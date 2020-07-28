Подкаст Trained: Майкл Б. Джордан

В гостях у Райана Флаэрти актер Майкл Б. Джордан и его тренер Кори Каллиет.
Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.
В этом эпизоде Райан пообщается с одним самых спортивных актеров Голливуда — Майклом Б. Джорданом. Майкл тренируется не только, чтобы хорошо выглядеть на экране. Личный тренер Майкла Кори Каллиет помог ему сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Майкл и Кори поделятся комплексами упражнений для подготовки к съемкам, расскажут о своей крепкой дружбе и о непреодолимом стремлении стать лучше.
«Относись к тренировкам серьезно. Чтобы получить желаемый результат, придется приложить немало времени и усилий».
Майкл Б. Джордан