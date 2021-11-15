Неопределенность как преимущество

Советы

Ты не можешь избежать неизвестного, но не позволяй ему вывести себя из игры.

Последнее обновление: August 2, 2021
Эксперты-психологи рассказывают, как смириться с неопределенностью

Как показал последний год, никто не умеет предсказывать будущее — даже тот экстрасенс, который каким-то образом угадал, что ты заведешь собаку. Большинство из нас, если не все, пережили самые неожиданные и непредсказуемые полтора года (и от этого мы стали лишь сильнее). Однако жизнь продолжает оставаться неопределенной. Стоит ли бронировать поездку в другую страну с друзьями в следующем месяце? В магистратуру какого вуза удастся поступить? Состоится ли запланированный невиртуальный марафон? Неопределенности будущего не избежать.

Это стоит принять как факт, чтобы справиться с тревогой. Возможно, такой подход даже станет нужным толчком для достижения целей, которые сейчас кажутся нереалистичными. «Единственное, что нам точно известно — это то, что мир постоянно меняется. Чем больше мы принимаем это, тем больше положительных эмоций вызывают подобные перемены. Они становятся своеобразным источником энергии», — говорит Молли Элайасоф, психотерапевт и лицензированный клинический социальный работник из Нью-Йорка.

Почему неопределенность вызывает тревогу

В нас заложено природой испытывать дискомфорт перед лицом неизвестности. «Наши предки воспринимали неопределенность как опасность и считали, что ее следует избегать любой ценой», — говорит доктор наук Робин Бакли, коуч руководителей в Нью-Гэмпшире. В пещере слишком темно, и непонятно, поджидает ли там голодный саблезубый тигр? Лучше обойти ее стороной.

Инстинкт избегать неизвестного укоренился настолько глубоко, что иногда мы предпочитаем страдать от чего-то знакомого, чем пробовать пойти по новому пути. Показательный пример: в одном британском исследовании люди испытывали меньший стресс, когда знали наверняка, что получат болезненный удар током, чем когда вероятность удара составляла 50/50.

«Когда у нас есть возможность исследовать новое, но мы при этом держимся за старые привычки и шаблоны (даже если они хорошие), это мешает развитию, творчеству и росту».

Робин Бакли, доктор наук и коуч руководителей

Почему пора прикоснуться к неизведанному

Очевидно, бывают случаи, когда не стоит отступать от привычного. Никто не посоветует возвращаться домой поздно вечером по темному и безлюдному переулку — лучше выбрать знакомую и хорошо освещенную дорогу. «Но когда у нас есть возможность исследовать новое, а мы при этом держимся за старые привычки и шаблоны (даже если они хорошие), это мешает развитию, творчеству и росту», — объясняет Робин.

Умение спокойно относиться к туманным обстоятельствам «может привести к встречам с новыми людям и к таким событиям, которые были бы невозможны, если бы мы продолжили действовать на автопилоте», — говорит Робин. Как показывает исследование Чикагского университета, неопределенность может повысить мотивацию для достижения успеха. По одной из теорий, риск вызывает интерес, а интерес мотивирует.

Есть еще один неоспоримый плюс: с каждым разом принимать неизвестное становится легче. «Столкновение с непонятными или сложными ситуациями помогает нам заново откалибровать нашу естественную „систему сигнализации“ и в будущем не отказываться от новых возможностей», — говорит доктор Майкл Амброуз, лицензированный клинический психолог из Нью-Йорка. Если кратко, то это один из способов развивать смелость и уверенность в себе.

Хотя неизвестное может стать источником сильнейшей тревоги, тебе под силу с этим справиться. Исследование обезьян, проведенное Йельским университетом, показало, что непредсказуемые ситуации вызывают повышение активности в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за управление эмоциональными реакциями. Считается, что этот же механизм помогает человеческому мозгу сфокусироваться на самой важной информации в моменты неопределенности, чтобы принять наилучшее решение.

Эксперты-психологи рассказывают, как смириться с неопределенностью

Научись принимать

Если тебе сложно поверить в то, что неизвестность таит в себе что-то хорошее, а даже если и нет, то с тобой всё равно всё будет в порядке... Что ж, это нормально. Но к неопределенности точно можно подготовиться.

1. Выйди за рамки двух вариантов

«Тревога от незнания может усиливаться, когда человек становится заложником мышления по принципу‏ „либо то, либо это“», — объясняет Молли. Допустим, работа больше не приносит удовольствия, но тебе нравится, что не нужно появляться в офисе. Ты раздумываешь, что делать дальше, и видишь только два варианта: либо ты продолжаешь работать на нелюбимой работе (вариант А), либо ты переживаешь из-за поиска новой удаленной работы (вариант Б).

Дело в том, что на самом деле вариантов у тебя больше. «Ты можешь разделить A и Б на несколько категорий, — говорит Молли. — Так ты откроешь для себя новые возможности и обретешь чувство контроля». Решение остаться на текущей работе может означать, что ты сосредоточишься на задачах, которые приносят большее удовлетворение, или постараешься установить более крепкие отношения с коллегами, что позволит продвинуться вперед. Желание искать новую работу может подразумевать посещение курсов, где ты обретешь более востребованные навыки, прежде чем подавать резюме на другие вакансии. Такой подход вызывает уже интерес, а не страх, правда?

2. Обратись к своему опыту

Не стоит волноваться о том, как справиться с новой ситуацией. Лучше вспомни о преодоленных трудностях, например о сложном периоде пандемии. «Возможно, находчивость и оптимизм — твои сильные качества. Используй их, — советует Робин. — Ты знаешь, что они помогали тебе раньше. Значит, помогут и сейчас».

Кстати, проговаривание своих сильных сторон, которые поспособствовали успеху в прошлом, гораздо эффективнее, чем фраза «У меня всё получится». По словам Робин, объяснение такое: мозг получает убедительные доказательства того, что у тебя уже есть все необходимые навыки. Так ты понимаешь, что, пусть территория и неизведанная, но что-то подобное уже случалось, и тебе удавалось с этим справиться — получится и в этот раз.

Эксперты-психологи рассказывают, как смириться с неопределенностью

3. Разбивай задачу

Неуверенность может возникнуть, когда есть огромная задача, но нет четкого представления о том, как с ней справиться. В таком случае Молли советует составить план из мини-задач и сосредоточиться на выполнении каждого пункта по графику. «Так появится чувство выполненного долга, а оно подарит ощущение большего контроля и уверенности», — говорит она. Кроме того, наличие подобной визуализации поможет успокоиться, если ты начнешь волноваться.

4. Будь к себе добрее

Если бы ребенок поделится с тобой своим беспокойством, каким будет твой совет? Вероятно, не забивать голову худшими вариантами развития событий и не крутить мысли о том, насколько ситуация пугает. «Прояви к себе ту же заботу», — говорит Молли.

Обсуди свои опасения с кем-то, кому доверяешь. Подумай о возможном положительном исходе. Или позволь себе заняться тем, что на время отвлечет от ситуации, будь то игра в баскетбол или просмотр смешных видео на YouTube. «Дело не в том, чтобы отрицать свои чувства, убеждая себя, что всё будет хорошо. Цель — смягчить и обосновать опасения», — говорит она. Это не только оказывает успокаивающий эффект, но и помогает прояснить ситуацию, что облегчает решение проблем.

5. Сосредоточься на настоящем моменте

Беспокойство о будущем означает, что все мысли устремились вперед. Но важно сосредоточиться на настоящем, где ничего плохого еще не произошло. Чтобы оставаться в моменте, Робин перед сном записывает три вещи, которые порадовали ее в тот день. «Так я неосознанно в течение всего дня ищу то, что добавлю в список. Это может быть что-то очень простое: божья коровка на окне или собака, которая решила облизать мне лицо с самого утра, — делится Робин. — Таким образом живешь в настоящем и контролируешь свои мысли, а это в конечном итоге помогает контролировать чувства».

Даже если не в твоей власти решать, состоится марафон или поездка в другую страну, именно ты определяешь свое отношение к ситуации, которая сложится.

Текст: Мэригрейс Тейлор; Иллюстрации: Дэвид Бонацци

Эксперты-психологи рассказывают, как смириться с неопределенностью

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