Что есть перед забегом

Но это не означает безмерное поедание хлеба и каш весь месяц перед забегом или потребление углеводов на 5 километров вперед. По словам Моник Райан, зарегистрированного диетолога-нутрициолога, спортивного нутрициолога с опытом работы больше 25 лет, которая консультирует профессиональных атлетов и команды, употребление большого количества углеводов необходимо для забегов, которые длятся дольше 90 минут. И на это дается очень короткий промежуток времени.



Примерно за три-четыре дня до марафона следует поменять состав блюд на продукты, содержащие 70–75% углеводов, при этом не забывая о белках и полезных жирах. По мнению Райана, это заменит тарелку спагетти в ночь перед марафоном. «Тарелка спагетти замедлит работу организма на следующий день и при этом не увеличит запасы гликогена. Организм не справится с этой задачей за одну ночь», — говорит он.



При подготовке к более продолжительным соревнованиям нужно тестировать эту систему углеводного питания во время тренировок, например в дни перед самыми длительными забегами, чтобы точно выяснить, какие продукты дадут лучший результат, — говорит Моник. — Тогда в день забега можно избежать неприятных сюрпризов перед стартом».