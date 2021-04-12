Nike и WeForest: сажаем деревья вместе

Nike и WeForest: растем вместе
В рамках движения Nike Move to Zero с целью создания более экологичного будущего мы объединились с командой WeForest, чтобы высадить миллион деревьев.
Мы с гордостью объявляем о достижении нашей первой контрольной точки. Мы хотим отметить высадку миллиона деревьев, пробежав один миллион километров вместе с Nike Run Club.
Присоединяйся к вызову сообщества Move to Zero вместе с Nike Run Club. Мы посадим по дереву от имени каждого члена клуба, который пробежит как минимум 1 км с 22 апреля по 6 мая.
Ты бежишь, а мы сажаем деревья.
Nike и WeForest: растем вместе
Для нас достижение цели, как и для величайших атлетов Nike, — лишь первый шаг к созданию наследия для будущих поколений.
Именно поэтому, заручившись помощью WeForest и их знаниями по решению экологических проблем, мы намерены поддержать местные сообщества в Бразилии и Эфиопии и высадить еще больше деревьев, чтобы достичь следующей контрольной точки в нашем движении Move to Zero.
Подобно атлетам, которые всегда готовы к новым вызовам, мы решительно подходим к вопросу компенсации выбросов углекислого газа.
Может показаться, что высадка деревьев — лишь небольшой шаг для движения Move to Zero. Однако мы уже высадили один миллион деревьев, и когда они вырастут, то смогут поглотить 160 400 тонн CO2 за свое существование.
Поддерживая миссию WeForest по восстановлению лесов в Бразилии и Эфиопии, мы также помогаем местным сообществам осваивать новые технологии для лесного хозяйства и земледелия, чтобы помочь им максимально эффективно использовать земли, которые они называют своим домом.
Одно дерево, растущее в бразильском лесу на протяжении 30 лет, может поглотить в среднем 5,2 кг CO2 в год, поэтому с посадкой каждого дерева мы помогаем сократить количество выбросов со стороны как компании Nike, так и наших покупателей.
Объединяя весь мир
Наш проект в Бразилии реализуется на земельном участке размером в 375 футбольных полей. Мы помогаем восстановить лес, площадь которого на данный момент составляет всего 10% от исходной.
Мы стремимся помочь WeForest восстановить, защитить и поддержать лес Деса'а в Эфиопии, а также помочь местным сообществам, жизнь которых зависит от его существования.
Один миллион имеет значение
Чтобы узнать больше о WeForest, наших инициативах по защите окружающей среды или присоединиться к вызову сообщества Move to Zero в Nike Run Club, нажми на ссылки ниже.
Вместе мы сможем сделать мир будущего лучше для всех.