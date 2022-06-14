Тренер Бен Бруно рассказывает, как развивать силу и достигать результатов

Жизнь полна заблуждений, но в фитнесе их быть не должно. Именно поэтому правдоруб и звездный тренер Nike Бен Бруно стремится развеять такие заблуждения, как «чем больше, тем лучше» или «лучше тренироваться без выходных», и помочь всем, включая Челси Хэндлер и Джастина Тимберлейка, упростить тренировки, чтобы добиться результатов в тренажерном зале. В этом выпуске Trained Бен, выпускник Колумбийского университета и самопровозглашенный «накаченный болван», разговаривает с ведущим Райаном Флаэрти, старшим директором Nike по спортивной подготовке, о том, как начал свою карьеру фитнес-тренера из-за боли в спине, чему он научился, работая со звездами Голливуда, и почему некоторым из нас, возможно, стоит перестать делать берпи (именно некоторым). А еще Бен подробно рассказывает про свой суперпростой метод, который включает в себя повторение всего лишь нескольких упражнений, формулу «коротко и просто» и его подход к правилу 80/20, чтобы мы могли сами стать по-бруновски сильнее.