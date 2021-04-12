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      Подкаст Trained: танцуй с Джоэлем Дефонтеном

      Тренер Nike и основатель танцевальной студии предлагает пару движений, которые мы все можем освоить: например, если ты хочешь перейти от «папиных танцев» на уровень TikTok или просто хочешь помочь сделать мир фитнеса более инклюзивным.

      Тренер Джоэль Дефонтен рассказывает, почему танцевать должен каждый

      Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

      Танец — это не просто движение тела, это движение души. Тренер Nike и хореограф Джоэль Дефонтен почувствовал это на себе, когда погрузился в мир танца. Со временем он так сильно полюбил этот вид искусства, что бросил офисную работу и вложил всю свою (кажется, просто бесконечную) энергию в преподавание танцев на постоянной основе. В этом выпуске подкаста Trained Жаклин Байрер, сертифицированный персональный тренер и специалист по питанию и изменению поведения, помогает Nike рассказывать о здоровье и спорте, пока Райан Флаэрти находится в отпуске по уходу за ребенком. Она говорит с основателем студии At Your Beat о том, как танец помогает избавиться от чувства тревожности, найти связь со своим телом и просто наслаждаться своей жизнью. И еще у Джоэля есть совет для танцоров и всех остальных по поводу того, что мы можем сделать, чтобы поддержать многообразие в мире фитнеса.

      «В мире фитнеса нет цвета кожи, сексуальной ориентации или пола».

      Джоэль Дефонтен

      Тренер Nike, хореограф и основатель танцевальной студии At Your Beat

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      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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