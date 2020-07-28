Что есть перед забегом

Советы от Nike Running
Чтобы добиться высоких результатов, необходимо, чтобы система питания была так же хорошо продумана, как и тренировки.
В день соревнований нельзя предотвратить внезапный ливень на стартовой линии или толчки локтями от толпы бегунов после сигнального выстрела. Что точно можно предусмотреть, так это питание для поддержания сил во время бега. Вот несколько советов.
Чтобы точно знать, какие продукты и напитки употреблять перед соревнованиями, нужно знать некоторые секреты спортивного питания и испытать их на себе методом проб и ошибок. Несмотря на то что не существует идеального меню для подготовки к соревнованиям, наши рекомендации помогут разработать оптимальную для тебя стратегию питания. Давай разбираться.
Чем питаться в дни перед соревнованиями
«В период тренировок нужно стремиться получить более половины калорий из углеводов, четверть из белков и остальное из жиров», — считает Райан Макиэль, диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition.
Углеводы, которые хранятся в мышцах и печени в виде гликогена, должны составлять значительную часть рациона, поскольку они являются наиболее доступным источником энергии для организма. Именно поэтому потребление углеводов — эффективный способ для бегунов, которые хотят пополнить запасы гликогена перед большим событием.
«Во время тренировки нужно стремиться получить более половины калорий из углеводов, четверть из белков и остальное из жиров».
Райан Макиэль, диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition
Но это не означает безмерное поедание хлеба и каш весь месяц перед забегом или потребление углеводов на 5 километров вперед. По словам Моник Райан, зарегистрированного диетолога-нутрициолога, спортивного нутрициолога с опытом работы больше 25 лет, которая консультирует профессиональных атлетов и команды, употребление большого количества углеводов необходимо для забегов, которые длятся дольше 90 минут. И на это дается очень короткий промежуток времени.
Примерно за три-четыре дня до марафона следует поменять состав блюд на продукты, содержащие 70–75% углеводов, при этом не забывая о белках и полезных жирах. По мнению Райана, это заменит тарелку спагетти в ночь перед марафоном. «Тарелка спагетти замедлит работу организма на следующий день и при этом не увеличит запасы гликогена. Организм не справится с этой задачей за одну ночь», — говорит он.
При подготовке к более продолжительным соревнованиям нужно тестировать эту систему углеводного питания во время тренировок, например в дни перед самыми длительными забегами, чтобы точно выяснить, какие продукты дадут лучший результат, — говорит Моник. — Тогда в день забега можно избежать неприятных сюрпризов перед стартом».
Чем питаться накануне вечером
«Хорошие новости: если твой рацион в дни перед забегом включал достаточное количество углеводов, то накануне события можно сохранить обычное меню, поскольку запасы гликогена в организме уже пополнены, — говорит Моник. — Кроме того, так ты точно проснешься с чувством голода, без тяжести в желудке, и твой организм будет готов к приему пищи перед бегом».
«Обычное меню» означает сбалансированный ужин с идеальным соотношением макронутриентов — более половины калорий должно поступать из углеводов, четверть из белков и остальная часть — из жиров. А также нужно удержаться от соблазна удвоить свою обычную порцию. Независимо от блюда нужно быть уверенным, что питание будет эффективным, для этого его нужно неоднократно испытывать перед длительными забегами.
Чем (и когда) питаться утром перед забегом
Завтрак в день забега — дело непростое. Нужно съесть достаточно пищи для поддержания сил во время забега, но при этом нельзя переедать, чтобы не испытывать проблем с желудком. Кроме того, задачу усложняет тот факт, что большинство забегов начинается рано утром, когда атлеты еще не голодны.
«Если есть возможность проснуться так, чтобы завтрак прошел за два часа до начала пробежки, нужно запланировать обычное сбалансированное питание», — советует Райан Макиэль. (Представь эту эффективную смесь углеводов, белков и жиров.)
Если нет желания вставать так рано, можно съесть мини-версию этого завтрака за час до начала пробежки. «На этом этапе мы обычно рекомендуем жидкую пищу», — говорит Райан. Нужно включить в меню источники сложных углеводов, такие как цельнозерновые культуры. Сложные углеводы дольше усваиваются, поэтому питательные вещества будут попадать в кровоток во время пробежки в тот момент, когда требуется дополнительная поддержка. (Для приготовления коктейля подойдут овсяные хлопья, арахисовое масло, ягоды, соевое или коровье молоко.)
Каких продуктов стоит избегать
Возможно, у тебя есть друзья, которые перед забегом съедают сэндвич с яичницей, другие, напротив, считают это худшим выбором. Нет «неправильных» или «плохих» продуктов для завтрака перед забегом, есть те, которые вам помогут или нет. «Единственное правило: перед соревнованиями нельзя пробовать ничего нового, — предупреждает Райан. — Нужно делать только то, что практиковалось в течение последних нескольких месяцев тренировок».
«Это значит, что для большинства бегунов эффективно такое питание перед забегом, которое исключает продукты с высоким содержанием жиров или клетчатки», — говорит Райан. Они дольше перевариваются, что может привести к перегрузке желудка и возникновению проблем с ЖКТ во время бега.
«Перед соревнованиями нельзя пробовать ничего нового».
Райан Макиэль, диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition
Как поддерживать водный баланс
«Чтобы получить максимальную отдачу от тренировок, необходимо постоянно поддерживать водный баланс, особенно в течение нескольких недель перед забегом, — говорит Райан. — Потребление большого количества воды за день до забега не восполнит нехватку воды предыдущих дней». Иными словами, если ты тренируешься при легкой степени обезвоживания, ты просто не сможешь быть в такой же форме, как при потреблении большего объема жидкости.
Райан рекомендует поддерживать водный баланс во время забега, отпивая воду из бутылки каждые 15–20 минут или делай хотя бы несколько глотков у каждого медицинского пункта. А если тебе предстоит бежать 90 минут или дольше, следует выпить спортивный напиток. Эти напитки содержат электролиты, такие как натрий и калий, которые организм теряет с потом. Эти ключевые элементы поддерживают силы во время бега и способны придать тебе энергии, чтобы пересечь финишную черту.