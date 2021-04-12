Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

Nike и WeForest: растем вместе

В рамках движения Nike Move to Zero с целью создания более экологичного будущего мы объединились с командой WeForest, чтобы высадить миллион деревьев.

Мы с гордостью объявляем о достижении нашей первой контрольной точки. Мы хотим отметить высадку миллиона деревьев, пробежав один миллион километров вместе с Nike Run Club.

Присоединяйся к вызову сообщества Move to Zero вместе с Nike Run Club. Мы посадим по дереву от имени каждого члена клуба, который пробежит как минимум 1 км с 22 апреля по 6 мая.

Ты бежишь, а мы сажаем деревья.