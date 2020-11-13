Какие альтернативные виды молока лучше?

Так же как коровье и козье молоко, альтернативные виды молока отличаются друг от друга. Но прежде чем мы углубимся в подробности, вот основные рекомендации по выбору молока:

Выбирай молоко без сахара. Диету с высоким содержанием сахара связывают с повышенным риском развития заболеваний, увеличением веса и даже нарушениями сна. Если найти неподслащенный вариант не получается, Саманта советует выбирать молоко с содержанием сахара 4 или менее грамм на порцию.





Диету с высоким содержанием сахара связывают с повышенным риском развития заболеваний, увеличением веса и даже нарушениями сна. Если найти неподслащенный вариант не получается, Саманта советует выбирать молоко с содержанием сахара 4 или менее грамм на порцию. Подумай о составе . Животное молоко содержит белок, жиры, витамин D и кальций. По словам Саманты, альтернативное молоко сильно различается по составу, причем это касается даже одного и того же типа молока разных брендов. Перед покупкой проверь состав и убедись, что молоко обогащено необходимыми питательными элементами.





. Животное молоко содержит белок, жиры, витамин D и кальций. По словам Саманты, альтернативное молоко сильно различается по составу, причем это касается даже одного и того же типа молока разных брендов. Перед покупкой проверь состав и убедись, что молоко обогащено необходимыми питательными элементами. Чем проще, тем лучше. По возможности Саманта советует выбирать молоко с коротким, легко читаемым составом, например «вода, миндаль, морская соль». Это говорит о том, что молоко прошло минимальную обработку и не содержит добавки, улучшающие текстуру или продлевающие срок хранения.

Разные типы альтернативного молока имеют разную пищевую ценность, вкус и консистенцию, поэтому выбор зависит от твоих предпочтений и потребностей. Саманта предлагает иметь под рукой несколько разных видов молока для разных случаев. Вот что рекомендуют эксперты:



Лучший выбор для завтрака: овсяное молоко

За последние годы популярность овсяного молока стремительно выросла благодаря его однородной кремовой текстуре и тому, что оно прекрасно подходит для приготовления кофе и молочных напитков (оно даже образует молочную пену). (Спрос превысил предложение сначала в 2018 году, а затем во время пандемии коронавируса.) Мягкий сладко-соленый вкус этого молока отлично сочетается с хлопьями, блинчиками и маффинами и, конечно, овсянкой. Но обрати внимание, что при производстве молока теряются некоторые питательные вещества (например, белки и клетчатка), которые присутствуют в овсянке.



Средняя чашка: 120 калорий, 5 г жира, 3 г белка



Лучший выбор перед тренировкой: миндальное молоко

«Если ты любишь пить перед тренировкой смузи, используй для основы миндальное молоко, поскольку в нем содержится мало жиров», — говорит Лорен Слейтон, зарегистрированный диетолог и основательница нью-йоркской компании Foodtrainers. На переваривание жиров требуется довольно много времени, поэтому чрезмерное их употребление перед тренировкой может лишить тебя энергии или вызвать чувство тошноты при выполнении упражнений.



Средняя чашка: 40 калорий, 3 г жира, 1 г белка



Лучший выбор после тренировки: гороховое молоко

Гороховое молоко — это белковый напиток из желтого гороха. Это один из немногих напитков, который по содержанию белка может конкурировать с традиционным молоком. «В нем содержится 8 г белка на чашку, что делает его идеальным для восстановления», — говорит Лорен. Гороховое молоко можно пить как в чистом виде, так и в составе смузи. Это также один из наиболее экологичных вариантов, поскольку для выращивания гороха требуется гораздо меньше воды, чем для выращивания орехов.



Средняя чашка: 70 калорий, 4,5 г жира, 8 г белка



Лучшее молоко с нейтральным вкусом для приготовления блюд: соевое молоко

«Как и тофу, соевое молоко изготавливается из соевых бобов и принимает вкус того продукта, который в него добавляют. И хотя это, возможно, старейший представитель альтернативного молока, в последние годы соя вышла из моды из-за высокого содержания короткоцепочечных углеводов, которые встречаются в некоторых продуктах питания и вызывают у части людей проблемы с пищеварением», — говорит Саманта. Кто-то отказывается от сои из-за того, что она часто бывает генетически модифицирована, хотя эксперты все еще не решили, оказывает ли это какое-либо влияние на здоровье. «Если у тебя нет проблем с пищеварением, органическое соевое молоко без сахара, добавок и ГМО (на всякий случай) отлично подходит для приготовления богатых молоком блюд, таких как сливочная веганская паста или заправка для салата», — говорит Саманта.



Средняя чашка: 80 калорий, 4 г жира, 7 г белка



Лучший выбор для блюд с насыщенным вкусом: кокосовое молоко

«Кремовая консистенция и сладковатый ореховый вкус кокосового молока идеально подходят для супов, карри и других блюд с насыщенным вкусом, а также для запеченных продуктов», — говорит Лорен. Кроме того, оно содержит триглицериды со средней длиной цепи — тип жиров, которые наш организм переваривает лучше других и который связывают со стабилизацией веса и здоровьем мозга. Для готовки как правило используется консервированное молоко, но не переборщи — оно обладает более насыщенным вкусом и содержит больше калорий, чем более легкое молоко в картонной упаковке, которое отлично подходит для напитков и смузи.



Стандартная порция (¼ чашки, консервированное молоко): 120 калорий, 12 г жира, ~1 г белка

Средняя чашка (картонная упаковка): 50 калорий, 5 г жира, 1 г белка



Лучший вариант для самостоятельного приготовления: конопляное молоко

Благодаря мягкому вкусу с ореховыми нотками конопляное молоко — по-настоящему универсальный выбор. Кроме того, его легко приготовить самостоятельно. Лорен советует просто смешать конопляные семена с водой, не замачивая их и не процеживая. Атлетов также порадует наличие в составе омега-3 жиров, которые редко встречаются в растительном молоке и обладают противовоспалительными свойствами.



Средняя чашка: 60 калорий, 4,5 г жира, 3 г белка



Советуем поэкспериментировать с молоком разных брендов, прежде чем делать окончательные выводы, а затем ощутить все преимущества понравившегося молока.