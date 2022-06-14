Что такое велнес-музыка и полезна ли она для здоровья?

«Велнес-музыка — это категория, которая включает в себя несколько поджанров, выделенных на основе проведенных исследований: эмбиент, спокойная и классическая музыка, композиции с замедляющимся темпом и лечебная музыка», — рассказывает Вина. В своих любимых приложениях пробуй разные жанры и экспериментируй, пока не найдешь те композиции, которые помогут тебе достичь нужного эффекта. Или воспользуйся нашими советами, если ищешь музыку для расслабления:



Восстановление после тренировки: «Исследования показывают, что низкочастотные звуки способствуют более глубокому расслаблению мышц», — говорит Лиз. Попробуй трек Paua. По словам Лиз, он особенно хорошо снимает стресс и напряжение после тренировки.





«Исследования показывают, что низкочастотные звуки способствуют более глубокому расслаблению мышц», — говорит Лиз. Попробуй трек Paua. По словам Лиз, он особенно хорошо снимает стресс и напряжение после тренировки. Музыка перед сном: «Ищи музыку без резких изменений, с длинными низкими тонами, где больше используются звуки окружающего мира, чем музыкальные тона», — советует Лиз. Перед сном не стоит слушать музыку с резкими высокими звуками. Отличный вариант для вечернего прослушивания — композиция Somnus X, автором которой является сама Лиз. В начале композиции разворачивается богатый звуковой ландшафт, который затем постепенно затухает в течение 10 минут.





«Ищи музыку без резких изменений, с длинными низкими тонами, где больше используются звуки окружающего мира, чем музыкальные тона», — советует Лиз. Перед сном не стоит слушать музыку с резкими высокими звуками. Отличный вариант для вечернего прослушивания — композиция Somnus X, автором которой является сама Лиз. В начале композиции разворачивается богатый звуковой ландшафт, который затем постепенно затухает в течение 10 минут. Мгновенное снятие стресса: При выборе композиции, которая предполагает также дыхательные движения (в данном случае можно использовать музыку со словами), мозгу и телу будет вдвое легче перейти в состояние покоя. Разработанные Лиз сбалансированные дыхательные упражнения BB1 помогают унять тревогу всего за 5 минут и даже быстрее.





Независимо от того, когда и почему ты слушаешь музыку, Лиз советует использовать полноразмерные наушники для большего эффекта погружения. По словам Лиз, так ты сможешь почувствовать, как низкие частоты проходят через наушники прямо к твоим костям и мышцам.



И хотя оценить преимущества музыкальной медицины можно практически сразу же, всего за один трек, слушай эти композиции не менее пяти минут в день — так положительные изменения будут возрастать. «Наши исследования показали, что существует накопительный эффект, — говорит Лиз. — Чем больше слушаешь эту музыку, как и в случае с медитацией или практикой осознанности, тем более эффективным становится процесс. Ты можешь погрузиться очень глубоко, потому что это нечто уже знакомое». Чем больше ты погружаешься в дзен через Моцарта, тем глубже ты постигаешь дзен.