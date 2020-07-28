Подкаст Trained: зачем люди спят

В гостях у Райана Флаэрти известный специалист по изучению сна и автор бестселлера доктор Мэттью Уокер.
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Несмотря на годы исследований, клинических испытаний и достижений в области биотехнологий мы так до сих пор и не знаем, зачем люди спят. Но основатель и директор центра изучения сна Калифорнийского университета в Беркли доктор Мэттью Уокер надеется вскоре это изменить. В этом эпизоде Мэттью, автор бестселлера по версии New York Times «Why We Sleep» («Почему мы спим»), подробно расскажет, как сон может улучшить все аспекты нашей жизни: от пищевых предпочтений, настроения и уровня тревоги до скорости реакции. Он также даст пять советов, которые помогут тебе улучшить качество сна.
«Каждые пару секунд атлеты на площадке решают, что делать дальше. Сделать передачу или бросок? За эти решения отвечает префронтальная кора — часть головного мозга, которая раньше и больше всего страдает от недостатка сна».
Доктор Мэттью Уокер