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Последнее обновление: December 10, 2021
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Бра с Триной

Выбор стильного спортивного бра с Триной Николь

Трина Николь — настоящая дива танцпола. Сегодня она расскажет о том, как выбрать бра, которое будет надежно поддерживать твою грудь и не мешать тебе свободно двигаться. Чтобы узнать, с чем Трина сочетает свои любимые спортивные бра, мы отправились в ее студию танцев. Вот некоторые из ее любимых образов.

Образ в стиле карнавала с белым бра Nike Swoosh

«Этот образ вдохновлен карнавалом. Думаю, это мой любимый стиль, потому что я обожаю яркие и насыщенные цвета, они напоминают мне о Карибских островах. Особенно привлекает внимание куртка она очень мне подходит. Я люблю использовать цветовые блоки для создания яркого образа и не хочу сливаться с фоном.

При создании образа из цветовых блоков важно использовать не только яркие, но и нейтральные цвета, поэтому я подобрала к этому комплекту белое спортивное бра. Это классическая модель в чистом виде. Она лаконичная, но не базовая, и идеально подойдет для повседневного или необычного образа. А еще бра не сковывает движений, обеспечивает отличную компрессию и поддержку.

Именно в таком бра я бы хотела танцевать на карнавале в Ноттинг-Хилле. Думаю, я бы даже сняла верхнюю одежду, чтобы погрузиться в танец под музыку сока и ощутить свободу».

Бра с Триной: модные спортивные бра
Бра с Триной: модные спортивные бра
Бра с Триной: модные спортивные бра

Джинсовый комплект с розовым бра Nike Rival

«Этот образ напоминает мне о вечеринках 90-х годов. Я люблю, когда верх и низ подобраны в одном стиле. Так сложнее ошибиться. К тому же, кто не любит джинсовые комплекты?

Если честно, раньше мне не нравились спортивные бра с литыми чашками, но сейчас я понимаю, что была неправа. Я чувствую себя комфортно, грудь достаточно плотно зафиксирована, при этом бра практически не ощущается на теле. Посадка в сочетании с гладким материалом обеспечивают превосходную поддержку, и мне это нравится! Мне не нужно постоянно проверять фиксацию и подтягивать бретели. Определенно, это самое надежное спортивное бра, которое я когда-либо носила».

Бра с Триной: модные спортивные бра
Бра с Триной: модные спортивные бра
Бра с Триной: модные спортивные бра

Розовый кардиган, мини-юбка и бра Nike Indy черного цвета

«В этом образе я чувствую себя зрелой и сексуальной. Мне нравится сочетание пушистого розового кардигана и розовой подводки для глаз — в таком виде невозможно остаться незамеченной».

Бра с Триной: модные спортивные бра
Бра с Триной: модные спортивные бра

«Это очень стильное и элегантное спортивное бра, в нем я чувствую себя женственной. Я бы легко надела его в клуб. Поймут ли окружающие, что это спортивное бра? Я составила образ с юбкой в черно-белую клетку с пайетками, но оно также будет хорошо смотреться с джинсами или леггинсами.

Сложно поверить, что это бра с легкой поддержкой. Мне кажется (*проверяет фиксацию груди*), оно держит меня гораздо плотнее. Мои девочки не разбегаются и им легко дышать.»

Понравился обзор? Выбирай спортивное бра ниже.

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