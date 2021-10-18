В хорошей компании: Marchistas

До того, как Эрик завоевал медаль, спортивной ходьбой в Гватемале занимались в основном военные. В национальном сознании спортивная ходьба ассоциировалась с войной, гражданскими конфликтами и страхом. Сегодня в стране действуют несколько команд, которые занимаются спортивной ходьбой, а некоторым атлетам всего 6 лет. Многие участники команд происходят из рабочих районов (50% населения Гватемалы живет в бедности). Теперь со спортивной ходьбой связывают надежды, путь в лучшее будущее.

Из 24 спортсменов Гватемалы, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Токио 2020 года, девять входили в команду по спортивной ходьбе. Не будет преувеличением сказать, что спорт занимает особое место среди национальных интересов. За 10-летнюю карьеру Эрика Баррондо правительство Гватемалы инвестировало почти 8 миллионов кетсалей (приблизительно 1 миллион долларов США) в тренировки и спонсорскую поддержку. Многие юные атлеты, которые занимаются спортивной ходьбой, получают ежемесячные стипендии. Жители Гватемалы считают спортивную ходьбу возможностью повысить качество жизни в будущем и выбраться из-за черты бедности — шаг за шагом.