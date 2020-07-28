Что такое массажный пистолет, и зачем он тебе нужен?

Массажные пистолеты еще не были исследованы учеными, поскольку на рынке они появилось совсем недавно. Но исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Clinical and Diagnostic Research показало, что участники, которым была назначена пятиминутная вибротерапия или пятнадцатиминутный массаж, испытывали меньше болезненных ощущений в течение 72 часов после занятий спортом, в отличие от участников, не прошедших ни одну из процедур. А в течение первых 24 часов испытуемые, использовавшие вибрирующее устройство, восстанавливались быстрее, чем те, кому делали массаж.



Массажные пистолеты особенно полезны для людей, подвергающих себя регулярным тяжелым физическим нагрузкам. По словам Пола, массажный пистолет не только ускоряет восстановление, но при использовании перед тренировкой может также способствовать увеличению диапазона движений за счет расслабления фасции. Устройство также отлично подходит для тех, кто готовится к соревнованиям, поскольку оно снимает напряжение, которое может привести к травмам, а также для людей, подверженных образованию мышечных уплотнений и болезненным ощущениям в определенных зонах. «Обычный массажный валик не может оказать такого же глубокого и точечного воздействия, а руки просто не сравнятся по скорости с моторной головкой», — говорит терапевт.



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