Арбузный смузи после тренировки

От Nike Training
Этот невероятно полезный смузи поможет тебе вернуться в форму после тренировки.
Арбуз — это сладкий летний плод с массой неочевидных преимуществ. Узнай, почему он полезен для восстановления мышц и снятия воспаления и как использовать его в процессе восстановления с помощью рецепта вкусного смузи.
Этот веганский напиток содержит питательные вещества, которые помогают снизить болезненность мышц и пополнить запас электролитов после интенсивной тренировки. Кроме того, его легко приготовить, а еще он очень освежающий. Прочитай ниже о его преимуществах и узнай простой рецепт, а также получи несколько советов по приготовлению и изменению состава.
Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)
Полезные советы по приготовлению
Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.
Как приготовить восстанавливающий арбузный смузи
Порции: 1
Время подготовки: 5 минут
Общее время: 5 минут
Ингредиенты
152 г арбуза кубиками
100 г замороженных соцветий цветной капусты
40 г свежего или замороженного измельченного манго
30 мл свежевыжатого сока лайма
180 мл орехового молока
5 мл пчелиной пыльцы, плюс еще немного для украшения
5 мл конопляных семян, плюс еще немного для украшения
Способ приготовления