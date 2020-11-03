Позы йоги, которые помогут тебе расслабиться

«Волшебство начинается, когда мышцы полностью расслабляются, благодаря чему соединительная ткань (фасции) становится мягче», — объясняет Даниэль. Приятный бонус: любое физическое напряжение, которое тебя беспокоит, уходит.



Чтобы поза действительно способствовала восстановлению, она должна быть пассивной, без мышечных сокращений или напряжения. По мнению Даниэля, необходимо сохранять правильное положение как минимум в течение трех минут. Цель — принять положение на уровне 50–70% от максимальной амплитуды движения, поскольку слишком глубокая поза может дать обратный эффект и привести к напряжению мышц. Поэтому для многих восстановительных поз понадобятся вещи, такие как блок для йоги, сложенное одеяло или подушка. Эти вещи помогут обеспечить комфорт и поддержку во время движения.



Если все раздражает, совсем нет сил или сложно найти время на тренировку, выполняй наши рекомендации по быстрому снятию напряжения.