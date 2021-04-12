Тренер Джоэль Дефонтен рассказывает, почему танцевать должен каждый

Танец — это не просто движение тела, это движение души. Тренер Nike и хореограф Джоэль Дефонтен почувствовал это на себе, когда погрузился в мир танца. Со временем он так сильно полюбил этот вид искусства, что бросил офисную работу и вложил всю свою (кажется, просто бесконечную) энергию в преподавание танцев на постоянной основе. В этом выпуске подкаста Trained Жаклин Байрер, сертифицированный персональный тренер и специалист по питанию и изменению поведения, помогает Nike рассказывать о здоровье и спорте, пока Райан Флаэрти находится в отпуске по уходу за ребенком. Она говорит с основателем студии At Your Beat о том, как танец помогает избавиться от чувства тревожности, найти связь со своим телом и просто наслаждаться своей жизнью. И еще у Джоэля есть совет для танцоров и всех остальных по поводу того, что мы можем сделать, чтобы поддержать многообразие в мире фитнеса.