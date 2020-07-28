Как (и зачем) получать удовольствие от одиночества

Иногда нет ничего лучше, чем просто провести вечер наедине с собой перед телевизором или пропустить групповую тренировку и насладиться длинной пробежкой в одиночестве. Но желание побыть одному сильно отличается от чувства одиночества.
Последнее может быть естественным следствием изоляции, особенно принудительного характера, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet. У некоторых чувство одиночества может даже вызвать тревожность, депрессию или другие расстройства эмоционального спектра. И это чувство знакомо многим из нас.
«Люди по своей природе — социальные существа. Друзья и семья необходимы нам для выживания в физическом и психологическом планах. 86 миллиардов нервных клеток нашего мозга и все люди из нашего социального окружения вместе помогают нам расти, быстрее соображать и лучше работать», — говорит Стефани Качиоппо, доктор наук, нейроученый и член совета Nike Performance Council, специализирующаяся на мышлении и одиночестве. По словам Сари Чейт, доктора наук, клинического психолога и основательницы центра психического здоровья Behavioral Health & Wellness Center в Ньютоне, штат Массачусетс, социализация также влияет на наше настроение. Близкие помогают нам чувствовать поддержку и уверенность, и, как показывают исследования, чем связь с ними ближе, тем лучше наше эмоциональное состояние.
Это не значит, что одиночество, по собственной воле или нет, является чем-то плохим. Оно может быть драгоценным. «Время наедине с собой, проведенное в удовольствие, дает возможность прислушаться к себе и своим потребностям», — говорит Сари. Кроме того, одиночество — это прекрасная возможность возобновить заброшенные увлечения, поставить новые цели, повысить стрессоустойчивость, а в некоторых случаях даже укрепить отношения с окружающими. А отсутствие постороннего шума только способствует тому, чтобы в этом преуспеть.
Рассказываем, как обернуть одиночество себе на пользу.
«Время наедине с собой, проведенное в удовольствие, дает возможность прислушаться к себе и своим потребностям».
Сари Чейт, доктор наук, клинический психолог и основательница центра психического здоровья Behavioral Health & Wellness Center
Тренируйся без гаджетов
Во время занятий спортом в организме выделяются гормоны, улучшающие настроение, поэтому тренировки помогают облегчить чувство одиночества или тоски, как показывают результаты исследований. Тренировки в одиночку это: «уникальная возможность сфокусироваться на своих физических ощущениях, мыслях и эмоциональных потребностях», — объясняет Хиллари Котэн, доктор психологических наук, сертифицированный консультант по умственной эффективности и член совета директоров Ассоциации специалистов в области прикладной спортивной психологии (AASP).
Пару раз в неделю тренируйся без часов и наушников. «Во время движения отметь как минимум пять вещей, связанных с твоим телом или окружающим миром», — советует Хиллари. К примеру, обрати внимание на свое дыхание, на пробегающих мимо белок во время пробежки, или на то, насколько сильны мышцы твоего кора, во время выполнения планки. Это позволит получить больше удовлетворения от тренировки и даже улучшить технику.
Выходи на улицу
Тебе скорее всего доводилось слышать, что отдых на природе способствует улучшению психического состояния, повышает внимание и снижает стресс. Согласно исследованиям, если человек при этом один, то положительный эффект возрастает. Каким образом? Те, кто ходил в поход в одиночку, наверняка знают, что отдых на свежем воздухе позволяет очистить разум и поставить себе цели на будущее в условиях полного умиротворения.
Тренируйся на улице как можно чаще, пусть даже на балконе или во дворе. И как можно больше выходи на прогулки при любом темпе. Старайся замечать новое в окружающей среде: протекающий недалеко ручей, пролетающие над тобой облака или высокие деревья вокруг. Другое исследование показало, что природный ландшафт может вызывать сильную и положительную эмоцию восхищения, что продлевает действие других положительных эффектов.
Наконец, сделай то, что всегда хотелось
«Область мозга, отвечающая за связь и общение с окружающими людьми, также активируется, когда мы чем-то сильно увлечены, — говорит Стефани, — даже если мы одни». Поэтому дни, когда ты чувствуешь себя немного одиноко или потерянно — отличная возможность наконец взяться за рисование или литературное творчество и наладить более глубокую связь с собой, а в последствии и с другими людьми.
Несколько раз в неделю уделяй не менее 20 минут своему творческому проекту. Даже если поначалу это дается трудно, продолжай заниматься. Как только у тебя начнет получаться, чувство одиночества сразу улетучится. То же самое относится к занятиям с нуля, например, к выпеканию или изучению иностранного языка.
Не кори себя за ошибки (потому что они неизбежны) и каждый раз, когда тебе что-то удается (например, идеально золотистая хлебная корочка или целое предложение), хвали себя за успехи. Еще один большой плюс одиночества в том, что некому тебя оценивать или съесть весь твой свежеиспеченный хлеб.