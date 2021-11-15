Эксперты-диетологи рассказывают, что и как нужно есть, чтобы снизить уровень стресса

Твой мозг отвечает за твои когнитивные функции — например, способность запомнить и выполнить задание, которое дает преподаватель или начальник, и выполнить его, — а также за регуляцию эмоций. «Когда еда оказывается в твоем пищеварительном тракте, в мозг поступают сообщения, которые либо повышают, либо понижают твою умственную работоспособность, а также влияют на твое самочувствие», — говорит Кэтрин Хейсберт, сертифицированный нутрициолог и повар, использующий натуральные продукты, из города Ванкувер, провинция Британская Колумбия.

«Если говорить конкретнее, всё, что мы едим, либо распознается нашим телом (легко переваривается и превращается в энергию), либо не распознается (и может вызывать дискомфорт в желудке)», — объясняет Кэтрин. Пирог, белый хлеб, „энергетический батончик“ из шоколада и арахисового масла или какой-то другой продукт глубокой переработки заставляет твоё тело играть роль детектива, который выясняет, как расщепить эти ингредиенты и как, в конечном итоге, использовать эту пищу с пользой для организма. По словам Кэтрин, этот процесс часто вызывает воспаление, которое увеличивает нагрузку на все тело и ставит под удар симпатическую нервную систему (иными словами, запускает реакцию «бей или беги»), в результате чего ты ужасно себя чувствуешь.

«Это воспаление также влияет на взаимодействие между пищеварительным трактом и мозгом, из-за чего им обоим труднее полноценно работать», — говорит Кэрри Декер, врач-натуропат и эксперт по желудочно-кишечным дисфункциям из Портленда, штат Орегон.

«И хотя эти симптомы могут показаться временными, если ты питаешься так постоянно и регулярно провоцируешь своего рода внутренний конфликт, это может привести к хроническому стрессу и воспалительным процессам, — говорит Кэрри. — Вероятный результат — подавленное настроение, беспокойство и раздражительность, также возможно снижение иммунитета». Спасибо, нам такое не надо.