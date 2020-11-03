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      Чувствуешь себя не так? Прими позу.

      Даже если тебе кажется, что твоя гибкость оставляет желать лучшего, или же ты крутишься весь день как белка в колесе, одна из этих пяти восстановительных поз быстро вернет тебя в норму.

      Йога с акцентом на осознанность и мягкие позы, которые прорабатывают твое тело по всей амплитуде движений — это отличное решение, когда ты испытываешь стресс или твои мышцы чрезмерно напряжены. Но в дни, когда даже мягкая программа кажется тебе невыполнимой или сложно найти минутку в бешеном графике, тебе подойдет особый тип йоги. Ты почувствуешь себя непринужденно и бодро, и все это благодаря всего одной позе.

      Позы йоги, которые помогут тебе расслабиться

      «Позы восстановительной йоги помогают нервной системе перейти от симпатической реакции („борьба или бегство”) к парасимпатической („отдых и переваривание”), — говорит Даниэль Оге, физиотерапевт и инструктор по йоге из Денвера. — Такая йога помогает снизить уровень стресса, уменьшить частоту сердечных сокращений, а также привести тело и разум в более спокойное и расслабленное состояние».

      «Позы восстановительной йоги помогают нервной системе перейти от симпатической реакции („борьба или бегство”) к парасимпатической („отдых и переваривание”)».

      Даниэль Оге,
      физиотерапевт и инструктор по йоге из Денвера

      «Волшебство начинается, когда мышцы полностью расслабляются, благодаря чему соединительная ткань (фасции) становится мягче», — объясняет Даниэль. Приятный бонус: любое физическое напряжение, которое тебя беспокоит, уходит.

      Чтобы поза действительно способствовала восстановлению, она должна быть пассивной, без мышечных сокращений или напряжения. По мнению Даниэля, необходимо сохранять правильное положение как минимум в течение трех минут. Цель — принять положение на уровне 50–70% от максимальной амплитуды движения, поскольку слишком глубокая поза может дать обратный эффект и привести к напряжению мышц. Поэтому для многих восстановительных поз понадобятся вещи, такие как блок для йоги, сложенное одеяло или подушка. Эти вещи помогут обеспечить комфорт и поддержку во время движения.

      Если все раздражает, совсем нет сил или сложно найти время на тренировку, выполняй наши рекомендации по быстрому снятию напряжения.

      Позы йоги, которые помогут тебе расслабиться
      1. Если ты чувствуешь стресс или беспокойство: наклон с широко расставленными ногами
        Наклоны вперед — это менее выраженная поза эмбриона с аналогичными преимуществами. «Это упражнение дает ощущение, что ты сворачиваешься вовнутрь, помогает сделать дыхание более глубоким, чтобы расслабиться, когда ты испытываешь беспокойство», — объясняет Даниэль.

        Сядь на пол, вытяни ноги настолько широко, насколько удобно (если мышцы задней поверхности бедра слишком напряжены, сведи ноги ближе друг к другу и при необходимости слегка согни их), а затем наклонись вперед, округлив спину. Положи лоб на блок для йоги или стопку книг. «Давление головы на блок поможет отпустить все мысли», — говорит Даниэль. Руки отдыхают рядом с блоком. Для более глубокого расслабления спины и широчайших мышц вытяни руки вперед.
      2. Если ты проводишь весь день перед экраном: поза бабочки лежа
        Проводишь бОльшую часть дня перед экраном компьютера или телефона (только честно)? Возможно, твои плечи тянутся к ушам, а в верхней части спины формируются узлы напряжения. «Поддержка поясницы может уравновесить сутулость, которая появляется у большинства сидящих людей. Исправить осанку можно, раскрыв грудную клетку и вытянув заднюю поверхность шеи», — советует Даниэль.

        Сядь на пол перед жесткой подушкой так, чтобы ее короткая сторона касалась крестца (где позвоночник соприкасается с задней частью таза). Прижми стопы друг к другу, потяни пятки к тазу и дай коленям опуститься. Ляг на подушку так, чтобы она поддерживала позвоночник и грудь, а лопатки находились по бокам от нее. Под голову можно положить другую подушку, чтобы открыть заднюю часть шеи. Руки вытянуты в стороны.
      3. Если много сидишь или бегаешь: удлиненный мостик
        Мостик отлично подходит для напряженных мышц бедер, будь то результат постоянного сидения или слишком сильного увлечения бегом (или того и другого). По словам Даниэль, в этих случаях укорачиваются и забиваются сгибатели тазобедренных суставов. «Когда ты работаешь с блоком, мышцы бедра тянутся сильнее». Кроме того, мостик вытягивает мышцы спины, чрезмерное напряжение которых можно получить от любой активности. «Также раскрывается грудная клетка, что позволяет диафрагме расширяться для более глубокого и восстанавливающего дыхания животом», — добавляет она.

        Ляг на спину, ноги согнуты, стопы прижаты к полу на расстоянии несколько сантиметров от ягодиц. Пододвинь блок под крестец (чем выше блок, тем сильнее удлиняются мышцы). Руки удобно лежат по бокам. Чтобы глубже проработать сгибатели бедер, подтяни одно колено к груди, а затем вытяни другую ногу, положив пятку на пол.
      4. Если беспокоит поясница: скручивание лежа на спине
        «Эта поза растягивает все самые крошечные мышцы тела вверх и вниз по позвоночнику, чего нельзя в полной мере достичь наклоном вперед», — рассказывает Даниэль. «Когда ты вытягиваешь руки в стороны (образуя букву Т), плечо расправляется. Кроме того, эта поза очень хорошо подходит для «раскручивания» напряжения, которое сохраняется в пояснице», — добавляет Даниэль.

        Ляг на спину и подтяни правое колено к груди, вытянув левую ногу вперед. Потяни правое колено через центр тела влево (под правое колено можно положить блок, чтобы бедра находились друг над другом). Вытяни правую руку вправо по одной линии с плечами, плечи прижаты к полу. Аккуратно подними левую руку к правому колену или вытяни ее, чтобы руки образовали букву Т. Осторожно поверни голову вправо. Повтори с другой стороны.
      5. Если ты просто хочешь полностью расслабиться: ноги на стене
        Одна из самых эффективных восстанавливающих поз йоги одновременно является и одной из самых простых. Иногда по форме ее называют позой согнутой свечи. «Эта поза дает все преимущества перевернутого положения тела: усиливает кровообращение, уменьшает отеки и успокаивает нервную систему, даже если по сути ты просто лежишь, — говорит Даниэль. — В этой позе почти все мышцы тела возвращаются в равновесие». Поэтому она отлично подходит, если у тебя есть склонность к воспалительным процессам, если ты чувствуешь чрезмерное напряжение или сильную усталость.

        Ляг на спину, ягодицы на расстоянии около 15 см от стены. Положи сложенное одеяло или твердую подушку под бедра и крестец, чтобы вытянуть мышцы поясницы. Подними ноги вверх по стене, растягивая мышцы задней поверхности бедер. Руки вытяни в стороны, раскрыв грудную клетку.

        От страдания к блаженству всего за три минуты? Даже у тебя найдется время!
      Позы йоги, которые помогут тебе расслабиться

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