Тренировки и питание

Подкаст: с боксерского ринга в большое кино

В гостях у Райана Флаэрти актер Майкл Б. Джордан и его тренер Кори Каллиет.

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.

В этом эпизоде Райан пообщается с одним самых спортивных актеров Голливуда — Майклом Б. Джорданом. Майкл тренируется не только, чтобы хорошо выглядеть на экране. Личный тренер Майкла Кори Каллиет помог ему сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Майкл и Кори поделятся комплексами упражнений для подготовки к съемкам, расскажут о своей крепкой дружбе и о непреодолимом стремлении стать лучше.

«Относись к тренировкам серьезно. Чтобы получить желаемый результат, придется приложить немало времени и усилий».

Майкл Б. Джордан

Подкаст Trained: Майкл Б. Джордан

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Подкаст Trained: Майкл Б. Джордан

Присоединяйся к Nike Training Club

Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

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