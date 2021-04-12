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      Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

      Nike и WeForest: растем вместе

      В рамках движения Nike Move to Zero с целью создания более экологичного будущего мы объединились с командой WeForest, чтобы высадить миллион деревьев.

      Мы с гордостью объявляем о достижении нашей первой контрольной точки. Мы хотим отметить высадку миллиона деревьев, пробежав один миллион километров вместе с Nike Run Club.

      Присоединяйся к вызову сообщества Move to Zero вместе с Nike Run Club. Мы посадим по дереву от имени каждого члена клуба, который пробежит как минимум 1 км с 22 апреля по 6 мая.

      Ты бежишь, а мы сажаем деревья.

      Давай с нами
      Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

      Nike и WeForest: растем вместе

      Для нас достижение цели, как и для величайших атлетов Nike, — лишь первый шаг к созданию наследия для будущих поколений.

      Именно поэтому, заручившись помощью WeForest и их знаниями по решению экологических проблем, мы намерены поддержать местные сообщества в Бразилии и Эфиопии и высадить еще больше деревьев, чтобы достичь следующей контрольной точки в нашем движении Move to Zero.

      Подобно атлетам, которые всегда готовы к новым вызовам, мы решительно подходим к вопросу компенсации выбросов углекислого газа.

      Может показаться, что высадка деревьев — лишь небольшой шаг для движения Move to Zero. Однако мы уже высадили один миллион деревьев, и когда они вырастут, то смогут поглотить 160 400 тонн CO2 за свое существование.

      Поддерживая миссию WeForest по восстановлению лесов в Бразилии и Эфиопии, мы также помогаем местным сообществам осваивать новые технологии для лесного хозяйства и земледелия, чтобы помочь им максимально эффективно использовать земли, которые они называют своим домом.

      Одно дерево, растущее в бразильском лесу на протяжении 30 лет, может поглотить в среднем 5,2 кг CO2 в год, поэтому с посадкой каждого дерева мы помогаем сократить количество выбросов со стороны как компании Nike, так и наших покупателей.

      Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

      Объединяя весь мир

      Наш проект в Бразилии реализуется на земельном участке размером в 375 футбольных полей. Мы помогаем восстановить лес, площадь которого на данный момент составляет всего 10% от исходной.

      Мы стремимся помочь WeForest восстановить, защитить и поддержать лес Деса'а в Эфиопии, а также помочь местным сообществам, жизнь которых зависит от его существования.

      Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

      Один миллион имеет значение

      Чтобы узнать больше о WeForest, наших инициативах по защите окружающей среды или присоединиться к вызову сообщества Move to Zero в Nike Run Club, нажми на ссылки ниже.

      Вместе мы сможем сделать мир будущего лучше для всех.

      Давай с намиПодробнееПоддержи WeForest

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