Подкаст Trained: зачем люди спят

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Несмотря на годы исследований, клинических испытаний и достижений в области биотехнологий мы так до сих пор и не знаем, зачем люди спят. Но основатель и директор центра изучения сна Калифорнийского университета в Беркли доктор Мэттью Уокер надеется вскоре это изменить. В этом эпизоде Мэттью, автор бестселлера по версии New York Times «Why We Sleep» («Почему мы спим»), подробно расскажет, как сон может улучшить все аспекты нашей жизни: от пищевых предпочтений, настроения и уровня тревоги до скорости реакции. Он также даст пять советов, которые помогут тебе улучшить качество сна.