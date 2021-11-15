Эксперты-диетологи рассказывают, что и как нужно есть, чтобы снизить уровень стресса

Антистресс-диета
Советы
Путь к ментальному здоровью лежит через желудок. Узнай, какие продукты и привычки помогут тебе проложить дорогу к более счастливой жизни.
Ты возвращаешься домой после отдыха, где у тебя была возможность есть всё, что хочется в течение 72 часов, никакого осуждения. Тогда это было здорово, но сейчас ты не в настроении, состояние заторможенное и напряженное. Неужели это просто неотвратимая реальность понедельника крадет твои силы?
Наука говорит, что это не так. Дело в том, что твой желудочно-кишечный тракт и мозг работают так же синхронно, как подтанцовка Бейонсе, при этом пища выступает в роли пчелиной матки, давая сигналы твоему телу, как реагировать.
«Всё, что мы едим, либо распознается нашим телом (легко переваривается и превращается в энергию), либо не распознается (и может вызывать дискомфорт в желудке)».
Кэтрин Хейсберт
сертифицированный нутрициолог
Все о стрессе, связанном с питанием
Твой мозг отвечает за твои когнитивные функции — например, способность запомнить и выполнить задание, которое дает преподаватель или начальник, и выполнить его, — а также за регуляцию эмоций. «Когда еда оказывается в твоем пищеварительном тракте, в мозг поступают сообщения, которые либо повышают, либо понижают твою умственную работоспособность, а также влияют на твое самочувствие», — говорит Кэтрин Хейсберт, сертифицированный нутрициолог и повар, использующий натуральные продукты, из города Ванкувер, провинция Британская Колумбия.
«Если говорить конкретнее, всё, что мы едим, либо распознается нашим телом (легко переваривается и превращается в энергию), либо не распознается (и может вызывать дискомфорт в желудке)», — объясняет Кэтрин. Пирог, белый хлеб, „энергетический батончик“ из шоколада и арахисового масла или какой-то другой продукт глубокой переработки заставляет твоё тело играть роль детектива, который выясняет, как расщепить эти ингредиенты и как, в конечном итоге, использовать эту пищу с пользой для организма. По словам Кэтрин, этот процесс часто вызывает воспаление, которое увеличивает нагрузку на все тело и ставит под удар симпатическую нервную систему (иными словами, запускает реакцию «бей или беги»), в результате чего ты ужасно себя чувствуешь.
«Это воспаление также влияет на взаимодействие между пищеварительным трактом и мозгом, из-за чего им обоим труднее полноценно работать», — говорит Кэрри Декер, врач-натуропат и эксперт по желудочно-кишечным дисфункциям из Портленда, штат Орегон.
«И хотя эти симптомы могут показаться временными, если ты питаешься так постоянно и регулярно провоцируешь своего рода внутренний конфликт, это может привести к хроническому стрессу и воспалительным процессам, — говорит Кэрри. — Вероятный результат — подавленное настроение, беспокойство и раздражительность, также возможно снижение иммунитета». Спасибо, нам такое не надо.
Краткая информация о еде для хорошего самочувствия
«К счастью, есть еда, которая снижает уровень стресса, в эту группу входят цельные или минимально обработанные, богатые питательными веществами продукты», — говорит Кэрри. Это продукты, которые ты буквально можешь представить себе растущими в природных условиях или в определенном смысле живыми, — это, например, свежие фрукты и овощи, белки естественного происхождения (рыба, курица, мясо, бобы), цельнозерновые злаки (киноа, коричневый рис, овес) и полезные жиры, такие как орехи.
По мнению Кэтрин, эта группа продуктов не только избавляет организм от мучительного исследования «что это за еда», но и создает в теле хорошие условия для гармоничной работы желудочно-кишечного тракта и мозга. В результате желудок не перегружает голову, и наоборот.
Еда для поддержания психического здоровья
Всё понятно? Теперь перейдем к самому интересному: как питаться так, чтобы отлично себя чувствовать и иметь возможность время от времени съесть кусочек торта.
1. Питайся регулярно
«Нерегулярные приемы пищи или длительные периоды без еды могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, которые провоцируют стресс, вызывают беспокойство и раздражительность», — говорит Кэрри. По ее словам, в течение дня должно быть два-три полноценных сбалансированных приема пищи, между которыми можно перекусывать здоровой пищей, когда испытываешь голод, так чтобы перерывы в идеале длились не более четырех или пяти часов. Старайся есть продукты, богатые клетчаткой, белками, полезными жирами и сложными углеводами. Полезные перекусы: миндальное масло с английским маффином из цельнозерновой муки или несладкий греческий йогурт с сушеной клюквой и хрустящей гречневой крупой (это вкуснотища).
2. Налегай на фрукты и овощи
«Не зря они являются основными продуктами питания в пищевой пирамиде. Фрукты и овощи богаты такими необходимыми веществами, как антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением, улучшают взаимодействие между пищеварительным трактом и мозгом и, в конечном итоге, способствуют поддержанию хорошего настроения и низкого уровня стресса», — говорит Кэрри. Большинство из этих продуктов также содержит пребиотики, которые, по мнению экспертов, могут способствовать развитию полезных бактерий, помогающих предотвратить воспаление в кишечнике.
Чтобы в твоем рационе было больше растительной пищи, ты можешь использовать как гарнир листовую зелень вместо риса, добавлять красный перец в яичницу или брать на перекус морковь или виноград вместо овощных пирогов.
3. Избегай добавленного сахара
Помнишь ту 72-часовую вакханалию, которая оставила после себя отвратительное самочувствие? С большой вероятностью, сахар сыграл в этом не последнюю роль. Добавленный сахар, который часто присутствует в переработанных, упакованных продуктах и напитках (и отличается от натуральных сахаров, содержащихся в настоящих продуктах, таких как фрукты), имеет связь с депрессивным настроением, согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports. По словам Кэрри, причиной тому является скачок уровня сахара в крови, а также вполне вероятно, что сахар является питательной средой для патогенных бактерий в ЖКТ.
Решение очень простое: максимально снизь потребление добавленного сахара, откажись от сахара в чае или кофе, съешь на десерт ягоды вместо сорбета. По данным Американской кардиологической ассоциации, следует ограничить потребление сахара до 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин.
4. Подружись с жирами
По словам Кэтрин, твой мозг почти на 60 процентов состоит из жиров, поэтому употребление в пищу здоровых источников этого макроэлемента может поддержать твои когнитивные способности и управление эмоциями.
Кэтрин рекомендует отдавать предпочтение авокадо, орехам, семенам (чиа, лен и т. д.), а также холодноводной рыбе, такой как лосось и сардина. И старайся держаться подальше от трансжиров и окисленных жиров, которые могут вызывать воспаление — они содержатся в жареной пище и продуктах глубокой переработки.
5. Рассмотри возможность приёма адаптогенов
«Адапто-что? Возможно, сейчас они стали модными, но адаптогены известны уже много веков. Это натуральные соединения, содержащиеся в различных растениях и травах (в основном, это корни, стебли и грибы), которые, как считается, помогают регулировать реакцию организма на факторы стресса, усиливая концентрацию и придавая энергию или успокаивая тело», — говорит Кэрри.
Адаптогены выпускаются в разных формах, таких как настойки, порошки, таблетки и даже модные латте. Возможно, вы слышали о некоторых из них — куркуме, рейши и ашваганде, — но есть и менее известные, такие как женьшень и родиола. «По некоторым данным, те, кто включают адаптогены в свой рацион, значительно улучшают свое психическое благополучие и настроение», — говорит Кэрри. Ты можешь найти адаптогены в местном магазине натуральных продуктов или же сделать покупку в интернете, если тебе так удобнее. Кэрри уточняет, что адаптогены полностью натуральны и вряд ли причинят вред, но, если у тебя есть проблемы со здоровьем, стоит обсудить вопрос приема адаптогенов со своим врачом.
6. Запасись терпением
Здоровье души и тела — это личное путешествие, которое не происходит в одночасье. Ты не можешь изменить свои пищевые привычки в один прекрасный день и ожидать мгновенных результатов на следующий день. Но если придерживаться этих рекомендаций в питании постоянно, Кэтрин считает, что «со временем ты заметишь, что у тебя больше энергии в течение всего дня и у тебя более хорошее настроение».
Установи напоминание, чтобы проанализировать свое самочувствие через две недели, месяц или полгода. Чувствуешь ли ты себя энергичнее, когда просыпаешься по утрам? Меньше ли раздражаешься, когда что-то не получается? Возможно, меньше думаешь о грустном по ночам, и тебе больше не снятся кошмары? По словам Кэтрин, это значит, что ты на верном пути.
В конечном итоге, даже во время отдыха ты будешь питаться тем, после чего будешь чувствовать себя по-настоящему хорошо… И даже сможешь позволить себе десерт.
Текст: Брук Слейд Иллюстрации: Джон Краузе
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