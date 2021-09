Пять советов экспертов о том, как найти свое состояние потока

Порой ты словно по волшебству погружаешься в занятие с головой (например, в чтение мемуаров или серфинг) и на какое-то время забываешь о бесконечном списке дел, повседневных заботах и даже о своем телефоне. На самом деле ты испытываешь вполне реальное психологическое состояние: поток.



Поток — это когда человек полностью погружен в то, что делает. «Поток можно определить как полное пребывание в настоящем моменте», — объясняет Морган Леви, доктор наук, лицензированный психолог из Бока-Ратон, штат Флорида, которая специализируется на стрессе, тревоге и выгорании. «Можно сказать, что в этот момент человек переживает слияние своих действий и самосознания», — продолжает она. Как отмечает Морган, это противоположно тому, что многие из нас ощущают большую часть времени, когда в голове проносится миллион мыслей, которые, возможно (и говоря «возможно», мы подразумеваем «определенно»), вызывают у тебя стресс.



Представь что твой мозг — это ноутбук или телефон. «Большую часть времени у тебя одновременно открыто множество окон и приложений, что может замедлить работу устройства», — объясняет Рэнди Патерсон, доктор наук, психолог из Ванкувера и автор книги How to Be Miserable In Your Twenties («Как быть несчастным в двадцать лет»). Но в состоянии потока устройство тратит основные ресурсы на одно энергозатратное приложение и потому может работать на пределе своих возможностей.



По мнению экспертов, если приложить немного усилий, вхождение в поток может стать осознанным.