Бра с Триной: письмо юной себе

Бра с Триной
Письмо юной мне
Выпуск «Бра с Триной: Поддержи своих девочек» — это эпизод, в котором говорится о взаимной поддержке. Поддержка важна как в дружеских отношениях, так и в отношениях с самой собой, и в том, что касается твоей груди. Трина решила вернуться в прошлое и поговорить с маленькой собой, у которой только начинает расти грудь, чтобы напомнить ей о любви к своему телу.
Привет, малышка Три.
Помнишь, как ты носила одежду для мальчиков, пытаясь скрыть свое тело? И утверждала, что тебе просто «нравится стиль томбой»? Или как в тот раз на каникулах, почти 18 лет назад, ты в купальнике прикрывалась полотенцем, настаивая, что замерзла? Малышка, было больше 20 градусов, кого ты пыталась обмануть?
Я тебя не осуждаю. Сейчас с твоим телом происходит что-то, что тебе трудно понять. Поэтому я хотела написать тебе это письмо, чтобы поддержать и успокоить тебя в этот непростой и тревожный период.
Во-первых, ты должна знать, что в твоей жизни будут моменты, когда твое собственное тело будет тебе неприятно. У тебя начнут развиваться комплексы из-за постепенного появления волос на теле, нового запаха, роста груди и того, что твои изгибы становятся все более заметными. Но поверь мне: это самые естественные этапы взросления, через которые нужно пройти, чтобы по-настоящему расцвести.
Твое тело никогда тебя не предавало!
Не хочу расстраивать тебя, но ты никогда не станешь худенькой девушкой с голубыми глазами и прямыми светлыми волосами. Твоя комплекция, жесткие кудри, заметные формы и культура повлияют на общество, поэтому чем раньше ты научишься принимать их, тем будет проще. Доверься мне.
Твоя уникальность — это первый шаг к настоящей красоте!
И пожалуйста, никогда не забывай о своей любви к спорту. К бегу, бадминтону, футболу, плаванию и особенно к танцу. Со временем общество заставит тебя чувствовать, будто спорт — это наказание для твоего тела. Но в какой-то момент ты вспомнишь, что физическая активность помогает тебе чувствовать себя хорошо и приносит тебе много радости. Запомни, что цифра, обозначающая размер одежды или чашки, не определяет тебя и твою ценность.
Двигайся, руководствуясь благодарностью, а не осуждением. Да, твоя грудь по-прежнему растет, и это нормально. Мама пыталась тебе сказать, что нужно правильно носить бра и отрегулировать бретели, чтобы приподнять грудь.
Носи хорошее спортивное бра для дополнительной поддержки во время активных занятий. И нет, тебе не нужно бра с огромным количеством вкладышей. Они не помогают, так что можешь их смело выбросить!
Твои груди будут отличаться по размеру и расти неравномерно, но не переживай. Помни, что это не близняшки, а двоюродные сестры. Или даже троюродные.
Девочка моя, я столько еще хочу тебе сказать, но, думаю, скажу только, что большой груди не нужно стыдиться. Иногда ты будешь получать внимание, которое тебе неприятно, или чувствовать, что все на нее смотрят, но, на самом деле, в большинстве своем люди слишком заняты своими собственными комплексами — как и ты!
Совершенства не существует, не пытайся запихнуть себя в рамки и, что важнее всего, будь хозяйкой своего тела.
Ты еще этого не знаешь, но именно большая грудь станет катализатором и вдохновит тебя помогать тысячам других женщин. И я очень тобой горжусь.
Искренность — твоя суперсила!
Люблю тебя,
Трина