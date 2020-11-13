Простые способы перестать заедать стресс

Поздний вечер пятницы, у тебя была сложная неделя. Работа становится непродуктивной, ты чувствуешь усталость от своих домашних, а твои тренировки не принесли радости. Недавно был ужин, однако это не мешает тебе открыть большой пакет чипсов (или коробку печенья, бутылку вина или все сразу). Затем все как в тумане, и ты съедаешь все.
По словам Дженнифер Тайц, доктора психологических наук, когнитивно-поведенческого терапевта из Лос-Анджелесе и автора книги «Конец заеданию стресса» (End Emotional Eating), этот процесс представляет собой заедание стресса, когда мы едим не потому, что голодны, а из-за эмоционального триггера. «Когда это происходит, — говорит Дженнифер, мы едим больше, чем обычно, и те продукты, которые, как правило, обходим стороной».
Грусть, беспокойство, скука — эти чувства могут быть связаны с эмоциональным заеданием, хотя причина может быть не всегда негативной, — говорит Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор по составлению программы обучения в компании Precision Nutrition. Ты можешь поужинать с семьей на День благодарения, и, несмотря на то, что больше не чувствуешь голода, съедаешь кусочек бабушкиного тыквенного пирога, потому что он навевает приятные воспоминания. Даже такой сценарий, хотя и технически является примером эмоционального питания, не обязательно представляет собой проблему, — говорит Скотт-Диксон. Разовая поблажка может быть безвредной, если ты чувствуешь, что оно того стоит.
Грусть, беспокойство, скука — эти чувства могут быть связаны с эмоциональным заеданием, хотя причина может быть не всегда негативной.
Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор по составлению программы обучения в компании Precision Nutrition
Регулярное переедание, чтобы избежать каких-то чувств или подавить их, может привести к ряду проблем. Из всех наших эмоций стресс — одна из главных причин переедания, считают Дженнифер и Криста. Особенно если ты не можешь заниматься привычным делом, которое обычно помогает тебе снять стресс (например, когда ты больше не можешь смотреть игру с друзьями или когда любимое воскресное занятие по йоге отменено). Еда — это мгновенный и всегда доступный способ отвлечься, говорит Дженнифер, хоть и временный. После того как ты поешь, стресс может вернуться, а ты будешь злиться на себя за опустошенную пачку чипсов.
Переедание и чувство вины — это не единственная проблема. Использование продуктов питания с целью успокоения может привести к набору веса. По словам Кристы, чувство, что ты не можешь контролировать свое питание, приводит к эффекту домино: у тебя снижается мотивация соблюдать режим тренировок и сна.
Хорошая новость состоит в том, что ты можешь предотвратить это или же остановить, если процесс уже запущен. Вот как это сделать.