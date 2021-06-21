Что такое эталонное тестирование и как его использовать?

Как составить эталонное тестирование

По словам Патрика, эталонное тестирование следует проводить в трех случаях: в начале пути или при возвращении после перерыва (определить исходный уровень), через некоторое время после выполнения конкретной программы (подтвердить прогресс) и при попытке улучшить какой-то навык (отслеживать даже небольшие результаты).



Независимо от причины, по которой ты выполняешь эталонное тестирование, существуют три правила, которые помогут тебе извлечь из него максимум. Во-первых, старайся изо всех сил. Во-вторых, для каждой попытки записывай все результаты (время, количество повторов, вес, независимо от того, какой показатель ты хочешь проверить). В-третьих, не меняй тренировку, когда вернешься к ней. «Ты проверяешь свои возможности, — говорит Патрик. — Чтобы получить максимально точную картину, необходимо оставить все на одном уровне, вести учет и обеспечить согласованность».



«Если требуется проверить определенный навык или выносливость при кардионагрузках, первое эталонное тестирование должно имитировать эту активность», — говорит Патрик. Например, если через три месяца ты хочешь пробежать милю быстрее чем за 7 минут, твое эталонное тестирование должно показывать, как быстро ты пробегаешь милю сегодня. Если твоя цель — выполнять 10 подтягиваний подряд через полгода, то эталонное тестирование должно показывать твой лучший результат на этом поприще. Учитывая, что для существенных физиологических изменений требуется около шести недель тренировок, Ник рекомендует проводить эталонное тестирование один раз в 1–3 месяца.



Проверить общую физическую форму немного сложнее, поскольку для этого требуется провести анализ множества элементов. «В этом случае наиболее эффективные эталонные тренировки включают в себя сложные движения (упражнения, в которых одновременно задействовано несколько суставов и групп мышц) и большинство из шести основных движений: приседания, наклоны, выпады, отжимания, подтягивания и перемещения», — говорит Ник. Если ты хочешь развить мышечную выносливость, Патрик рекомендует выполнить на скорость 100 приседаний, 50 подъемов корпуса и 25 отжиманий. Если ты хочешь стать сильнее, выполняй меньше повторов, допустим, приседаний, становой тяги и жима лежа, но с максимальным весом в течение заданного периода времени. (Если тебя по-прежнему пугает мысль о том, чтобы стать собственным тренером, ты можешь найти несколько интенсивных эталонных тренировок в приложении Nike Training Club).



Как говорит Ник, в тренировку должны входить не только эталонные тестирования. По его словам, комплексная программа должна охватывать не только движения, приближающие тебя к конкретной цели, например бег или подтягивания, но и упражнения на группы мышц, поддерживающие эти движения. Необходимо укреплять мышцы кора и ягодиц для бега, тренировать хват и делать тяги, чтобы хорошо подтягиваться. В этом случае, выполняя эталонное тестирование во второй, третий, десятый раз (тут нет ограничений), ты с большей вероятностью будешь радоваться результатам.