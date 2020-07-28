Как мышление влияет на качество сна?

В спальне темно и прохладно. Ты не заглядываешь в телефон уже час. Последняя чашка кофе выпита в первой половине дня. Все сделано правильно, так почему до сих пор не удалось заснуть? Ответ может быть в твоей голове.
Мы имеем в виду восприятие. Как правило, люди либо оптимисты, либо пессимисты. Новое исследование показало, что настрой влияет на человека не только на уровне сознания. Возможно, он предопределяет качество сна.
В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Behavioral Medicine, более 3500 взрослых приняли участие в опросе, раскрывающем их видение мира, а затем дали оценку качеству своего сна. Исследователи выяснили, что те, кто определил свой уровень оптимизма как высокий, оценили свое качество отдыха как довольно хорошее или очень хорошее (учитывались такие факторы, как продолжительность засыпания и самого сна). Это соответствует тому, что мы уже знаем о восприятии: оптимисты, как правило, ожидают более высокие результаты и сообщают о более позитивном опыте, чем пессимисты.
Но по мнению исследовательской группы, за этим кроется нечто большее. Ученые задумались: может ли быть так, что оптимисты позитивнее относятся к жизни и поэтому быстрее засыпают? Или же именно благодаря полноценному отдыху мы чувствуем себя лучше, а значит, оптимистичнее смотрим на жизнь?
Чтобы это выяснить, исследователи спустя пять лет опросили тех же участников. Те, кто ранее отмечал высокий уровень оптимизма, но низкое качество сна, чаще сообщали о том, что они стали лучше спать по сравнению с пессимистами. Другими словами, поскольку изменилась их оценка сна, но при этом сохранилось их отношение к жизни, исследователи смогли сделать вывод о том, что позитивное мировоззрение является важным фактором для того, чтобы сделать сон сладким и приятным.
Разумеется, полноценный отдых способствует оптимальной мозговой деятельности. По словам автора исследования Росальбы Эрнандес, доктора наук, доцента факультета социальной работы в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, мы наблюдаем двусторонний эффект: «Чем больше вы спите, тем лучше ваше эмоциональное самочувствие и физическое здоровье».
Более того, весь цикл, кажется, действительно зависит от настроя: если человек думает, что плохо спал, это не значит, что так было на самом деле. В первом исследовании Росальбы испытуемые сами оценивали свой сон. Но во время второго исследования, когда ее команда также наблюдала за фактическим сном участников с помощью небольшого устройства, измеряющего движение ночью, все оказалось не так однозначно. Исследователи заметили, что некоторые участники, оценившие качество сна как низкое, на самом деле спали неплохо. То есть пессимист, который думает, что у него проблемы со сном, на самом деле вполне мог спокойно проспать всю ночь.
Что это значит? «То, как мы оцениваем свой сон, важнее того, как мы спали на самом деле», — говорит Кристофер Уинтер, доктор медицинских наук, невролог, специалист по вопросам сна у профессиональных атлетов. Нам стоит приучать себя думать, что мы спали лучше, чем на самом деле, фокусируясь, например, на трех часах непрерывного сна с 3 до 6 утра вместо прерывистого сна в начале или конце этого периода. Это поможет чувствовать себя более отдохнувшими. Не говоря уже о том, что этот позитивный подход укрепляет оптимистичный настрой, который, как мы теперь знаем, поможет нам спать лучше в будущем.
Пессимист, который думает, что у него проблемы со сном, на самом деле вполне мог спокойно проспать всю ночь.
Росальба Эрнандес, доцент факультета социальной работы в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне
Если жизнерадостное мировоззрение тебе не свойственно, не переживай: его можно выработать. «Некоторые действия помогут сформировать позитивный взгляд на вещи», — считает Росальба. Например, запиши три хороших события, которые произошли с тобой сегодня, даже если они незначительны. Исследования показывают, что это может успокоить твой мозг и настроить его на хороший сон. Или в течение дня найди время, чтобы отправить сообщение другу или кому-то из семьи со словами благодарности за что-нибудь. А также совершай добрые поступки, участвуя в волонтерской деятельности или даже помогая людям, с которыми живешь. Ведь если добротой можно «заразиться», то может, хорошим сном тоже? А если нет? По крайней мере, это оптимистичная мысль.