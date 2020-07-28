Как (и зачем) получать удовольствие от одиночества

Последнее может быть естественным следствием изоляции, особенно принудительного характера, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet. У некоторых чувство одиночества может даже вызвать тревожность, депрессию или другие расстройства эмоционального спектра. И это чувство знакомо многим из нас.



«Люди по своей природе — социальные существа. Друзья и семья необходимы нам для выживания в физическом и психологическом планах. 86 миллиардов нервных клеток нашего мозга и все люди из нашего социального окружения вместе помогают нам расти, быстрее соображать и лучше работать», — говорит Стефани Качиоппо, доктор наук, нейроученый и член совета Nike Performance Council, специализирующаяся на мышлении и одиночестве. По словам Сари Чейт, доктора наук, клинического психолога и основательницы центра психического здоровья Behavioral Health & Wellness Center в Ньютоне, штат Массачусетс, социализация также влияет на наше настроение. Близкие помогают нам чувствовать поддержку и уверенность, и, как показывают исследования, чем связь с ними ближе, тем лучше наше эмоциональное состояние.



Это не значит, что одиночество, по собственной воле или нет, является чем-то плохим. Оно может быть драгоценным. «Время наедине с собой, проведенное в удовольствие, дает возможность прислушаться к себе и своим потребностям», — говорит Сари. Кроме того, одиночество — это прекрасная возможность возобновить заброшенные увлечения, поставить новые цели, повысить стрессоустойчивость, а в некоторых случаях даже укрепить отношения с окружающими. А отсутствие постороннего шума только способствует тому, чтобы в этом преуспеть.



Рассказываем, как обернуть одиночество себе на пользу.