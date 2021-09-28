Пять советов экспертов о том, как найти свое состояние потока

Впервые концепция потока была предложена в 1990 году. Психолог, который ввел это понятие (Михай Чиксентмихайи, если тебе интересно), считает его оптимальным переживанием. Находясь в состоянии потока, человек использует свои возможности по максимуму, выполняя что-то сложное и при этом приятное и интересное. Как отмечал сам Чиксентмихайи, в такой момент человек обычно ощущает «силу, бодрость, способность контролировать себя без усилий, отсутствие стеснения и пребывание в наилучшем для себя состоянии». В потоке кажется, что проблемы исчезают.

Другие известные психологи, такие как Мартин Селигман, считают, что состояние потока — это ключ к достижению подлинного счастья. Тебе хорошо не только в потоке, но и после выхода из него — появляется чувство спокойствия, удовлетворенности, реализованности. (По словам Рэнди, не стоит слишком быстро отпускать это ощущение блаженства, так как оно поможет сосредоточиться на проделанной работе, а не сразу же переключаться на следующее занятие.)

У этого состояния есть биологическое объяснение. «Когда человек находится в потоке, мозг выделяет нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, которые вызывают приятные ощущения», — объясняет Морган. Поэтому регулярное вхождение в поток может принести большую пользу психическому здоровью и повысить продуктивность. Исследования выявили прямую связь между переживанием потока у спортсменов и высокой результативностью. «С точки зрения спортивной психологии, поток — это когда разум и тело полностью синхронизированы», —говорит Джоэл Фиш, доктор наук, директор Центра спортивной психологии в Филадельфии.

Как показывают исследования, регулярное нахождение в потоке также приводит к повышению уверенности и самооценки. Это связано с тем, что занятия, вызывающие состояние потока, обычно приносят удовлетворение, а их выполнение помогает справляться с задачами эффективнее. «Люди, которые регулярно достигают этого состояния, улучшают свои навыки и потому чувствуют себя более уверенно», — отмечает Морган.

Когда в одном состоянии объединено столько положительных ощущений, у тебя появляется стремление идти к своей цели с уверенностью и воодушевлением.