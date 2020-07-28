Сон

Подкаст: почему так важно заботиться о себя

Ведущий — Райан Флаэрти, гость — легендарный литератор Арианна Хаффингтон.

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и тенденциях от экспертов по тренингу.

В этом выпуске Арианна и Райан попробуют выяснить, почему многие успешные люди гордятся тем, что всегда заняты и работают без отдыха, и почему Арианна не считает это поводом для гордости. Присоединяйся к обсуждению необходимости пересмотра критериев успеха и того, как постепенно ввести эти изменения.

«У нас всего одна жизнь, и ее не стоит тратить лишь на выполнение дел. Смысл жизни в том числе и в радости, чувстве удовлетворенности и счастья в повседневной жизни и отношениях. Если не уделять этому внимания, то вряд ли может идти речь об успехе».

Арианна Хаффингтон

Подкаст Trained — Арианна Хаффингтон

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Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

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Подкаст Trained — Арианна Хаффингтон

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