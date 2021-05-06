Что делать, если тренер тебя игнорирует

Каждый, кто вносит свой вклад в позитивную культуру командного общения и помогает победить, автоматически попадает в мой список любимчиков. Если ты в моей баскетбольной команде, тебе не удаются броски одной рукой и ты остаешься после тренировок, чтобы выполнить еще 10 таких бросков, я это замечу. Я вижу, если игрок полностью вовлечен в игру. Я вижу, как члены команды относятся друг к другу и кто из них всегда готов «дать пять». Я также замечаю, если человек всегда приходит на тренировку последним (пожалуйста, никогда так не делай). Успех команды действительно во многом зависит от умения игроков слаженно работать вместе.



На то, чтобы полностью освоиться в команде, может уйти какое-то время. Прояви терпение. То, как ты справляешься с трудностями, зависит от твоего отношения. На твоем месте я бы задалась вопросами: «Как я собираюсь справиться с этим? Как сделать так, чтобы это произошло?». Я знаю, что не всем удается легко влиться в команду. Я тренировала многих игроков, которые были настроены негативно и думали, что если они не играют сейчас, то не будут играть никогда. Я говорила им: «Это не моя реальность, а твоя — и ее создаешь только ты». Поэтому, если постоянно будешь убеждать себя, что ты никому не нравишься, вероятно, так и будет.



Если ты захочешь изменить ситуацию, то сможешь сделать это. Это в твоих силах. Не думай о том, что все вокруг против тебя, вместо этого сконцентрируйся на возможностях. В новой команде ты можешь стать другим человеком. Уделяй внимание другим броскам и движениям, двигайся быстрее или выбери новую роль в команде.