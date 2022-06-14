Тренер Бен Бруно рассказывает, как развивать силу и достигать результатов

Подкаст Trained: тренируйся просто с Беном Бруно
Советы
Тренеры знаменитостей обычно славятся тем, что предлагают хитроумные упражнения и неординарные программы. Однако Бен Бруно к ним не относится. Посмотри, в чем заключается его скромный подход к фитнесу.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Жизнь полна заблуждений, но в фитнесе их быть не должно. Именно поэтому правдоруб и звездный тренер Nike Бен Бруно стремится развеять такие заблуждения, как «чем больше, тем лучше» или «лучше тренироваться без выходных», и помочь всем, включая Челси Хэндлер и Джастина Тимберлейка, упростить тренировки, чтобы добиться результатов в тренажерном зале. В этом выпуске Trained Бен, выпускник Колумбийского университета и самопровозглашенный «накаченный болван», разговаривает с ведущим Райаном Флаэрти, старшим директором Nike по спортивной подготовке, о том, как начал свою карьеру фитнес-тренера из-за боли в спине, чему он научился, работая со звездами Голливуда, и почему некоторым из нас, возможно, стоит перестать делать берпи (именно некоторым). А еще Бен подробно рассказывает про свой суперпростой метод, который включает в себя повторение всего лишь нескольких упражнений, формулу «коротко и просто» и его подход к правилу 80/20, чтобы мы могли сами стать по-бруновски сильнее.
«Если вас одолевает гнев или тревога и вы чувствуете себя на грани, то выложитесь на полную в тренажерном зале, и вам станет лучше. Так вы выплеснете всё ненужное».
Бен Бруно
Nike trainer
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану Флаэрти по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.