Подкаст Trained — Леброн Джеймс

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и тенденциях от экспертов по тренингу.



В этой серии Леброн и его тренер Майк Мансиас расскажут нам о своем подходе к тренировкам, который основан на планировании. Ты узнаешь, как они оптимизировали режим сна Леброна, как он восстанавливается с помощью контрастной гидротерапии и как они включают медитацию в расписание Леброна. Для Леброна и Майка тренировки — это не только походы в спортзал, это их образ жизни. И его необходимо тщательно планировать.