Тренер Джоэль Дефонтен рассказывает, почему танцевать должен каждый

Тренер Nike и основатель танцевальной студии предлагает пару движений, которые мы все можем освоить: например, если ты хочешь перейти от «папиных танцев» на уровень TikTok или просто хочешь помочь сделать мир фитнеса более инклюзивным.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Танец — это не просто движение тела, это движение души. Тренер Nike и хореограф Джоэль Дефонтен почувствовал это на себе, когда погрузился в мир танца. Со временем он так сильно полюбил этот вид искусства, что бросил офисную работу и вложил всю свою (кажется, просто бесконечную) энергию в преподавание танцев на постоянной основе. В этом выпуске подкаста Trained Жаклин Байрер, сертифицированный персональный тренер и специалист по питанию и изменению поведения, помогает Nike рассказывать о здоровье и спорте, пока Райан Флаэрти находится в отпуске по уходу за ребенком. Она говорит с основателем студии At Your Beat о том, как танец помогает избавиться от чувства тревожности, найти связь со своим телом и просто наслаждаться своей жизнью. И еще у Джоэля есть совет для танцоров и всех остальных по поводу того, что мы можем сделать, чтобы поддержать многообразие в мире фитнеса.
«В мире фитнеса нет цвета кожи, сексуальной ориентации или пола».
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.