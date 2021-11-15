Эксперты-психологи рассказывают, как смириться с неопределенностью

Очевидно, бывают случаи, когда не стоит отступать от привычного. Никто не посоветует возвращаться домой поздно вечером по темному и безлюдному переулку — лучше выбрать знакомую и хорошо освещенную дорогу. «Но когда у нас есть возможность исследовать новое, а мы при этом держимся за старые привычки и шаблоны (даже если они хорошие), это мешает развитию, творчеству и росту», — объясняет Робин.

Умение спокойно относиться к туманным обстоятельствам «может привести к встречам с новыми людям и к таким событиям, которые были бы невозможны, если бы мы продолжили действовать на автопилоте», — говорит Робин. Как показывает исследование Чикагского университета, неопределенность может повысить мотивацию для достижения успеха. По одной из теорий, риск вызывает интерес, а интерес мотивирует.

Есть еще один неоспоримый плюс: с каждым разом принимать неизвестное становится легче. «Столкновение с непонятными или сложными ситуациями помогает нам заново откалибровать нашу естественную „систему сигнализации“ и в будущем не отказываться от новых возможностей», — говорит доктор Майкл Амброуз, лицензированный клинический психолог из Нью-Йорка. Если кратко, то это один из способов развивать смелость и уверенность в себе.

Хотя неизвестное может стать источником сильнейшей тревоги, тебе под силу с этим справиться. Исследование обезьян, проведенное Йельским университетом, показало, что непредсказуемые ситуации вызывают повышение активности в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за управление эмоциональными реакциями. Считается, что этот же механизм помогает человеческому мозгу сфокусироваться на самой важной информации в моменты неопределенности, чтобы принять наилучшее решение.