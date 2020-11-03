Позы йоги, которые помогут тебе расслабиться

Даже если тебе кажется, что твоя гибкость оставляет желать лучшего, или же ты крутишься весь день как белка в колесе, одна из этих пяти восстановительных поз быстро вернет тебя в норму.
Йога с акцентом на осознанность и мягкие позы, которые прорабатывают твое тело по всей амплитуде движений — это отличное решение, когда ты испытываешь стресс или твои мышцы чрезмерно напряжены. Но в дни, когда даже мягкая программа кажется тебе невыполнимой или сложно найти минутку в бешеном графике, тебе подойдет особый тип йоги. Ты почувствуешь себя непринужденно и бодро, и все это благодаря всего одной позе.
«Позы восстановительной йоги помогают нервной системе перейти от симпатической реакции („борьба или бегство”) к парасимпатической („отдых и переваривание”), — говорит Даниэль Оге, физиотерапевт и инструктор по йоге из Денвера. — Такая йога помогает снизить уровень стресса, уменьшить частоту сердечных сокращений, а также привести тело и разум в более спокойное и расслабленное состояние».
«Позы восстановительной йоги помогают нервной системе перейти от симпатической реакции („борьба или бегство”) к парасимпатической („отдых и переваривание”)».
Даниэль Оге,
физиотерапевт и инструктор по йоге из Денвера
«Волшебство начинается, когда мышцы полностью расслабляются, благодаря чему соединительная ткань (фасции) становится мягче», — объясняет Даниэль. Приятный бонус: любое физическое напряжение, которое тебя беспокоит, уходит.
Чтобы поза действительно способствовала восстановлению, она должна быть пассивной, без мышечных сокращений или напряжения. По мнению Даниэля, необходимо сохранять правильное положение как минимум в течение трех минут. Цель — принять положение на уровне 50–70% от максимальной амплитуды движения, поскольку слишком глубокая поза может дать обратный эффект и привести к напряжению мышц. Поэтому для многих восстановительных поз понадобятся вещи, такие как блок для йоги, сложенное одеяло или подушка. Эти вещи помогут обеспечить комфорт и поддержку во время движения.
Если все раздражает, совсем нет сил или сложно найти время на тренировку, выполняй наши рекомендации по быстрому снятию напряжения.
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