всё равно остается. Запах может сохраняться по разным причинам — рассмотрим их подробнее.
Начнем с основ
Итак, разберемся с основными правилами ухода за бра. Для начала хорошенько намыль его и промой водой. Ручная стирка лучше всего подходит для таких изделий, позволяя им сохранить свои инновационные свойства. Однако на ручную стирку не всегда есть время. Решив постирать его в машинке, вытащи вкладыши из бра, поставь режим стирки в холодной воде, а после высуши бра на воздухе. Мы не советуем пользоваться сушильной машиной, так как высокие температуры могут повлиять на эластичность бра.
Избавляемся от бактерий
Интересный факт: большее количество стирального порошка не сделает вещи чище. Порошок просто забьется в волокна ткани, а бактерии так и останутся в ней. Нам этого не хочется, верно? Избавиться от бактерий можно, стирая спортивное бра (да и вообще все вещи для тренировки), используя смесь из половины мерной чашки стирального порошка и половины белого винного уксуса.
Затем постепенно уменьшай количество стирального порошка. И, да, кондиционер тоже не понадобится. Да, он добавляет легкий приятный аромат, но материал спортивных бра отличается от обычных вещей. Кондиционер тонким слоем покрывает его эластичную ткань, препятствуя проникновению чистящего вещества в волокна и эффективной машинной стирке.
Полезные советы в борьбе с запахом
Всегда нужно дать бра возможность проветриваться после использования. Конечно, проще всего забросить его в спортивную сумку после тренировки, но так бактерии будут размножаться намного быстрее. Поэтому вывеси его сушиться на воздухе. А еще лучше положи его в пластиковый пакет и закинь в морозилку, пока не придет время стирки. Да, на первый взгляд звучит дико, но холодный воздух может остановить рост бактерий.
Однако порой бывает и так, что ни одна стирка уже не спасет бра, чей срок годности подошел к концу. Мы рекомендуем менять бра каждые полгода, так как после частого ношения и стирки спортивные бра теряют свою эластичность.
2. Спортивные бра: что можно, а что нельзя
Мы получили много общих вопросов о том, когда и как носить спортивное бра. И поэтому мы собрали все полезные ответы вместе. Прокрути вниз, чтобы увидеть их.
Можно ли спать в спортивном бра?
Короткий ответ — «да». Ничего плохого в этом нет. Все слухи о том, что бра мешает росту молочной железы, не позволяет ей потерять упругость или даже вызывает рак, не имеют под собой никакого основания. Если тебе комфортно спать в спортивном бра, нет смысла себе отказывать.
Поможет ли спортивное бра при потере упругости?
Нет никаких доказательств того, что использование спортивного бра вместо обычного предотвратит растяжение тканей молочной железы. Спортивные бра обеспечивают поддержку груди во время занятий спортом, помогая ее фиксировать. Тем не менее обычное бра обеспечивает достаточную поддержку в течение дня, поэтому носить спортивное бра круглосуточно не нужно.
Можно ли носить спортивное бра два дня подряд?
Конечно. Просто следи, сколько ты потела в нем во время каждой тренировки. И если ты собираешься надеть его после тренировки, не постирав, проветри его, а не прячь на дне спортивной сумки. Ведь бактерии больше всего любят темную и влажную среду.
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