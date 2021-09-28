Пять советов экспертов о том, как найти свое состояние потока

Советы
Войди в поток — без особых усилий
Узнай, почему не нужно прикладывать много усилий, чтобы достичь душевного равновесия и стать увереннее, улучшить свои результаты и просто чувствовать себя хорошо.
Порой ты словно по волшебству погружаешься в занятие с головой (например, в чтение мемуаров или серфинг) и на какое-то время забываешь о бесконечном списке дел, повседневных заботах и даже о своем телефоне. На самом деле ты испытываешь вполне реальное психологическое состояние: поток.
Поток — это когда человек полностью погружен в то, что делает. «Поток можно определить как полное пребывание в настоящем моменте», — объясняет Морган Леви, доктор наук, лицензированный психолог из Бока-Ратон, штат Флорида, которая специализируется на стрессе, тревоге и выгорании. «Можно сказать, что в этот момент человек переживает слияние своих действий и самосознания», — продолжает она. Как отмечает Морган, это противоположно тому, что многие из нас ощущают большую часть времени, когда в голове проносится миллион мыслей, которые, возможно (и говоря «возможно», мы подразумеваем «определенно»), вызывают у тебя стресс.
Представь что твой мозг — это ноутбук или телефон. «Большую часть времени у тебя одновременно открыто множество окон и приложений, что может замедлить работу устройства», — объясняет Рэнди Патерсон, доктор наук, психолог из Ванкувера и автор книги How to Be Miserable In Your Twenties («Как быть несчастным в двадцать лет»). Но в состоянии потока устройство тратит основные ресурсы на одно энергозатратное приложение и потому может работать на пределе своих возможностей.
По мнению экспертов, если приложить немного усилий, вхождение в поток может стать осознанным.
«Можно сказать, что в этот момент человек переживает слияние своих действий и самосознания».
Морган Леви,
доктор наук, лицензированный психолог
Преимущества потока
Впервые концепция потока была предложена в 1990 году. Психолог, который ввел это понятие (Михай Чиксентмихайи, если тебе интересно), считает его оптимальным переживанием. Находясь в состоянии потока, человек использует свои возможности по максимуму, выполняя что-то сложное и при этом приятное и интересное. Как отмечал сам Чиксентмихайи, в такой момент человек обычно ощущает «силу, бодрость, способность контролировать себя без усилий, отсутствие стеснения и пребывание в наилучшем для себя состоянии». В потоке кажется, что проблемы исчезают.
Другие известные психологи, такие как Мартин Селигман, считают, что состояние потока — это ключ к достижению подлинного счастья. Тебе хорошо не только в потоке, но и после выхода из него — появляется чувство спокойствия, удовлетворенности, реализованности. (По словам Рэнди, не стоит слишком быстро отпускать это ощущение блаженства, так как оно поможет сосредоточиться на проделанной работе, а не сразу же переключаться на следующее занятие.)
У этого состояния есть биологическое объяснение. «Когда человек находится в потоке, мозг выделяет нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, которые вызывают приятные ощущения», — объясняет Морган. Поэтому регулярное вхождение в поток может принести большую пользу психическому здоровью и повысить продуктивность. Исследования выявили прямую связь между переживанием потока у спортсменов и высокой результативностью. «С точки зрения спортивной психологии, поток — это когда разум и тело полностью синхронизированы», —говорит Джоэл Фиш, доктор наук, директор Центра спортивной психологии в Филадельфии.
Как показывают исследования, регулярное нахождение в потоке также приводит к повышению уверенности и самооценки. Это связано с тем, что занятия, вызывающие состояние потока, обычно приносят удовлетворение, а их выполнение помогает справляться с задачами эффективнее. «Люди, которые регулярно достигают этого состояния, улучшают свои навыки и потому чувствуют себя более уверенно», — отмечает Морган.
Когда в одном состоянии объединено столько положительных ощущений, у тебя появляется стремление идти к своей цели с уверенностью и воодушевлением.
Как войти в состояние потока
Вероятно, тебе не раз доводилось случайно «забредать» в состояние потока без особой цели и даже осознания этого факта. (Если у тебя уходило по несколько часов непрерывной работы на сложную задачу, поздравляем — это и есть поток.)
Часто это происходит спонтанно. Но если ты хочешь осознанно войти в состояние потока, выполни следующие действия.
- Найди занятие, которое будет способствовать вхождению в поток
Идеальное занятие для вхождения в состояние потока — то, которое тебе нравится и при этом представляет определенную трудность. Важно, чтобы оно не было слишком сложным, иначе ты быстро расстроишься (и в итоге очень скоро выйдешь из состояния потока). Также важно получать мгновенную отдачу от дела, чтобы хотелось продолжать им заниматься — по словам Морган, достаточно и простого ощущения удовольствия.
Спорт может стать отличным средством для того, чтобы настроиться на состояние потока. Особенно те его виды, которые требуют активного внимания, например скалолазание, йога, серфинг или катание на лыжах, потому что, как говорит Джоэл, «при этом ты находишься в моменте и не думаешь о прошлом или будущем».
Но, по правде говоря, состояние потока может возникнуть от любого занятия, которое поглощает тебя настолько, что ты на время забываешь обо всем остальном и теряешь счет времени. «Мытье посуды, складывание одежды, игра в шахматы, танцы, мойка машины, заполнение дневника — все эти занятия отлично подходят для потока», — говорит Морган. Главное в таких обыденных вещах, как работа по дому, — сохранять осознанность, а не переходить в режим автопилота и погружаться в мысли. «При мытье посуды можно сосредоточиться на том, как она выглядит и ощущается в руках, или на звуке льющейся воды», — объясняет психолог. (Последний совет также пригодится и для развития навыков осознанности.)
- Выдели время
Шансы войти в поток повышаются, если ты внесешь в свои планы занятие, которое этому способствует. «Начни с малого, — советует Морган. — Установи на телефоне напоминание, чтобы каждый день уделять время (пусть даже пять минут) такой задаче». По словам психолога, идеального времени для этого не существует, но если каждый день придерживаться одного и того же графика, ты сможешь более естественно и уверенно входить в состояние потока.
- Не отвлекайся на посторонние дела
Поток требует умения сосредоточиться (что вполне логично), поэтому найди тихое место, выключи телефон (или поставь его в режим «Не беспокоить») и подготовь всё необходимое для начала работы. Этот шаг очень важен для того, чтобы помочь тебе сосредоточиться, но это еще не всё. По словам Рэнди, подготовка необходимых инструментов — и даже создание своеобразного ритуала подготовки — может помочь мозгу настроиться на состояние потока. Может быть, ты всегда слушаешь одну и ту же песню, надевая экипировку для тренировок, или раскладываешь все краски и кисти на одной рабочей поверхности, прежде чем начать работу с холстом.
- Освободи разум
Если избавление от внешних отвлекающих факторов не помогает тебе по-настоящему погрузиться в то, что ты делаешь, попробуй переключиться на занятие, которое поможет заглушить внутренний диалог. Хороший вариант — короткая медитативная прогулка, во время которой ты сосредоточишься на окружающих тебя видах, звуках, запахах и ощущениях. Так советует поступить Келли Китли, лицензированный клинический социальный работник и психотерапевт из Чикаго. По ее словам, подобное занятие создает чувство целенаправленности перед началом и помогает более осознанно воспринимать непосредственное окружение — так ты сможешь сосредоточиться на текущем моменте.
- Не заставляй себя
Увы, даже если ты создашь все условия для потока, нет гарантий, что у тебя получится войти в это состояние. Поэтому стоит воспринимать поток как друга, которого ты приглашаешь на вечеринку, а не как почетного гостя — здорово, если он появится, но и без него тоже хорошо. «Нельзя постоянно проверять: „Я уже в состоянии потока? Это и есть поток?“, потому что сама суть заключается в том, что ты не думаешь о своей реакции», — объясняет Рэнди. Если ты слишком много беспокоишься, то отвлекаешь себя от вхождения в поток.
Иными словами, просто отправляйся на пробежку, начни работать в саду или открой записную книжку. Остальное случится само собой. Но если ты не можешь достигнуть состояния потока, не кори себя. Лучше займись чем-то другим, как советует Келли. Вполне возможно, что состояние потока появится, когда ты переключишься на другое дело.
Текст: Мэригрейс Тэйлор
Иллюстрации: Моджо Вонг
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