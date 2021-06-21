Что такое эталонное тестирование и как его использовать?

Поддержка тренеров
Тестирование на пути к целям
Эталонное тестирование — это, по сути, индивидуальная оценка физической формы, которую ты проводишь с определенной периодичностью.
Без точки отсчета трудно понять, куда ты движешься. Именно для этого эксперты советуют выполнять эталонное тестирование. В результате ты получаешь четкое представление о своей текущей форме, можешь легко отслеживать прогресс и чувствовать большее удовлетворение от тренировок неделю за неделей.
Как правило, в эталонное тестирование входит одно упражнение (например, максимальное количество отжиманий или выпрыгиваний) или разные упражнения (подойдет любое сочетание силовых, кардио и/или гимнастических движений). В любом случае целью здесь является одновременное тестирование различных компонентов физической формы: сила, скорость и навыки.
«Ты можешь проводить эталонное тестирование в любое время, но наиболее эффективно использовать его для определения точки отсчета в начале новой программы тренировок или при постановке новой цели, а затем — для отслеживания твоего прогресса, — считает мастер-тренер Nike Патрик Фрост. — Каждый раз, проходя тест, ты можешь непосредственно сравнивать свои результаты и видеть рост или слабые стороны, чтобы впоследствии поработать над ними».
«Каждый раз, проходя тест, ты можешь непосредственно сравнивать свои результаты и видеть рост или слабые стороны, чтобы впоследствии поработать над ними».
Патрик Фрост
мастер-тренер Nike
Как правило, эталонные тестирования очень сильно мотивируют. С одной стороны, они накладывают на тебя ответственность. «Если при первом выполнении эталонного тестирования ты получишь далеко не радужные результаты, ты точно будешь знать, что нужно тренироваться упорнее, иначе следующий тест снова не обрадует тебя, — говорит Ник Клейтон, сертифицированный специалист по развитию силы и улучшению состояния организма, а также владелец компании NJC Fitness Solutions из Лагуна-Нигель, Калифорния. — С другой стороны, если первый тест кажется простым или с момента выполнения последнего теста твой уровень вырос, повышается твоя мотивация и уверенность в том, что если продолжить прилагать усилия, результаты будут еще лучше».
Как составить эталонное тестирование
По словам Патрика, эталонное тестирование следует проводить в трех случаях: в начале пути или при возвращении после перерыва (определить исходный уровень), через некоторое время после выполнения конкретной программы (подтвердить прогресс) и при попытке улучшить какой-то навык (отслеживать даже небольшие результаты).
Независимо от причины, по которой ты выполняешь эталонное тестирование, существуют три правила, которые помогут тебе извлечь из него максимум. Во-первых, старайся изо всех сил. Во-вторых, для каждой попытки записывай все результаты (время, количество повторов, вес, независимо от того, какой показатель ты хочешь проверить). В-третьих, не меняй тренировку, когда вернешься к ней. «Ты проверяешь свои возможности, — говорит Патрик. — Чтобы получить максимально точную картину, необходимо оставить все на одном уровне, вести учет и обеспечить согласованность».
«Если требуется проверить определенный навык или выносливость при кардионагрузках, первое эталонное тестирование должно имитировать эту активность», — говорит Патрик. Например, если через три месяца ты хочешь пробежать милю быстрее чем за 7 минут, твое эталонное тестирование должно показывать, как быстро ты пробегаешь милю сегодня. Если твоя цель — выполнять 10 подтягиваний подряд через полгода, то эталонное тестирование должно показывать твой лучший результат на этом поприще. Учитывая, что для существенных физиологических изменений требуется около шести недель тренировок, Ник рекомендует проводить эталонное тестирование один раз в 1–3 месяца.
Проверить общую физическую форму немного сложнее, поскольку для этого требуется провести анализ множества элементов. «В этом случае наиболее эффективные эталонные тренировки включают в себя сложные движения (упражнения, в которых одновременно задействовано несколько суставов и групп мышц) и большинство из шести основных движений: приседания, наклоны, выпады, отжимания, подтягивания и перемещения», — говорит Ник. Если ты хочешь развить мышечную выносливость, Патрик рекомендует выполнить на скорость 100 приседаний, 50 подъемов корпуса и 25 отжиманий. Если ты хочешь стать сильнее, выполняй меньше повторов, допустим, приседаний, становой тяги и жима лежа, но с максимальным весом в течение заданного периода времени. (Если тебя по-прежнему пугает мысль о том, чтобы стать собственным тренером, ты можешь найти несколько интенсивных эталонных тренировок в приложении Nike Training Club).
Как говорит Ник, в тренировку должны входить не только эталонные тестирования. По его словам, комплексная программа должна охватывать не только движения, приближающие тебя к конкретной цели, например бег или подтягивания, но и упражнения на группы мышц, поддерживающие эти движения. Необходимо укреплять мышцы кора и ягодиц для бега, тренировать хват и делать тяги, чтобы хорошо подтягиваться. В этом случае, выполняя эталонное тестирование во второй, третий, десятый раз (тут нет ограничений), ты с большей вероятностью будешь радоваться результатам.
Что тебя ждет
«После шести недель тренировок должно быть заметно значительное улучшение. Однако степень его „заметности” зависит от твоих стараний», — говорит Ник. Если сейчас тебе с трудом даются три отжимания, через шесть недель ты сможешь сделать 15 или 20. Но те, кто выполняет отжимания уже много лет, смогут улучшить результат всего на пару повторов, потому что их базовая планка и так уже была высокой.
«Если ты не замечаешь изменений, это знак того, что во время тренировки ты делаешь что-то не так», — считает Ник. Например, если твой темп на дистанции 5 км не слишком вырос, а тренировки состояли в основном из пробежек на дальние расстояния, в будущем следует сделать упор на скоростной бег или бег по пересеченной местности, чтобы стать более быстрым и мощным бегуном.
Преимущество эталонных тестирований в том, что они показывают нам реальный прогресс, чтобы мы могли что-то подкорректировать, чему-то порадоваться и продолжать работать.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по восстановлению, образу мышления, движению, питанию и сну, зайди в приложение Nike Training Club.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по восстановлению, образу мышления, движению, питанию и сну, зайди в приложение Nike Training Club.