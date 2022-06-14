Что такое велнес-музыка и полезна ли она для здоровья?

Бывает ли музыка полезной для здоровья?
Советы
Возможно, новый оригинальный жанр под названием «музыкальная медицина» — как раз то, что тебе нужно, чтобы чувствовать себя лучше.
Всем известно, что Моцарт и Бетховен были гениями. Но кто мог подумать, что их шедевры, созданные сотни лет назад, станут частью быстро развивающейся тенденции под названием «велнес-музыка»?
По словам Лиз Купер, основательницы Британской академии звуковой терапии, велнес-музыка — это любая музыка, слушая которую можно улучшить свое самочувствие. В научном сообществе это называется «музыкальная медицина». Лиз объясняет, что в такой музыке содержатся «звуковые витамины», которые поставляют «питательные вещества» для нашего тела и мозга.
«Звуковые витамины — это небольшие свойства, из которых складывается музыкальное произведение. Например, как показали исследования, на нервную систему хорошо влияют низкие тона и медленный темп», — рассказывает Лиз. Ты можешь почувствовать себя лучше и успокоиться, а со временем улучшится и здоровье (читай дальше, чтобы узнать каким образом).
«Звуковые витамины — это небольшие свойства, из которых складывается музыкальное произведение. Например, как показали исследования, на нервную систему хорошо влияют низкие тона и медленный темп».
Лиз Купер
Основательница Британской академии звуковой терапии
Лиз, а вместе с ней и крупные организации, занимающиеся прогнозированием тенденций, утверждают, что музыкальная медицина стоит на пороге «сумасшедшего прорыва». В некоторых приложениях для потоковой передачи музыки и медитаций уже есть терапевтические композиции или разработчики планируют их выключить. К запуску готовятся новые технологические платформы, на которых с помощью искусственного интеллекта можно будет создавать персональные композиции для восстановления. И это неудивительно: по словам Лиз, мы, возможно, никогда раньше не испытывали такой сильной потребности в домашних и недорогих средствах отдыха и восстановления, как в прошлом году.
Как музыка расслабляет мышцы и успокаивает разум
Исследования МРТ показали, что музыкальная медицина активирует различные части мозга, особенно хорошо реагирует лимбическая система. «Эту область называют эмоциональным центром мозга, она связана с другими его отделами, которые контролируют артериальное давление, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания, а также наше эмоциональное состояние», — рассказывает Вина Граф, доктор медицины, младший профессор анестезиологии и реанимации в университете Пенсильвании. Другими словами, когда мы слушаем терапевтическую музыку, мозг передает телу сигнал успокоиться.
Любая музыка стимулирует высвобождение нейромедиаторов, таких как дофамин и другие эндорфины. Эти вещества могут повышать или снижать маркеры стресса. «Именно поэтому некоторые песни вызывают у нас ностальгию, ощущение счастья, грусть или злость, а также помогают успокоиться или взбодриться», — объясняет Вина. «Когда эти стрессовые маркеры снижены, можно войти в состояние глубокой расслабленности, которое называют измененным состоянием сознания. Это чудесные, теплые, нечеткие ощущения, которые мы испытываем непосредственно перед засыпанием или пробуждением, — рассказывает Лиз. — В этом состоянии мы не просто хорошо себя чувствуем в данный момент, с ним связано множество потенциальных преимуществ для здоровья, включая хорошее настроение и снижение тревожности, снятие мышечного напряжения и избавление от боли».
«Чем больше витаминов в треке, тем сильнее снижается уровень стресса и воспаления при прослушивании», — говорит Вина. В ходе исследования она выяснила, что музыкальная медицина не хуже медитации помогает снять тревожность перед операцией. «К самым эффективным витаминам относится темп от 60 до 80 ударов в минуту, минимальные резкие перепады, отсутствие текста и небольшое количество звуковых колебаний», — говорит Вина. (Так что твой обычный плейлист в стиле инди, вероятно, не подойдет, а вот классическая музыка или треки для занятий йогой, скорее всего, сработают.) Все эти элементы помогают мозгу и телу перейти из режима «бей или беги» в режим покоя и восстановления.
Некоторые звуковые витамины, такие как постепенное замедление звучания, могут напрямую повлиять на частоту сердцебиения и/или артериальное давление слушателя. «Это выяснилось, когда мы тестировали один из моих треков в лаборатории изучения мозга Университета Сассекса, — рассказывает Лиз. — Оказалось, что это мощное средство для релаксации. Настолько мощное, что когда эта композиция звучала в эфире радиостанции, водителям рекомендовали припарковаться у обочины на время прослушивания».
Оба эксперта отмечают, что мы находимся лишь на начальном этапе понимания того, насколько мощным средством может стать музыкальная медицина. Сейчас исследователи с помощью фитнес-трекеров могут измерять частоту пульса и артериальное давление во время прослушивания мелодии, чтобы определить, какие звуковые витамины дают максимальный эффект. Далее их можно будет использовать для достижения определенного эффекта, например для засыпания, снятия тревожности или восстановления мышц после тренировки.
Учись слушать
«Велнес-музыка — это категория, которая включает в себя несколько поджанров, выделенных на основе проведенных исследований: эмбиент, спокойная и классическая музыка, композиции с замедляющимся темпом и лечебная музыка», — рассказывает Вина. В своих любимых приложениях пробуй разные жанры и экспериментируй, пока не найдешь те композиции, которые помогут тебе достичь нужного эффекта. Или воспользуйся нашими советами, если ищешь музыку для расслабления:
- Восстановление после тренировки: «Исследования показывают, что низкочастотные звуки способствуют более глубокому расслаблению мышц», — говорит Лиз. Попробуй трек Paua. По словам Лиз, он особенно хорошо снимает стресс и напряжение после тренировки.
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Музыка перед сном: «Ищи музыку без резких изменений, с длинными низкими тонами, где больше используются звуки окружающего мира, чем музыкальные тона», — советует Лиз. Перед сном не стоит слушать музыку с резкими высокими звуками. Отличный вариант для вечернего прослушивания — композиция Somnus X, автором которой является сама Лиз. В начале композиции разворачивается богатый звуковой ландшафт, который затем постепенно затухает в течение 10 минут.
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Мгновенное снятие стресса: При выборе композиции, которая предполагает также дыхательные движения (в данном случае можно использовать музыку со словами), мозгу и телу будет вдвое легче перейти в состояние покоя. Разработанные Лиз сбалансированные дыхательные упражнения BB1 помогают унять тревогу всего за 5 минут и даже быстрее.
Независимо от того, когда и почему ты слушаешь музыку, Лиз советует использовать полноразмерные наушники для большего эффекта погружения. По словам Лиз, так ты сможешь почувствовать, как низкие частоты проходят через наушники прямо к твоим костям и мышцам.
И хотя оценить преимущества музыкальной медицины можно практически сразу же, всего за один трек, слушай эти композиции не менее пяти минут в день — так положительные изменения будут возрастать. «Наши исследования показали, что существует накопительный эффект, — говорит Лиз. — Чем больше слушаешь эту музыку, как и в случае с медитацией или практикой осознанности, тем более эффективным становится процесс. Ты можешь погрузиться очень глубоко, потому что это нечто уже знакомое». Чем больше ты погружаешься в дзен через Моцарта, тем глубже ты постигаешь дзен.
Текст: Кейтлин Карлсон
Иллюстрации: Кезия Габриэлла
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