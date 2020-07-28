Как мышление влияет на качество сна?

Разумеется, полноценный отдых способствует оптимальной мозговой деятельности. По словам автора исследования Росальбы Эрнандес, доктора наук, доцента факультета социальной работы в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, мы наблюдаем двусторонний эффект: «Чем больше вы спите, тем лучше ваше эмоциональное самочувствие и физическое здоровье».



Более того, весь цикл, кажется, действительно зависит от настроя: если человек думает, что плохо спал, это не значит, что так было на самом деле. В первом исследовании Росальбы испытуемые сами оценивали свой сон. Но во время второго исследования, когда ее команда также наблюдала за фактическим сном участников с помощью небольшого устройства, измеряющего движение ночью, все оказалось не так однозначно. Исследователи заметили, что некоторые участники, оценившие качество сна как низкое, на самом деле спали неплохо. То есть пессимист, который думает, что у него проблемы со сном, на самом деле вполне мог спокойно проспать всю ночь.



Что это значит? «То, как мы оцениваем свой сон, важнее того, как мы спали на самом деле», — говорит Кристофер Уинтер, доктор медицинских наук, невролог, специалист по вопросам сна у профессиональных атлетов. Нам стоит приучать себя думать, что мы спали лучше, чем на самом деле, фокусируясь, например, на трех часах непрерывного сна с 3 до 6 утра вместо прерывистого сна в начале или конце этого периода. Это поможет чувствовать себя более отдохнувшими. Не говоря уже о том, что этот позитивный подход укрепляет оптимистичный настрой, который, как мы теперь знаем, поможет нам спать лучше в будущем.