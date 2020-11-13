Простые способы перестать заедать стресс

По словам Дженнифер Тайц, доктора психологических наук, когнитивно-поведенческого терапевта из Лос-Анджелесе и автора книги «Конец заеданию стресса» (End Emotional Eating), этот процесс представляет собой заедание стресса, когда мы едим не потому, что голодны, а из-за эмоционального триггера. «Когда это происходит, — говорит Дженнифер, мы едим больше, чем обычно, и те продукты, которые, как правило, обходим стороной».



Грусть, беспокойство, скука — эти чувства могут быть связаны с эмоциональным заеданием, хотя причина может быть не всегда негативной, — говорит Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор по составлению программы обучения в компании Precision Nutrition. Ты можешь поужинать с семьей на День благодарения, и, несмотря на то, что больше не чувствуешь голода, съедаешь кусочек бабушкиного тыквенного пирога, потому что он навевает приятные воспоминания. Даже такой сценарий, хотя и технически является примером эмоционального питания, не обязательно представляет собой проблему, — говорит Скотт-Диксон. Разовая поблажка может быть безвредной, если ты чувствуешь, что оно того стоит.