Подкаст Trained: Кевин Лав

Ведущий: Райан Флаэрти, гость: Кевин Лав, участник сборной всех звезд НБА
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В этом эпизоде наш гость — Кевин Лав, тяжелый форвард команды «Кливленд Кавальерс». Когда Кевин был отобран в НБА в 2008, ему необходимо было найти способ преодолеть все физические и духовные трудности профессиональной игры. Кевин — не только пятикратный чемпион НБА и чемпион НБА 2016, но и ярый поклонник йоги, выступающий за меры по поддержанию психического здоровья. Кевин добавил йогу в свои ежедневные тренировки, и это помогло ему ощутить связь между телом и разумом и понять, что даже небольшое время, уделенное дыханию, медитации и установлению целей может существенно повлиять на все аспекты физической подготовки.
«Йога помогает мне примириться с определенным уровнем боли в жизни. В решающий момент может быть очень тяжело, и тебе нужно научиться жить этим моментом, продолжать дышать, думать. Я считаю, все это применимо и к баскетболу».
Кевин Лав