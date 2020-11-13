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      Как перестать заедать стресс?

      Поздний вечер пятницы, у тебя была сложная неделя. Работа становится непродуктивной, ты чувствуешь усталость от своих домашних, а твои тренировки не принесли радости. Недавно был ужин, однако это не мешает тебе открыть большой пакет чипсов (или коробку печенья, бутылку вина или все сразу). Затем все как в тумане, и ты съедаешь все.

      Простые способы перестать заедать стресс

      По словам Дженнифер Тайц, доктора психологических наук, когнитивно-поведенческого терапевта из Лос-Анджелесе и автора книги «Конец заеданию стресса» (End Emotional Eating), этот процесс представляет собой заедание стресса, когда мы едим не потому, что голодны, а из-за эмоционального триггера. «Когда это происходит, — говорит Дженнифер, мы едим больше, чем обычно, и те продукты, которые, как правило, обходим стороной».

      Грусть, беспокойство, скука — эти чувства могут быть связаны с эмоциональным заеданием, хотя причина может быть не всегда негативной, — говорит Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор по составлению программы обучения в компании Precision Nutrition. Ты можешь поужинать с семьей на День благодарения, и, несмотря на то, что больше не чувствуешь голода, съедаешь кусочек бабушкиного тыквенного пирога, потому что он навевает приятные воспоминания. Даже такой сценарий, хотя и технически является примером эмоционального питания, не обязательно представляет собой проблему, — говорит Скотт-Диксон. Разовая поблажка может быть безвредной, если ты чувствуешь, что оно того стоит.

      Грусть, беспокойство, скука — эти чувства могут быть связаны с эмоциональным заеданием, хотя причина может быть не всегда негативной.

      Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор по составлению программы обучения в компании Precision Nutrition

      Регулярное переедание, чтобы избежать каких-то чувств или подавить их, может привести к ряду проблем. Из всех наших эмоций стресс — одна из главных причин переедания, считают Дженнифер и Криста. Особенно если ты не можешь заниматься привычным делом, которое обычно помогает тебе снять стресс (например, когда ты больше не можешь смотреть игру с друзьями или когда любимое воскресное занятие по йоге отменено). Еда — это мгновенный и всегда доступный способ отвлечься, говорит Дженнифер, хоть и временный. После того как ты поешь, стресс может вернуться, а ты будешь злиться на себя за опустошенную пачку чипсов.

      Переедание и чувство вины — это не единственная проблема. Использование продуктов питания с целью успокоения может привести к набору веса. По словам Кристы, чувство, что ты не можешь контролировать свое питание, приводит к эффекту домино: у тебя снижается мотивация соблюдать режим тренировок и сна.

      Простые способы перестать заедать стресс

      Хорошая новость состоит в том, что ты можешь предотвратить это или же остановить, если процесс уже запущен. Вот как это сделать.

      1. Практикуй искусство пауз.
        Прежде чем ты решишь перекусить или поесть (или даже съесть еще один кусочек того, что ты уже ешь) Криста рекомендует спросить себя: «Зачем я это ем?» Действительно ли ты чувствуешь голод? Эта простая проверка позволит вернуть контроль над собой и снизить вероятность переедания, — говорит Криста. С другой стороны, если ты выбираешь продукты на автопилоте, повышается вероятность эмоционального переедания и поглощения пищи с более высоким содержанием жира и сахара, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nutrients.
      2. Всегда имей под рукой лучшие варианты.
        «Подумай о том, какие другие виды деятельности могут питать тебя, у которых нет ни единого недостатка: начни читать книгу любимого автора, позвони другу или займись медитаций с инструктором», — говорит Дженнифер. Она называет эту стратегию «разнообразие списка занятий для снятия стресса». Создай свой собственный список и повесь его на кухне.

        Если ты испытываешь особенно сильное влечение к еде, Дженнифер рекомендует пойти еще дальше, составив краткий список плюсов и минусов того, чтобы послушать любимый подкаст, а не съесть шоколадное мороженое с орехами. «Полезно отметить, что сказать „нет” мороженому — это не означает сказать „нет” веселью, это означает сказать „да” хорошему самочувствию», — говорит она.
      3. Ешь, когда чувствуешь голод.
        Выбирай вкусные, питательные продукты, тогда ты с меньшей вероятностью потеряешь контроль, — говорит Криста. — Менее обработанные целые продукты, такие как животные белки, фрукты и овощи, а также углеводы с высоким содержанием клетчатки создают химическую среду в организме, которая делает человека менее подверженными эмоциональному перееданию, — говорит она. — Это связано с тем, что питательные продукты помогают регулировать настроение, а уровень сахара в крови, перепады которого приводят к панике, остается стабильным».
      4. Сон прежде всего.
        Уже давно не новость, что сон продолжительностью менее 6 часов связан с повышенным эмоциональным перееданием, согласно проведенному исследованию за март 2020 года в Финляндии. Спи дольше, тогда твоему подсознанию будет легче принимать решения, связанные с питанием, после которых ты будешь чувствовать себя хорошо, говорит ведущий автор исследования Ханна Конттинен, доктор наук, преподаватель кафедры социальных исследований в Университете Хельсинки. Кроме того, по ее словам, хороший отдых помогает испытывать счастье на протяжении более долгого периода, что снижает вероятность эмоций, толкающих искать утешения в еде.
      5. Не путай заботу о себе с потаканием.
        В напряженный период, и особенно когда события находятся вне твоего контроля, можно позволить себе отдохнуть. Однако Дженнифер предупреждает, что самосострадание не дает тебе права сказать: «Сейчас тяжелые времена, поэтому не имеет значение, что я ем». Вместо этого скажи что-то вроде: «Я знаю, что могу справиться с этой ситуацией, не переедая». «Быть добрее по отношению к себе — это как быть хорошим тренером: кем-то, кто знает твои способности и поддерживает тебя делать все возможное, а не тем, кто говорит: „забей на это”, — объясняет Дженнифер.
      6. Расслабься.
        У тебя есть способность выбирать еду. И важно помнить, что иногда все, что нужно, — выйти из кухни. «Часто, когда возникает желание, и люди думают: „Будет только хуже. Надо сдаться сейчас, а то я съем в три раза больше”, — говорит Дженнифер. «Но желание возникает и исчезает, как волны, и если ты сможешь просто расслабиться и понаблюдать за этим, желание исчезнет намного быстрее».

        Выбрав есть только тогда, когда ты действительно ощущаешь голод, а не заедать эмоции, ты получишь дополнительное преимущество: ты с большей вероятностью насладишься едой. Чувство радости и насыщения — это то, что пища должна давать тебе, как во время приема пищи, так и после него.
      Простые способы перестать заедать стресс

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