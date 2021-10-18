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В хорошей компании: Marchistas
Для команды по спортивной ходьбе из Гватемалы спорт — часть национальной идентичности.
«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.
В Техасе главным видом спорта является американский футбол. В Бразилии — футбол. В Гватемале центральное место занимает спортивная ходьба. Популярность спортивной ходьбы в Гватемале начала стремительно расти в 2012 году после того, как Эрик Баррондо завоевал серебряную медаль в Лондоне на дистанции 20 км. Это была первая олимпийская медаль в истории Гватемалы. С этого момента спортивная ходьба стала частью национального сознания и перспективным направлением развития для молодежи.
Слева направо: Абнер Поп, Зои Руис, Диана Руис, Эсмеральда Тиул, Памела Руис
Правила просты. Нужно, соблюдая правильную технику, как можно быстрее пройти от старта до финиша. При этом одна нога должна касаться земли, а ведущая нога всегда выпрямлена. Это синхронизирует работу рук и бедер, поэтому не возникает соблазна «вихлять», чтобы увеличить скорость. Для зрителей это может выглядеть несколько забавно, но динамичное движение бедер является естественным для многих жителей Гватемалы, которые с самого детства танцуют меренгу. Спортивная ходьба действительно выглядит так, как будто атлет танцует меренгу на протяжении 20, 30 или 50 километров.
Слева направо: Ясури Паласиос, Мария Пейнадо, Педро Лопес, Хосе Олива, Лисбет Лопес
Слева направо: Абнер Поп, Памела Руис, Хуан Кой
Слева направо: Ясури Паласиос, Мария Пейнадо, Педро Лопес, Хосе Олива, Лисбет Лопес
Слева направо: Абнер Поп, Памела Руис, Хуан Кой
До того, как Эрик завоевал медаль, спортивной ходьбой в Гватемале занимались в основном военные. В национальном сознании спортивная ходьба ассоциировалась с войной, гражданскими конфликтами и страхом. Сегодня в стране действуют несколько команд, которые занимаются спортивной ходьбой, а некоторым атлетам всего 6 лет. Многие участники команд происходят из рабочих районов (50% населения Гватемалы живет в бедности). Теперь со спортивной ходьбой связывают надежды, путь в лучшее будущее.
Из 24 спортсменов Гватемалы, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Токио 2020 года, девять входили в команду по спортивной ходьбе. Не будет преувеличением сказать, что спорт занимает особое место среди национальных интересов. За 10-летнюю карьеру Эрика Баррондо правительство Гватемалы инвестировало почти 8 миллионов кетсалей (приблизительно 1 миллион долларов США) в тренировки и спонсорскую поддержку. Многие юные атлеты, которые занимаются спортивной ходьбой, получают ежемесячные стипендии. Жители Гватемалы считают спортивную ходьбу возможностью повысить качество жизни в будущем и выбраться из-за черты бедности — шаг за шагом.
Многие атлеты, которые занимаются спортивной ходьбой, тренируются на улицах Гватемалы. Слева направо: Хуан Ортис, Гленди Телетор, Ясури Паласиос, Жаклин Телетор, Лисбет Лопес, Мария Пейнадо
Спортивная ходьба не только вселяет в человека надежду и дает физические преимущества, как любой спорт, но и является более практичной и доступной, чем многие другие виды спорта. Она удивительным образом связывает несколько поколений семей Гватемалы, друзей и соседей так крепко, как могут связать только командные виды спорта. Несмотря на то, что спортивная ходьба может показаться индивидуальным видом спорта, тренировки и соревнования проводятся в коллективной среде, которая крайне важна для получения опыта и, в конечном счете, для успеха в спорте. На тренировках атлеты проходят иногда по 30 километров, и всё это время они ощущают поддержку товарищей по команде, которые неизбежно становятся словно частью семьи. Команда, представленная в нашем фильме, состоит из атлетов разного происхождения, разного возраста (от 6 до 25 лет) и разной судьбы. Независимо от того, откуда они пришли, их связывает любовь к спорту и решимость всегда одной ногой стоять на земле.
[Слева] Слева направо: Жаклин Телетор, Габи Сика, Мария Гонсалес, Катрин Маррокин, Мария Пейнадо, Лисбет Лопес, Ясури Паласиос, Гленди Телетор, Серхио Перес, Брайан Матиас, Педро Лопес, Хуан Ортис, Хосе Олива
[Слева] Слева направо: Жаклин Телетор, Габи Сика, Мария Гонсалес, Катрин Маррокин, Мария Пейнадо, Лисбет Лопес, Ясури Паласиос, Гленди Телетор, Серхио Перес, Брайан Матиас, Педро Лопес, Хуан Ортис, Хосе Олива [Справа] По часовой стрелке слева: Катрин Маррокин, Мариа Гонсалес, Серхио Перес, Габи Сика, Хосе Олива, Ронин Ортис, Хуан Ортис, Лисбет Лопес, Педро Лопес, Жаклин Телетор, Брайан Матиас, Гленди Телетор, Мария Пейнадо, Ясури Паласиос
По часовой стрелке слева: Катрин Маррокин, Мариа Гонсалес, Серхио Перес, Габи Сика, Хосе Олива, Ронин Ортис, Хуан Ортис, Лисбет Лопес, Педро Лопес, Жаклин Телетор, Брайан Матиас, Гленди Телетор, Мария Пейнадо, Ясури Паласиос
Познакомься с командой
Хуан Ортис, Хосе Олива, Брайан Матиас
Брайан Матиас
Хуан Ортис, Хосе Олива, Брайан Матиас
Брайан Матиас
«Когда я участвую в соревнованиях, мной движет любовь к Гватемале. Сражаясь за медали с соперниками, я стремлюсь к лучшему будущему для моей страны».
Брайан Матиас, 16 лет, победитель Панамериканского кубка 2021 года
«Я хочу создавать историю своей страны и показывать девушкам и женщинам, что можно достичь любых поставленных целей независимо от того, насколько они велики или малы».
Ясури Паласиос, 21 год, обладательница рекорда на чемпионате стран Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
«Спортивная ходьба дала мне возможность познакомиться с разными людьми, и это изменило мою жизнь. Когда кому-то нужна поддержка, мы всегда рядом. Когда у нас появляются новые товарищи по команде, я делюсь с ними всем, что знаю. Когда они хотят улучшить свои результаты, я говорю им: „Давай вместе, я буду вести тебя за собой“».
Жаклин Телетор, 16 лет, бронзовая медалистка Панамериканского кубка 2021 года
«Мне очень нравится учиться и нравится спорт, потому что я тренируюсь со своим дядей. Я никогда не участвовала в соревнованиях, потому что они говорят, что я слишком мала для этого, но на каждой тренировке я чувствую себя победителем».
Зои Руис, 6 лет, самая юная любительница спортивной ходьбы в команде «Кобан»
«Я очень радуюсь каждому соревнованию и с удовольствием представляю свой район и страну. Это большая честь. Я знаю, что каждая попытка приближает меня к олимпийскому пьедесталу».
Абнер Поп, 14 лет, серебряный медалист чемпионата Центральной Америки
«Возможности есть для тех, кто их видит. Мечты не имеют срока давности».
Гленди Телетoр, 19 лет, занимается спортивной ходьбой вместе с сестрой Жаклин уже девять лет
Лисбет Лопес
Слева направо: Лисбет Лопес, Хуан Ортис
Лисбет Лопес
Слева направо: Лисбет Лопес, Хуан Ортис
«Когда я участвую в соревнованиях, я смотрю вокруг, вижу людей, которые кричат и поддерживают меня. Я ощущаю эмоциональное волнение, потому что представляю свою страну и свою команду. В спортивной ходьбе есть чистая энергия. Мы боремся за наши цели, преодолеваем все препятствия, которые нам по силам».
Лисбет Лопес, 15 лет, серебряная медалистка чемпионата стран Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
«Больше всего в спортивной ходьбе мне нравится быть в команде, которая при этом является моей семьей. Для меня тренировки — не просто спорт. Это моя ежедневная работа».
Педро Лопес, 20 лет, золотой медалист чемпионата стран Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
Ронин Ортис
Слева направо: Ронин Ортис, Мирна Ортис
Ронин Ортис
Слева направо: Ронин Ортис, Мирна Ортис
«Мне нравится, когда мама наблюдает за моими тренировками. Ей радостно видеть, что я по ее примеру и примеру всей моей семьи увлекаюсь спортивной ходьбой. Моя мама, ее партнер [Эрик Баррондо] и мои двоюродные братья уже профессионалы. С самого детства я хожу на стадион, мне всегда нравилось наблюдать за тем, как моя семья занимается спортом. Теперь мне нравится, что хотя я только в начале пути, у меня уже есть спортивная история».
Ронин Ортис, 13 лет, первый год занимается спортивной ходьбой, сын участницы Олимпийских игр Мирны Ортис
«До того как я стала заниматься спортивной ходьбой, я была очень осторожна в своих мечтах. Но спорт помог мне понять, чего я действительно хочу. До того как я пришла в спорт и это сообщество, я слишком много слушала других и часто меняла свое мнение, но теперь я точно знаю, кем хочу быть».
Габи Сика, 11 лет, начинающая атлетка, занимающаяся спортивной ходьбой
«Футбол в Гватемале не так хорошо развит. Я понял, что смогу достичь большего, если буду заниматься спортивной ходьбой. Меня вдохновили тетя и двоюродный брат, которые только что вернулись с Олимпийских игр. Мне бывает сложно правильно двигать бедрами, но спорт у меня в крови — я просто не могу этого не делать».
Хуан Ортис, 15 лет, футболист, который стал заниматься спортивной ходьбой
Слева направо: Ясури, Хосе Олива, Мария Пейнадо, Лисбет Лопес, Педро Лопес
Текст: Хулио Серрано Эшеверриа Фото: Хуан Бреннер Видео: Хуан Бреннер, Паоло Жирон