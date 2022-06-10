Бра с Триной: письмо юной себе

Привет, малышка Три.

Помнишь, как ты носила одежду для мальчиков, пытаясь скрыть свое тело? И утверждала, что тебе просто «нравится стиль томбой»? Или как в тот раз на каникулах, почти 18 лет назад, ты в купальнике прикрывалась полотенцем, настаивая, что замерзла? Малышка, было больше 20 градусов, кого ты пыталась обмануть?

Я тебя не осуждаю. Сейчас с твоим телом происходит что-то, что тебе трудно понять. Поэтому я хотела написать тебе это письмо, чтобы поддержать и успокоить тебя в этот непростой и тревожный период.

Во-первых, ты должна знать, что в твоей жизни будут моменты, когда твое собственное тело будет тебе неприятно. У тебя начнут развиваться комплексы из-за постепенного появления волос на теле, нового запаха, роста груди и того, что твои изгибы становятся все более заметными. Но поверь мне: это самые естественные этапы взросления, через которые нужно пройти, чтобы по-настоящему расцвести.

Твое тело никогда тебя не предавало!