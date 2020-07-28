Что такое массажный пистолет, и зачем он тебе нужен?

Представь себе гибрид дрели и массажного мяча. Получится странное устройство, которое ты можешь увидеть в тренажерном зале, в арсенале физиотерапевта или в новостной ленте своего любимого фитнес-тренера: это массажный пистолет. Но что это такое? И учитывая, что цены на него варьируются от $99 до $600, для кого он предназначен?
Для начала рассмотрим принцип работы массажного пистолета. Мотор с питанием от аккумулятора, соединенный с головкой из резины и/или пеноматериала, производит быстрые повторяющиеся удары, называемые перкуссионной терапией, со скоростью около 40 ударов в секунду, в зависимости от устройства. При контакте с телом головка плавно, но интенсивно бьет по мышцам.
«Мы считаем, что эта сила размягчает твердые вещества в соединительной ткани, или фасции, до жидкого состояния», — говорит Пол Хелмс, дипломированный терапевт-массажист и основатель Helms Performance в Сент-Луисе и Филадельфии, который часто использует массажный пистолет при лечении своих клиентов, занимающихся спортом. «Это делает фасции мышц более гибкими и расслабляет мышечную ткань».
Скорее всего есть и неврологический эффект. «Мышцы не расслабляются от массажа мгновенно. Из-за ударного воздействия сенсорные нейроны в сухожилиях мышцы начинают искать натянутые участки. В мозг посылается сигнал, обрабатывается там, и затем мозг посылает ответный сигнал для расслабления мышц», — объясняет Пол.
«Мы считаем, что эта сила размягчает твердые вещества в соединительной ткани, или фасции, до жидкого состояния».
Пол Хелмс, основатель Helms Performance и дипломированный терапевт-массажист
Массажные пистолеты еще не были исследованы учеными, поскольку на рынке они появилось совсем недавно. Но исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Clinical and Diagnostic Research показало, что участники, которым была назначена пятиминутная вибротерапия или пятнадцатиминутный массаж, испытывали меньше болезненных ощущений в течение 72 часов после занятий спортом, в отличие от участников, не прошедших ни одну из процедур. А в течение первых 24 часов испытуемые, использовавшие вибрирующее устройство, восстанавливались быстрее, чем те, кому делали массаж.
Массажные пистолеты особенно полезны для людей, подвергающих себя регулярным тяжелым физическим нагрузкам. По словам Пола, массажный пистолет не только ускоряет восстановление, но при использовании перед тренировкой может также способствовать увеличению диапазона движений за счет расслабления фасции. Устройство также отлично подходит для тех, кто готовится к соревнованиям, поскольку оно снимает напряжение, которое может привести к травмам, а также для людей, подверженных образованию мышечных уплотнений и болезненным ощущениям в определенных зонах. «Обычный массажный валик не может оказать такого же глубокого и точечного воздействия, а руки просто не сравнятся по скорости с моторной головкой», — говорит терапевт.
Если у тебя есть массажный пистолет или ты хочешь его приобрести, тебе нужно знать следующее:
Нет желания тратить деньги на новомодный гаджет для восстановления? Мы тебя понимаем. «Мяч для гольфа или лакросса отлично справится с зональным расслаблением мышц за гораздо меньшие деньги», — говорит Пол Хелмс.