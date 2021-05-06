Что делать, если тренер тебя игнорирует

Советы
Спроси тренера: что делать, если у тренера есть любимчики?
Юная участница команды по плаванию обращается к тренеру Университета Северной Каролины Кортни Бангарт за советом.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
В:
Здравствуйте, тренер!
Мы недавно переехали на другой конец штата, и я пошла в новую школу, где у меня новый тренер по плаванию. В старой школе у меня были отличные отношения с тренером, а команда была очень сплоченной. В новой школе всё по-другому. Члены моей команды хорошо ко мне относятся и стараются не дать мне почувствовать себя изгоем. Но у меня нет ощущения, что мы одна семья, которое было у меня в старой школе, ведь тех ребят я знала давно. Моя проблема во многом касается тренера. Мне кажется, что она меня игнорирует. У нее есть любимчики, и я явно не одна из них. Хотя я не в тройке лидеров, как это было в старой школе, я всё равно хорошо справляюсь и знаю, что способна на большее. Но неужели я должна добиваться прогресса в одиночку?
Внезапная жертва фаворитизма
16-летняя участница команды по плаванию
О:
Факт: у всех тренеров всегда есть любимчики.
Хорошая новость в том, что ты всегда можешь попасть в их число.
Признаюсь, я не всегда была одной из любимчиков тренера. Иногда в средней школе я показывала плохие результаты. Во время матчей по теннису я могла даже отбросить ракетку в сторону, если пропускала мяч. Ни один тренер в здравом уме не будет поощрять такое поведение. Но по мере взросления я поняла, что тренеры оценивали меня не только по результатам на площадке. Им был важен мой общий вклад в команду.
Ты можешь подбадривать других, проявлять любовь к учебе, демонстрировать энтузиазм и мастерски справляться с определенными задачами.
Я понимаю, что сейчас эта ситуация очень тебя волнует. Тебе тяжело, ведь ты не знаешь структуру команды, ее язык и порядки. Ты скучаешь по чувству семейственности. Я не по наслышке знаю, как сложно могут даваться изменения. В старшей школе я играла в баскетбольной команде и трижды становилась игроком года, но в первый год игры за Дартмут мне казалось, что я начинаю всё сначала. Мне нужно было доказать своей команде, что я готова много работать, у меня есть страсть, энергия и желание помочь. Где-то через месяц они приняли меня, и я стала одной из них.
Итак, какой вклад ты можешь внести, чтобы влиться в команду? Ты можешь подбадривать других, проявлять любовь к учебе, демонстрировать энтузиазм и мастерски справляться с определенными задачами. Это не только позволит сформировать более прочные связи с членами команды, но и даст тебе шанс стать одной из любимчиков тренера.
То, как ты справляешься с трудностями, зависит от твоего отношения.
Каждый, кто вносит свой вклад в позитивную культуру командного общения и помогает победить, автоматически попадает в мой список любимчиков. Если ты в моей баскетбольной команде, тебе не удаются броски одной рукой и ты остаешься после тренировок, чтобы выполнить еще 10 таких бросков, я это замечу. Я вижу, если игрок полностью вовлечен в игру. Я вижу, как члены команды относятся друг к другу и кто из них всегда готов «дать пять». Я также замечаю, если человек всегда приходит на тренировку последним (пожалуйста, никогда так не делай). Успех команды действительно во многом зависит от умения игроков слаженно работать вместе.
На то, чтобы полностью освоиться в команде, может уйти какое-то время. Прояви терпение. То, как ты справляешься с трудностями, зависит от твоего отношения. На твоем месте я бы задалась вопросами: «Как я собираюсь справиться с этим? Как сделать так, чтобы это произошло?». Я знаю, что не всем удается легко влиться в команду. Я тренировала многих игроков, которые были настроены негативно и думали, что если они не играют сейчас, то не будут играть никогда. Я говорила им: «Это не моя реальность, а твоя — и ее создаешь только ты». Поэтому, если постоянно будешь убеждать себя, что ты никому не нравишься, вероятно, так и будет.
Если ты захочешь изменить ситуацию, то сможешь сделать это. Это в твоих силах. Не думай о том, что все вокруг против тебя, вместо этого сконцентрируйся на возможностях. В новой команде ты можешь стать другим человеком. Уделяй внимание другим броскам и движениям, двигайся быстрее или выбери новую роль в команде.
Не думай о том, что все вокруг против тебя, вместо этого сконцентрируйся на возможностях.
Только ты, а не твой тренер, можешь изменить ситуацию. Ты ищешь одобрения от окружающих, но сейчас на них нельзя положиться. Самую лучшую и надежную поддержку ты можешь оказать себе сама, и именно она будет с тобой на протяжении всей спортивной карьеры.
Если я спрошу, кто больше всех тебя поддерживает или кто добрее всего относится к тебе, а ты ответишь, что это мама или лучшая подруга, я задам другие вопросы: «Почему это не ты? Почему ты не являешься своей главной опорой? Почему ты так к себе относишься?». Это простые вопросы, которые позволяют усвоить тяжелый и очень важный жизненный урок. Хорошая новость в том, что у тебя еще есть время изменить отношение к себе.
Стань своим собственным любимчиком. Ты сможешь.
Тренер Бангарт
Кортни Бангарт — тренер женской баскетбольной команды Университета Северной Каролины. Работая главным тренером в Принстоне, в 2015 году она получила приз Нейсмита как лучший тренер года, а затем была помощницей тренера женской сборной США по баскетболу U23 2017 года. Будучи ведущим игроком Дартмутского колледжа, Кортни поставила до сих пор действующий рекорд Лиги плюща по трёхочковым за всю карьеру. Сейчас Кортни работает в совете директоров женской ассоциации баскетбольных тренеров и надзорном комитете Национальной ассоциации студенческого спорта в сфере женского баскетбола.
Иллюстрации: Харрисон Фриман
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