Вопросы, которые не задают

Добро пожаловать в раздел вопросов, которые не задают, о груди, спортивных бра и тренировках.

Когда речь заходит о бра, появляется множество вопросов. Сегодня мы расскажем вот о чем:

1. Неприятный запах от бра

2. Спортивные бра: что можно, а что нельзя