Бра с Триной: модные спортивные бра

«Этот образ вдохновлен карнавалом. Думаю, это мой любимый стиль, потому что я обожаю яркие и насыщенные цвета, они напоминают мне о Карибских островах. Особенно привлекает внимание куртка — она очень мне подходит. Я люблю использовать цветовые блоки для создания яркого образа и не хочу сливаться с фоном.

При создании образа из цветовых блоков важно использовать не только яркие, но и нейтральные цвета, поэтому я подобрала к этому комплекту белое спортивное бра. Это классическая модель в чистом виде. Она лаконичная, но не базовая, и идеально подойдет для повседневного или необычного образа. А еще бра не сковывает движений, обеспечивает отличную компрессию и поддержку.

Именно в таком бра я бы хотела танцевать на карнавале в Ноттинг-Хилле. Думаю, я бы даже сняла верхнюю одежду, чтобы погрузиться в танец под музыку сока и ощутить свободу».