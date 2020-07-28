Еда для максимальных спортивных результатов

Атлеты часто называют еду топливом. Но еда — больше чем просто топливо. «Сбалансированное питание помогает тебе стать сильнее, здоровее и внимательнее, — говорит Джон Берарди, доктор наук, соучредитель Precision Nutrition и член совета Nike Performance Council. — Правильно питаться — значит не только потреблять определенные питательные вещества, но и понимать, как эти питательные вещества работают».
Джон, специалист по биохимии питательных веществ, помогает атлетам подобрать идеальное питание, которое преобразит их тело и повысит результаты. Он утверждает, что первым делом необходимо убедиться, что твоя диета включает пять основных компонентов.