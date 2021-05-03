Пять советов экспертов по психическому здоровью о борьбе с выгоранием

Только представь: ты собираешься использовать еще не сгоревшую до конца восковую свечу, но фитиль в плохом состоянии и не хочет зажигаться. Возможно, ты сразу подумаешь о себе: у тебя есть все навыки для успешной работы, но искра не разжигает огонь интереса. Если это так, то речь, скорее всего, идет о выгорании. Хорошая новость в том, что ты сможешь с ним справиться, даже если пока не знаешь, как именно.



Можно подумать, что выгорание связано исключительно с учебой, работой или другой деятельностью, которая требует серьезного умственного напряжения. Обычно так и бывает, особенно если тебя окружают талантливые люди, а в списке дел большое количество пунктов.



Но выгорание возникает в тех случаях, когда нет возможности (или желания) сделать перерыв, и тогда это начинает влиять и на другие сферы жизни. Так считает лицензированный психотерапевт, доктор наук Таша Холланд-Корнеги. Слишком интенсивный или повторяющийся график тренировок может истощать организм, особенно если прогресс пока не заметен. К такому же результату приводит повторение одного и то же распорядка дня, когда не намечается ничего нового (да-да, как в 2020 году).