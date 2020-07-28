Подкаст Trained: как расширить границы человеческих возможностей

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.



В этом эпизоде в гостях у Райана Бретт Кирби — специалист по изучению человеческих возможностей, сотрудник лаборатории Nike Sport Research Lab и ведущий физиолог проекта Breaking 2, целью которого является пробежать марафон меньше чем за 2 часа. Бретт и Райан обсудят амбициозные цели и то, как не потерять мотивацию в случае неудачи. Они также поговорят о стремление компании Nike расширить границы человеческих возможностей и о том, как важно сохранять для этого непредвзятый настрой.