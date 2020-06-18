Веганский суп тако всего за 30 минут

От Nike Training
Приготовь невероятно полезный суп всего за 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Этот веганский суп тако покорит твое сердце с первой ложки. Приготовление занимает всего 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции. Наслаждайся!
Если тебе еще не приходилось пробовать суп тако, приготовь его по этому рецепту. Обещаем, ты не пожалеешь! Веганский суп не содержит глютен, орехи и молочные продукты.
Ингредиенты
1 зубчик чеснока
1 головка репчатого лука
1 красный болгарский перец
30 мл рапсового масла
392 г веганского говяжьего фарша
10 г молотой паприки
10 г кумина
10 г сушеного орегано
75 г сладкой кукурузы
25 г кинзы
375 г приготовленной черной фасоли
249 г протертых томатов
1 бульонный кубик с овощным вкусом
950 мл воды
6 г соли
60 г дробленых кукурузных чипсов
Способ приготовления
Измельчи чеснок, лук и перец. Добавь масло в чугунную посуду. Обжарь веганский говяжий фарш с овощами. Добавь специи, кукурузу, фасоль, протертые томаты, бульонный кубик и воду. Доведи до кипения и вари на медленном огне в течение 15 минут. Подавай с дроблеными кукурузными чипсами и кинзой.
Пищевая ценность на одну порцию
561 калория
65 г углеводов
30 г белка
22 г жира