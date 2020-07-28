Тренировки

Подкаст. Режим тренировок требует планирования

В гостях у Райана Флаэрти Леброн Джеймс и его личный тренер Майк Мансиас.

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и тенденциях от экспертов по тренингу.

В этой серии Леброн и его тренер Майк Мансиас расскажут нам о своем подходе к тренировкам, который основан на планировании. Ты узнаешь, как они оптимизировали режим сна Леброна, как он восстанавливается с помощью контрастной гидротерапии и как они включают медитацию в расписание Леброна. Для Леброна и Майка тренировки — это не только походы в спортзал, это их образ жизни. И его необходимо тщательно планировать.

Подкаст Trained — Леброн Джеймс

«Тренировки предназначены не только для профессиональных атлетов. Тренировки — это образ жизни. Тренироваться может каждый».

Леброн Джеймс

Подкаст Trained — Леброн Джеймс

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Подкаст Trained — Леброн Джеймс

Присоединяйся к Nike Training Club

Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

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