Арбузный смузи после тренировки

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Питание

Восстанавливающий арбузный смузи

От Nike Training

Этот невероятно полезный смузи поможет тебе вернуться в форму после тренировки.

Арбуз — это сладкий летний плод с массой неочевидных преимуществ. Узнай, почему он полезен для восстановления мышц и снятия воспаления и как использовать его в процессе восстановления с помощью рецепта вкусного смузи.

Этот веганский напиток содержит питательные вещества, которые помогают снизить болезненность мышц и пополнить запас электролитов после интенсивной тренировки. Кроме того, его легко приготовить, а еще он очень освежающий. Прочитай ниже о его преимуществах и узнай простой рецепт, а также получи несколько советов по приготовлению и изменению состава.

Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)

  1. Арбуз полон питательных веществ.
    Этот сладкий фрукт отличается высоким уровнем ликопина, который, как показывают исследования, помогает уменьшить воспаление и болезненность мышц для более быстрого восстановления. Еще арбуз содержит аминокислоту цитруллин, которая, как считается, повышает работоспособность за счет улучшения кровотока и усвоения кислорода. Поскольку арбуз на 92% состоит из воды, он также может помочь восстановить водный баланс в организме после тяжелой тренировки.
  2. Цветная капуста не дает вкуса.
    Если наличие цветной капусты в смузи вызывает у тебя подозрения, не переживай — у нее очень мягкий вкус (скорее всего, ты почувствуешь только более сладкие манго и арбуз). Овощ дает кремовую молочную текстуру. Смотри на это как на возможность добавить больше овощей в свой рацион.

Полезные советы по приготовлению

  1. Запасись ингредиентами.
    Возьми несколько пакетов замороженных продуктов, чтобы у тебя было все необходимое для приготовления нескольких порций.
  2. Расфасуй цветную капусту.
    Приготовь свежую капусту заранее, разрезав головку на соцветия, приготовив их на пару и заморозив. Это особенно полезно, если сырые овощи вызывают у тебя повышенное газообразование.
  3. Храни с умом.
    Упакуй порции манго и цветной капусты в герметичные контейнеры и убери их в морозильную камеру. Когда захочешь приготовить смузи, тебе нужно будет просто положить два этих продукта в блендер и добавить остальные ингредиенты.

Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.

  1. Используй альтернативные виды молока.
    Если ты не ешь молочные продукты, всегда есть варианты, например ореховое молоко. А если у тебя аллергия на орехи, можно заменить его на кокосовое или овсяное.
  2. Добавь белок.
    Чтобы оптимизировать восстановление после силовой тренировки, направленной на наращивание мышечной массы, можно добавить неароматизированный протеиновый порошок (чтобы смузи получился вегетарианским, выбери порошок на растительной основе). Или добавь белый греческий йогурт, который подходит для вегетарианцев.
  3. Сократи количество сахара.
    Попробуй заменить манго на продукты с низким содержанием сахара, например клубнику или чернику.
  4. Добавь семена.
    Если у тебя нет конопляных семян, можно использовать семена чиа или льна. Они более питательны, но содержат меньше белка, чем конопляные.
Арбузный смузи после тренировки

Как приготовить восстанавливающий арбузный смузи

Порции: 1
Время подготовки: 5 минут
Общее время: 5 минут

Ингредиенты

152 г арбуза кубиками
100 г замороженных соцветий цветной капусты
40 г свежего или замороженного измельченного манго
30 мл свежевыжатого сока лайма
180 мл орехового молока
5 мл пчелиной пыльцы, плюс еще немного для украшения
5 мл конопляных семян, плюс еще немного для украшения

Способ приготовления

  1. Добавь все ингредиенты в блендер. Смешивай до получения однородной массы.
  2. Укрась пчелиной пыльцой и конопляными семенами. Возьми многоразовую трубочку и сразу же наслаждайся напитком.
Арбузный смузи после тренировки

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Арбузный смузи после тренировки

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